Квартиры в горах для жизни и инвестиций. Завершен первый этап проекта Údolí Rejhotice в Есениках
28 августа 2024
21:00
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Недавно в деревне Лоучна-над-Десноу была завершена первая фаза проекта Údolí Rejhotice. Его цель — наполнить новой энергией бывшую промышленную зону. Реконструированная вилла Ульриха включает в себя 26 квартир, которые могут использоваться владельцами для жилья или сдаваться в аренду на короткий или длительный срок. За проектом стоит риелторская группа Salutem, которая также хочет построить в деревне другие многоквартирные дома, а также гидроэлектростанцию, центр отдыха и водный мир.
Инвестиционная недвижимость в привлекательных туристических местах в последнее время пользуется спросом. Это одна из причин, по которой местные компании строят и впоследствии продают квартиры в Андалусии в Испании, на албанском или грузинском побережье. Однако те, кто боится инвестировать за границей или просто предпочитает местные горы, могут вложить свои деньги в проекты прямо в Чехии. Теперь к этому списку присоединилась и долина Рейхотице, расположенная в Лоучне-над-Десноу, прямо посреди заповедника Есеники.
За этим проектом стоит чешская группа недвижимости и инвестиций Salutem Group, которая уже давно занимается строительством домов и квартир в регионах, которые часто находятся на периферии интереса инвесторов. По мнению соучредителя Salutem Ярослава Тона, такой подход является ошибочным, поскольку цена покупки квартир в Праге или Брно в настоящее время очень высока, а доходность от аренды в этих городах относительно низкая — до 4%.
Именно по этой причине компания Salutem фокусируется в основном на небольших чешских городах и муниципалитетах, где она пытается найти наиболее подходящие инвестиционные возможности. «Лоучна обладает большим потенциалом с точки зрения туризма. Здесь действительно много развлечений, как летом, так и зимой. Вы можете отправиться в Червеногорское седло, Прадед или на насосную станцию Длоухе-стране. Местные велосипедные трассы также очень хорошего уровня, а еще здесь есть самый длинный спуск на самокате во всей Чехии. Зимой в двух километрах от апартаментов есть двухкилометровая лыжная трасса, так что скучать здесь не придется», — обещает Тон.
Проект исключителен тем, что это бывшая промышленная зона, которая была построена на этом месте во времена Первой республики.
В прошлом здесь располагалось множество различных предприятий, но после падения коммунизма они обанкротились, и весь комплекс на долгие годы пришел в запустение. Только в 2023 году началась сложная реконструкция и перепланировка, которая недавно завершилась торжественным вводом в эксплуатацию виллы Ульриха, виллы Рейхотице и прилегающих территорий. Помимо парковки, здесь есть детская игровая площадка, зона для барбекю, а также открытая сауна и купальня с гидромассажем.
Более крупное из двух зданий — вилла, названная в честь Ульриха, фабриканта и основателя промышленного комплекса, который построил данное здание в 1930-х годах. После реконструкции было создано 26 квартир с планировками от 1+kk до 3+kk, и все они уже готовы к заселению. Они обставлены мебелью, выполненной на заказ в натуральных оттенках, включая мебель в ванной комнате, кухне, гостиной и спальне. Соседний комплекс Vilka Rejhotice находится в таком же состоянии, но в нем всего три единицы.
Стоит отметить, что в настоящее время большинство квартир здесь уже продано. Отчасти это объясняется тем, что проект привлекателен не только для местных жителей, но и для офисных работников, которые, поменяв Прагу на Есеники, получат жилье гораздо дешевле. «У нас есть молодые семьи, которые переехали сюда, потому что все, что им нужно для работы, — это ноутбук и интернет. Конечно, в деревне есть детский сад, школа и другие необходимые удобства, а прекрасная горная местность с чистым воздухом также является преимуществом по сравнению с Прагой», — говорит Тон.
Апартаменты в горах также можно использовать для краткосрочной или долгосрочной аренды. В этом случае их владельцы могут заключить договор с риелторской группой, которая переложит все заботы на Salutem. Владельцам не придется заниматься уборкой или управлением, они будут получать фиксированную арендную плату, даже если квартира пустует, и смогут проводить в ней не более 14 дней в году. В любом случае, как отмечает руководство Salutem, основной целью проекта, конечно же, не является сдача квартир только туристам.
Реконструкция виллы Ульриха и виллы Рейхотице — это еще не конец проекта «Долина Рейхотице». У компании Salutem большие планы на деревню, она хочет в ближайшие несколько лет преобразить бывшую промышленную зону буквально до неузнаваемости. Так, например, будет построена небольшая гидроэлектростанция, которая раньше располагалась на этом месте. Целью этого проекта является, прежде всего, обеспечение всей территории экологической энергией, но главным преимуществом, конечно, будет и экономия эксплуатационных расходов.
Еще более амбициозным проектом является строительство водного мира и центра отдыха, где посетители смогут заниматься различными видами спорта. Например, здесь должны быть построены стена для скалолазания, игры в мяч и другие виды спорта, которые понравятся людям особенно в плохую погоду. Однако для того, чтобы это место было не только для туристов, здесь также должен быть традиционный продуктовый магазин и дом для престарелых.
За этим проектом стоит чешская группа недвижимости и инвестиций Salutem Group, которая уже давно занимается строительством домов и квартир в регионах, которые часто находятся на периферии интереса инвесторов. По мнению соучредителя Salutem Ярослава Тона, такой подход является ошибочным, поскольку цена покупки квартир в Праге или Брно в настоящее время очень высока, а доходность от аренды в этих городах относительно низкая — до 4%.
Именно по этой причине компания Salutem фокусируется в основном на небольших чешских городах и муниципалитетах, где она пытается найти наиболее подходящие инвестиционные возможности. «Лоучна обладает большим потенциалом с точки зрения туризма. Здесь действительно много развлечений, как летом, так и зимой. Вы можете отправиться в Червеногорское седло, Прадед или на насосную станцию Длоухе-стране. Местные велосипедные трассы также очень хорошего уровня, а еще здесь есть самый длинный спуск на самокате во всей Чехии. Зимой в двух километрах от апартаментов есть двухкилометровая лыжная трасса, так что скучать здесь не придется», — обещает Тон.
Проект исключителен тем, что это бывшая промышленная зона, которая была построена на этом месте во времена Первой республики.
В прошлом здесь располагалось множество различных предприятий, но после падения коммунизма они обанкротились, и весь комплекс на долгие годы пришел в запустение. Только в 2023 году началась сложная реконструкция и перепланировка, которая недавно завершилась торжественным вводом в эксплуатацию виллы Ульриха, виллы Рейхотице и прилегающих территорий. Помимо парковки, здесь есть детская игровая площадка, зона для барбекю, а также открытая сауна и купальня с гидромассажем.
Более крупное из двух зданий — вилла, названная в честь Ульриха, фабриканта и основателя промышленного комплекса, который построил данное здание в 1930-х годах. После реконструкции было создано 26 квартир с планировками от 1+kk до 3+kk, и все они уже готовы к заселению. Они обставлены мебелью, выполненной на заказ в натуральных оттенках, включая мебель в ванной комнате, кухне, гостиной и спальне. Соседний комплекс Vilka Rejhotice находится в таком же состоянии, но в нем всего три единицы.
Стоит отметить, что в настоящее время большинство квартир здесь уже продано. Отчасти это объясняется тем, что проект привлекателен не только для местных жителей, но и для офисных работников, которые, поменяв Прагу на Есеники, получат жилье гораздо дешевле. «У нас есть молодые семьи, которые переехали сюда, потому что все, что им нужно для работы, — это ноутбук и интернет. Конечно, в деревне есть детский сад, школа и другие необходимые удобства, а прекрасная горная местность с чистым воздухом также является преимуществом по сравнению с Прагой», — говорит Тон.
Апартаменты в горах также можно использовать для краткосрочной или долгосрочной аренды. В этом случае их владельцы могут заключить договор с риелторской группой, которая переложит все заботы на Salutem. Владельцам не придется заниматься уборкой или управлением, они будут получать фиксированную арендную плату, даже если квартира пустует, и смогут проводить в ней не более 14 дней в году. В любом случае, как отмечает руководство Salutem, основной целью проекта, конечно же, не является сдача квартир только туристам.
Реконструкция виллы Ульриха и виллы Рейхотице — это еще не конец проекта «Долина Рейхотице». У компании Salutem большие планы на деревню, она хочет в ближайшие несколько лет преобразить бывшую промышленную зону буквально до неузнаваемости. Так, например, будет построена небольшая гидроэлектростанция, которая раньше располагалась на этом месте. Целью этого проекта является, прежде всего, обеспечение всей территории экологической энергией, но главным преимуществом, конечно, будет и экономия эксплуатационных расходов.
Еще более амбициозным проектом является строительство водного мира и центра отдыха, где посетители смогут заниматься различными видами спорта. Например, здесь должны быть построены стена для скалолазания, игры в мяч и другие виды спорта, которые понравятся людям особенно в плохую погоду. Однако для того, чтобы это место было не только для туристов, здесь также должен быть традиционный продуктовый магазин и дом для престарелых.
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