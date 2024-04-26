Песок сегодня на вес золота, говорит управляющий строительной фирмой

– Какова текущая ситуация?



– Строительная отрасль хромает из-за роста цен за последние два-три года, вызванного дороговизной энергоносителей и нестабильностью из-за событий в Украине.



Существуют и долгосрочные причины, такие как нехватка рабочей силы: в последнее десятилетие наблюдается дефицит людей рабочих специальностей. Первичные материалы также заканчиваются.



Проблема не в цементе, а в песке и щебне, потому что в этой области практически ничего не делалось последние 25 лет. Запасы материалов на исходе, и, если не принять срочных мер, многие проекты окажутся под угрозой.



– Когда вы упоминаете о нехватке песка, каково решение этой проблемы?



– В стране достаточно месторождений песка и камня. Но проблема заключается в EIA, разрешениях от муниципалитетов и так далее.



Проще говоря, есть так называемые резервируемые и нерезервируемые месторождения. На зарезервированных месторождениях добыча предусмотрена на будущее, и получить разрешение там гораздо проще. Что касается незарезервированных месторождений, то это 15-летний проект.



Сегодня, если я говорю, что хочу построить песчаный карьер, мне сначала нужно выкупить землю, которая раздроблена между многими владельцами. Затем я должен составить проект, обойти огромное количество заинтересованных органов власти и муниципалитетов.



Муниципалитеты, конечно, хотели бы заработать на этом деньги, но, с другой стороны, они не хотят, чтобы это происходило в их районе — из-за пыли. Эта проблема схожа с той, с которой мы столкнулись при принятии закона о линейном строительстве и упрощении выдачи разрешений.



Сегодня мы платим за песок около 270 крон за тонну. В Германии это 140 крон, а в Польше — менее 100 крон.

Правительство должно придумать что-то для основных материалов, без которых строительная отрасль не может обойтись.



– Сколько времени осталось, чтобы начать решать эту проблему и не допустить кризиса?



– Вообще, говорят о горизонте в пять-семь лет. Во всяком случае, что касается цены на песок, похоже, что у нас есть два года. Сегодня мы платим за песок около 270 крон за тонну. В Германии он стоит 140 крон, а в Польше — до 100 крон.



Это связано с превышением спроса над предложением и с тем, что в районе есть две или три крупные компании, владеющие песчаными заводами. И они знают, что у них есть золотая жила.



– Вы также говорили о нехватке рабочей силы. Как вы справляетесь с этим, будучи компанией с пятью сотнями сотрудников?



– Это становится все труднее и труднее. Главная проблема в том, что кто-то однажды сказал, что чем больше у нас будет университетов, тем больше у нас будет образованных людей, и страна будет жить лучше. Профессии «синих воротничков» высмеивали и говорили, что они не слишком интересны.



Поэтому открылось огромное количество вузов. И все выпускники, даже несмотря на то, что зачастую это некачественные учебные заведения, думают, что с дипломом они автоматически должны получить офисную работу и огромную стартовую зарплату.



Училища, которые раньше выпускали слесарей, бетонщиков и других специалистов, теперь пустуют.



Раньше эти места занимали рабочие в основном из Украины, но ситуация там становится все хуже. А государство в недостаточной степени разрешает людям из-за рубежа приезжать сюда на работу. Если это вопрос не будет решен быстро, у нас будет огромное количество людей с дипломами, но некому будет печь хлеб или возводить стены.



– Кроме того, в последнее время значительно подорожали строительные материалы. Улучшилась ли ситуация?



– Цены на материалы немного снизились. Когда люди увидели огромные цены, они стали ждать, надеясь, что цены снизятся. Так и произошло, но к уровню 2021 года они точно не вернутся.



– Как повлияли на строительную отрасль высокие процентные ставки и, соответственно, дорогие ипотечные кредиты?



– Раньше было довольно много строительства, даже когда ставки по ипотеке составляли около 5%. Но принципиальная разница в том, что в то время общая стоимость строительства дома составляла 400 000 чешских крон, а сегодня — 1,2 миллиона крон.



– Когда люди говорят о ситуации в строительной отрасли, они часто утверждают, что главной сложностью является администрирование и длительные сроки...



– Получение разрешения на строительство в нашей стране занимает, пожалуй, больше времени, чем в экваториальной Африке. Многие правительства утверждают, что решили эту проблему, но я думаю, что они зря пытаются изобретать велосипед.



Просто посмотрите на Запад. Там есть государства, где разрешение на строительство можно получить за несколько недель, в худшем случае — месяцев, но уж точно не лет. Процесс нужно упростить и переложить часть ответственности на чиновников.



– Каких изменений вы ожидаете в этом году по сравнению с прошлым?



– Я стараюсь быть оптимистом, вижу небольшое оживление. Для нашей компании наибольший спад наблюдается среди мелких заказчиков, которые строят садовые дома или заборы.



Это было отчасти замещено транспортной инфраструктурой, что помогло нам уменьшить спад, и мы немного компенсировали его экспортом.



Когда я смотрю на анализ продаж, то даже среди этих мелких инвесторов наблюдается рост интереса. Я надеюсь, что этот год будет как минимум таким же хорошим, как прошлый, или даже немного лучше.





Марек Матейка

Один из членов семьи Матейка, владеющей компанией CS-beton.



Компания производит бетонные элементы для садовой и наружной архитектуры. Например, для тротуаров, бордюров, водостоков и автобусных остановок.



За время работы Марека Матейки компания превратилась из регионального производителя с оборотом в 100 миллионов крон в одного из крупнейших производителей на рынке с оборотом в 1,8 миллиарда крон.