Застройщики перестали ждать у моря погоды. Сотни квартир выходят на рынок

Чешский застройщик жилья Ekospol готовит штурм верхних позиций в рейтинге крупнейших пражских застройщиков. Компания Эвжена Кореца использует преимущества восстановления рынка, чтобы запустить проекты с сотнями квартир. «Сигналы с рынка свидетельствуют об оживлении, поэтому мы запустили один из самых крупных проектов, строящихся в настоящее время в Чехии, — 800 квартир в пражском районе Гостиварж. Мы начали первый этап, 120 квартир, в феврале», — говорит Евжен Корец, владелец компании, в интервью SZ Byznys.



А чтобы убедиться в том, что квартиры действительно будут продаваться и строительство можно будет финансировать, застройщик придумал «гарантию самой низкой цены». Хотя средняя цена за квадратный метр в Праге составляет около 150 000, его компания предложила 115 000. Тем не менее, он уверен, что это не поставит под угрозу его прибыль. Он продаст больше квартир быстрее и по более низкой цене. Кроме того, ему не придется вести долгие переговоры с покупателями, и его вложенные деньги скорее окупятся.



Сотни квартир

«Нельзя продавать 800 квартир медленно. Наша цель — не продавать квартиры так, чтобы заработать как можно больше денег на каждой единице, а предлагать относительно доступные цены, зарабатывать меньше на каждой единице, но не уменьшать прибыль в целом. У нас низкая маржа с точки зрения рентабельности выручки, но даже если мы не зарабатываем больших денег на каждой единице, общая прибыль у нас не маленькая. Они исчисляются сотнями миллионов. Это связано с тем, что мы продаем большое количество квартир», — объясняет Корец, добавляя, что на данный момент продано 85% от всего объема проекта. «Поэтому мы начнем следующую фазу раньше, чем ожидали, — в сентябре. Это будет еще 120 квартир», — добавляет Корец.



Всего в этом году компания построит 600 квартир — помимо Гостиваржа, еще и в Баррандове и Страшнице в Праге. «Это примерно 1,5 млрд. чешских крон», — говорит Корец, добавляя, что компания финансирует все из собственных средств и не полагается на банковское финансирование. По словам Кореца, крупное строительство более рентабельно, чем небольшие проекты, а цены, по которым работают строительные компании, сейчас также ниже — на 10% по сравнению с прошлым годом.



Компания может стать одним из крупнейших игроков, строящих сейчас квартиры в Праге. По словам Кореца, тот факт, что в прошлом она не занимала эти позиции, связан со сложной системой выдачи разрешений. «У нас есть большое количество готовых проектов, но некоторые из них тянутся невероятно долго. Так что бывали годы, когда мы строили и продавали по 200 квартир, что не так уж мало, но явно не то, чем должна заниматься компания, занимающая лидирующие позиции на рынке», — говорит Корец.



Новый закон о строительстве и цифровизация

Дольше всего компания ждала разрешения на один из своих проектов — десять лет. Тем не менее, Эвжен Корец не слишком верит в то, что 1 июля, когда вступят в силу новые законы о строительстве и цифровизации, произойдут какие-либо значительные положительные изменения.



«Нынешнее положение дел тривиально, и новый закон о строительстве просто необходим», — говорит Корец, добавляя, что сами строительные органы убеждают его в этом. «Когда я разговариваю с руководителями строительных организаций, они не ожидают, что что-то ускорится, по крайней мере, на первом этапе. Пессимизм налицо», — добавляет он. Он отмечает, что, поскольку многое еще не готово, компании было рекомендовано разрешить проекты в соответствии со старым строительным законодательством.



«Теперь, цитируя нескольких высокопоставленных представителей строительных властей, скажу, что с новым законом мы точно не будем ничего форсировать на начальном этапе», — говорит девелопер. Его компания также поспешила представить подготовленные проекты так, чтобы они все еще соответствовали старой форме стандарта.



С другой стороны, оцифровка, другая система выдачи разрешений и, самое главное, принудительное исполнение и соблюдение сроков — это необходимость для того, чтобы Чехия начала выдавать разрешения на строительство через разумные промежутки времени. «Может быть, через несколько лет, когда цифровизация укрепится, сроки будут сокращены», — надеется Корец, но он считает, что недостаточный потенциал людей в строительных органах будет большим препятствием в будущем. «Я думаю, что это очень слабые места», — добавляет он.