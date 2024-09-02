Анализ: продажи новых квартир в Праге летом были выше, чем в предыдущий период
18 сентября 2024
18:00
118
Продажи квартир в пражских новостройках в июле и августе оказались самыми высокими за этот год. В среднем в первой половине 2024 года в Праге продавалось 524 квартиры ежемесячно, что на 146% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В каникулярные месяцы продажи увеличились на 40–100 квартир. Таким образом, этим летом не наблюдалось обычного для этого времени года замедления рынка. Повышенный спрос также отразился на росте цен. В конце августа стоимость квадратного метра в новом жилом доме в Праге составляла в среднем 156 000 чешских крон, что на 4 000 крон больше, чем годом ранее. Об этом говорится в анализе компании BuiltMind, который имеется в распоряжении ČTK.
Согласно исследованию, вырос и интерес к квартирам с планировкой 3+kk: в июле в Праге было продано 567 новых квартир, а в августе — 621. Однако планировка 2+kk всё ещё остаётся самой востребованной и многочисленной на рынке. Высокий спрос влияет и на ценовую динамику. Во втором квартале этого года средняя цена за квадратный метр для 3+kk уже была выше, чем для 2+kk, и продолжает расти», — отмечает исполнительный директор BuiltMind Мартин Децки.
По словам Децки, квадратный метр в квартире 3+kk стоит в среднем 156 000 крон, в то время как в 2+kk — 153 000 крон. Покупка новой квартиры 3+kk в Праге сейчас обойдётся в среднем в 13 миллионов крон, а 2+kk — в 8,5 миллионов крон.
Данные BuiltMind также свидетельствуют, например, о продажах застройщика J&T Real Estate (JTRE), входящего в ту же финансовую группу. Компания отмечает повышенный интерес к большим квартирам в Карлине. «Всего за три месяца мы продали половину квартир 3+kk и 4+kk. Также часто объединяются две небольшие квартиры в рамках клиентских изменений», — говорит Иржи Ошец, член совета директоров JTRE.
Согласно анализу компании Portu, которая является частью инвестиционной группы Wood & Company, Прага остаётся наименее доступным мегаполисом в Европе по стоимости жилья для владельцев. Для покупки трёхкомнатной квартиры в пражской новостройке требуется 14,6 годовых зарплат. Квартира такой же площади в более старом доме обойдётся в 12,1 годовых зарплат. С начала 2015 года цены на квартиры выросли почти на 150%, в то время как зарплаты увеличились на 62%.
Аналогичные выводы содержатся и в данных технологической консалтинговой компании Deloitte. По их сведениям, для приобретения новой квартиры в Чехии требуется в среднем 13,3 годовых зарплаты до вычета налогов. Это самый высокий показатель в Европе. Прага также занимает второе место по недоступности жилья среди европейских мегаполисов, уступая лишь Амстердаму в Нидерландах.
Согласно последним данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в начале сентября немного снизилась — на 0,04% до 5,38% по сравнению с предыдущим месяцем. Она остаётся на самом низком уровне с мая прошлого года. За полтора года средняя ставка снизилась на 1%. За этот же период Чешский национальный банк снизил ключевую ставку на 2,5%. За последние четыре месяца средняя ставка понизилась на 0,19%.
По словам Децки, квадратный метр в квартире 3+kk стоит в среднем 156 000 крон, в то время как в 2+kk — 153 000 крон. Покупка новой квартиры 3+kk в Праге сейчас обойдётся в среднем в 13 миллионов крон, а 2+kk — в 8,5 миллионов крон.
Данные BuiltMind также свидетельствуют, например, о продажах застройщика J&T Real Estate (JTRE), входящего в ту же финансовую группу. Компания отмечает повышенный интерес к большим квартирам в Карлине. «Всего за три месяца мы продали половину квартир 3+kk и 4+kk. Также часто объединяются две небольшие квартиры в рамках клиентских изменений», — говорит Иржи Ошец, член совета директоров JTRE.
Согласно анализу компании Portu, которая является частью инвестиционной группы Wood & Company, Прага остаётся наименее доступным мегаполисом в Европе по стоимости жилья для владельцев. Для покупки трёхкомнатной квартиры в пражской новостройке требуется 14,6 годовых зарплат. Квартира такой же площади в более старом доме обойдётся в 12,1 годовых зарплат. С начала 2015 года цены на квартиры выросли почти на 150%, в то время как зарплаты увеличились на 62%.
Аналогичные выводы содержатся и в данных технологической консалтинговой компании Deloitte. По их сведениям, для приобретения новой квартиры в Чехии требуется в среднем 13,3 годовых зарплаты до вычета налогов. Это самый высокий показатель в Европе. Прага также занимает второе место по недоступности жилья среди европейских мегаполисов, уступая лишь Амстердаму в Нидерландах.
Согласно последним данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в начале сентября немного снизилась — на 0,04% до 5,38% по сравнению с предыдущим месяцем. Она остаётся на самом низком уровне с мая прошлого года. За полтора года средняя ставка снизилась на 1%. За этот же период Чешский национальный банк снизил ключевую ставку на 2,5%. За последние четыре месяца средняя ставка понизилась на 0,19%.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
331
«Если у клиента достаточно ресурсов и он может взять ипотеку, он должен сделать это прямо сейчас», — оценивает текущую ситуацию на рынке Томаш Вавржик, генеральный директор и основатель компании...
08:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
597
Все больше людей задумываются о покупке недвижимости за рубежом, где можно было бы провести отпуск или даже временно пожить. Эта тенденция становится популярным способом обеспечить себе спокойную...
12:00
16 СЕНТЯБРЯ 2024
6429
Инвестирование в недвижимость в регионах может быть более выгодным, чем ориентация исключительно на столицу.
18:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
4939
В этих домах также используются геотермальные скважины и установлены тепловые насосы. Но главное, что дома частично сделаны из дерева. Это заметно и внутри квартир.
16:30
13 СЕНТЯБРЯ 2024
14506
В последние годы экономика Грузии процветает, что заставляет все больше и больше иностранных инвесторов посещать страну.
09:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1017
Банки и строительные общества Чехии в августе предоставили ипотечных кредитов на сумму 32 млрд крон, что на одну треть больше, чем в июле, и является максимальным показателем с января 2022 года. В...
10:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
970
В последние годы среднесрочная аренда жилья становится все более популярной, особенно среди корпоративных клиентов и иностранных арендаторов. Этот тренд стал частью концепции гибкого проживания...
22:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
5250
Многие люди хотят иметь инвестиционную квартиру, но не все могут себе это позволить. Сервис Kousek Bytu предлагает возможность инвестировать всего от нескольких тысяч.
15:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
1448
Пражское архиепископство приобрело у девелоперской группы Trigema 114 квартир, предназначенных для коммерческой аренды в проекте Lihovar в пражском Смихове. Одновременно здесь открылся детский сад...
09:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
1318
КОММЕНТАРИЙ: ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ БРАТЬ ИПОТЕКУ? ОПТИМИЗМ И ЖЕЛАНИЕ БЫСТРО КУПИТЬ, ПОКА ЦЕНА НЕ ВЫРОСЛА
Этот год может стать одним из лучших с точки зрения ипотеки. Почему? Цены на недвижимость растут, и люди стараются купить дом или квартиру побыстрее, прежде чем цена поднимется еще выше. Чехи также...
10:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
3386
Риск неплатежей, повреждения квартиры или пустующее жилье — все это головная боль арендодателя, который часто не знает, как справиться с этими проблемами. Почти 80% владельцев недвижимости в Чехии...
08:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
1277
Для покупки среднестатистической квартиры площадью 60 квадратных метров в Чехии требуется в среднем пять годовых доходов семьи. Однако доступность жилья зависит от места проживания: например, в...
09:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
999
Группа недвижимости Redstone Real Estate бизнесмена Рихарда Моравека быстро расширяется в Праге. По информации SZ Byznys, планируется подписание двух крупных сделок. Их общая стоимость превышает 7...
22:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
1609
Компания Penta заложила фундамент своего нового жилого проекта Mocca в Высочанах. После долгих лет препятствий начинается строительство проекта стоимостью в миллиарды крон. В нем будет 300 квартир...
22:00
2 СЕНТЯБРЯ 2024
1040
Интерес к новым квартирам в Праге в этом году растет, несмотря на то, что они продолжают дорожать. В первой половине года в столице было продано 3 500 квартир в новостройках, что более чем в два...