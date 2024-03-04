Доступность жилья в частном секторе растет. Муниципалитеты пытаются помочь

Почти год назад, на рубеже марта и апреля, компания Česká spořitelna выступила с концепцией доступного жилья. В сотрудничестве с застройщиком Finep она планирует построить 254 квартиры в пражском районе Просек. В квартирах будут жить в основном работники бюджетной сферы, например сотрудники университетской больницы Мотол, полицейские или учителя. Они будут платить за аренду на одну пятую меньше по сравнению с рыночными ценами. Самые дешевые квартиры будут стоить около 10 000 крон в месяц.



Компания Česká spořitelna, для которой подобная деятельность является способом выполнить европейские требования к корпоративной социальной ответственности, за последний год подготовила и другие подобные проекты. В общей сложности, по данным компании BTR Consulting, в стадии разработки находится около 700 доступных квартир.



Страховая компания Kooperativa также помогает Česká spořitelna с одним из проектов, но другие частные инвесторы пока не заявляли о подобных проектах. «Я думаю, что проблема остального рынка заключается в сотрудничестве с государством и муниципалитетами», — говорит Зузана Чудоба, основатель компании BTR Consulting, которая консультирует инвесторов по проектам арендного жилья.



Благодаря своей предыдущей работе с финским застройщиком YIT она имеет представление о том, как такое сотрудничество работает за рубежом. «В Хельсинки, например, город передает землю в консорциум с частными застройщиками и ставит условия, сколько квартир должно быть выделено под доступное жилье», — говорит она.



В этом отношении местные муниципалитеты сталкиваются с последствиями приватизации недвижимости. Даже если бы они хотели пойти по намеченному пути, у них нет достаточного количества земли. Некоторые из них ищут альтернативу в виде взносов за перезонирование, которые могут быть направлены на строительство доступного жилья. Такие взносы требуются, например, в Праге, Брно и Йиглаве. Однако эти сборы не настолько высоки, чтобы существенно повлиять на рынок.



Муниципалитеты хотят строить больше квартир

Кроме того, столица первой пошла дальше и уже четыре года разрабатывает так называемый урбанистический проект. Пражской девелоперской компании поручено подготовить квартиры на оставшихся в городе земельных участках специально для востребованных профессий.



«В этом году мы хотим ввести в процесс получения разрешений от двух до четырех проектов. После этого все будет зависеть от скорости работы строительных органов. В идеале мы могли бы начать строительство первого из них уже в следующем году», — говорит Мартин Червинка, заместитель директора компании. Среди упомянутых проектов может быть строительство рядом с будущей станцией метро «Нове Дворы», где постепенно будет возведено жилье примерно для 5 000 человек.



По данным Министерства регионального развития, три четверти муниципалитетов хотят расширить свой жилищный фонд. Государство пытается поддержать их в этом, например, передачей земли или запланированными взносами в размере около 2 миллиардов чешских крон в год. Оно хочет использовать средства из Национального плана обновления, а также привлечь к строительству доступного жилья средства Европейского инвестиционного банка.