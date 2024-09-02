Анализ: продажи новых квартир в Праге летом были выше, чем в предыдущий период

Согласно исследованию, вырос и интерес к квартирам с планировкой 3+kk: в июле в Праге было продано 567 новых квартир, а в августе — 621. Однако планировка 2+kk всё ещё остаётся самой востребованной и многочисленной на рынке. Высокий спрос влияет и на ценовую динамику. Во втором квартале этого года средняя цена за квадратный метр для 3+kk уже была выше, чем для 2+kk, и продолжает расти», — отмечает исполнительный директор BuiltMind Мартин Децки.



По словам Децки, квадратный метр в квартире 3+kk стоит в среднем 156 000 крон, в то время как в 2+kk — 153 000 крон. Покупка новой квартиры 3+kk в Праге сейчас обойдётся в среднем в 13 миллионов крон, а 2+kk — в 8,5 миллионов крон.



Данные BuiltMind также свидетельствуют, например, о продажах застройщика J&T Real Estate (JTRE), входящего в ту же финансовую группу. Компания отмечает повышенный интерес к большим квартирам в Карлине. «Всего за три месяца мы продали половину квартир 3+kk и 4+kk. Также часто объединяются две небольшие квартиры в рамках клиентских изменений», — говорит Иржи Ошец, член совета директоров JTRE.



Согласно анализу компании Portu, которая является частью инвестиционной группы Wood & Company, Прага остаётся наименее доступным мегаполисом в Европе по стоимости жилья для владельцев. Для покупки трёхкомнатной квартиры в пражской новостройке требуется 14,6 годовых зарплат. Квартира такой же площади в более старом доме обойдётся в 12,1 годовых зарплат. С начала 2015 года цены на квартиры выросли почти на 150%, в то время как зарплаты увеличились на 62%.



Аналогичные выводы содержатся и в данных технологической консалтинговой компании Deloitte. По их сведениям, для приобретения новой квартиры в Чехии требуется в среднем 13,3 годовых зарплаты до вычета налогов. Это самый высокий показатель в Европе. Прага также занимает второе место по недоступности жилья среди европейских мегаполисов, уступая лишь Амстердаму в Нидерландах.



Согласно последним данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в начале сентября немного снизилась — на 0,04% до 5,38% по сравнению с предыдущим месяцем. Она остаётся на самом низком уровне с мая прошлого года. За полтора года средняя ставка снизилась на 1%. За этот же период Чешский национальный банк снизил ключевую ставку на 2,5%. За последние четыре месяца средняя ставка понизилась на 0,19%.