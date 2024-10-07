Три здания, которые могут изменить Прагу, Брно и Остраву. Сметана был бы доволен

Сметана, Дворжак, Мартину, Яначек и не только. Эти чешские композиторы входят в число мировых суперзвезд классической музыки, а Чехия обладает невероятными для такой маленькой страны музыкальными традициями. Однако за все время своего независимого существования она так и не смогла создать по-настоящему современную филармонию. Главному концертному залу, Рудольфинуму, в следующем году исполняется 170 лет.Однако вскоре все изменится. Сейчас, когда мы отмечаем Год чешской музыки, активно обсуждаются три проекта, которые должны исправить эту ситуацию. Новые здания с современными концертными залами готовятся во всех трех крупнейших городах страны — Праге, Брно и Остраве. Как они будут выглядеть и когда в них впервые зазвучит музыка?В Праге уже более века не появлялось нового концертного зала для симфонической музыки. Самый молодой, зал Сметаны в Муниципальном доме, был открыт в конце 1912 года, а зал Дворжака в Рудольфинуме — в 1885 году. Хотя оба зала были отремонтированы, они не отвечают стандартам XXI века и акустическим требованиям для концертов симфонической музыки.Поэтому любители классической музыки и организаторы концертов возлагают большие надежды на проект Влтавской филармонии, которая рассчитывает не только принимать лучшие оркестры и музыкантов мира, но и стать оживленным и открытым пространством, обслуживающим посетителей со всего мира. Судя по опубликованному проекту датской архитектурной студии Bjarke Ingels Group (BIG), новое здание претендует на то, чтобы стать крупным культурным и туристическим центром.Филармония будет построена в Холешовице, в районе станции метро «Влтавская». Но это была бы не Чехия, если бы строительство не сопровождалось осложнениями. Отчасти в этом виноваты протестующие, которые пытались затянуть проект, а отчасти — существующее — на тот момент довольно закостенелое — законодательство.Проектная группа Влтавской филармонии, назначенная Прагой, до сих пор занята сбором необходимых печатей и справок. Если все пойдет по плану, через два года все необходимые документы будут на руках. «Как только мы получим все разрешения, мы выберем подрядчика и начнем строительство. Если все пойдет хорошо, я хотел бы пригласить дирижера Якуба Хрушу на концерт в честь открытия в 2030 или 2031 году», — сказал архитектор Мартин Крупауэр, руководитель проектной группы Влтавской филармонии.Проект был инициирован Прагой, и с самого начала было задумано, что новое здание будет воздействовать на пространство по горизонтали и вертикали. «Мы хотели, чтобы посетитель поднимался на крышу, и победивший проект выполнил эту задачу», — говорит Мартин Крупауэр.Чешский архитектор Ян Магасаник, работающий в победившей датской студии BIG, высоко оценил сочетание музыкальности и архитектуры. «Многие архитекторы в истории стремились перенести ритмы и мелодии на фасады, и я думаю, что мы в BIG применили аналогичный подход к дизайну Влтавской филармонии», — говорит Магасаник.Действительно, здание, напоминающее треугольные пластины, наложенные друг на друга и пронизанные шпажками, своей непривязанностью к плоскости ведет посетителя все выше и выше по периметру, пока он не окажется на крыше — то есть на обширной террасе.В графике в качестве года начала строительства указан 2027-й, завершение проекта ожидается в вышеупомянутом 2031 году, а сметная стоимость составляет 9,4 миллиарда чешских крон.У Влтавской филармонии есть еще одно большое преимущество — акустическое решение разработал японец Ясухиса Тойота, директор американского филиала Nagata Acoustics, который является одним из лучших специалистов по проектам такого рода в мире.В послужном списке его компании более 60концертных залов по всему миру, и Тойота сам является главным акустиком 50 из них. Среди наиболее известных объектов — Концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, Сантори-холл в Токио, Дом музыки Хельсинки, Эльбский филармонический зал в Гамбурге и Парижская филармония.«Он всемирно известен», — подтвердил архитектор Осаму Окамура. Ясухиса Тойота начал заниматься акустическим проектированием больших залов в Японии в 1980-х годах в сотрудничестве с Минору Нагатой, мировым пионером современного подхода к акустическому проектированию больших залов.«Уникальной является история его международного сотрудничества с лучшими архитекторами мира, такими как Арата Исодзаки в Киото и Шанхае, Фрэнк Гери в Лос-Анджелесе и Майами, Жан Нувель в Копенгагене и Париже, Жак Херцог и Пьер де Мерон в Гамбурге», — сказал Окамура.Кроме того, по его словам, Тойота сочетает использование передовых компьютерных симуляторов, акустический анализ физических моделей с личным опытом действующего музыканта. «В этих залах музыка не воспроизводится и не усиливается электроникой, звук распространяется только естественным путем, вот почему так важна идеальная акустика, эти залы сами по себе являются музыкальным инструментом. Именно поэтому Гамбургская филармония раздает леденцы от кашля, чтобы люди не мешали во время концертов», — рассказывает архитектор Окамура.Ключ к хорошей акустике заключается в двух аспектах — работе с пространством и выборе материала. Что касается пространства, то, по словам Окамуры, все дело в правильной геометрии, пропорциях и расположении отражающих и поглощающих поверхностей. «Чтобы звуковые волны распространялись в зале равномерно и достигалось необходимое время реверберации для конкретного типа музыки. Для симфонической музыки рекомендуется время звучания средних частот в пределах 1,8-2,2 секунды», — пояснил архитектор.Перед строительством зала Тойота вводит все проекты в компьютерную модель, чтобы оценить акустику конечного пространства. Если подходящего материала нет, он использует тот, который еще не был испытан.Так было, например, в Гамбурге. Он покрыл стены филармонического зала на Эльбе специальной штукатуркой и древесноволокнистой плитой с множеством углублений. Они обеспечивают правильное отражение звуковых волн. Подобные решения он может предложить благодаря своим знаниям в области физики, математики и более чем 40-летнему опыту работы в этой сфере.Строительство нового зала в Брно также находится на продвинутой стадии подготовки. В конце августа город подписал контракт с подрядчиками. До последнего момента было интересно, как быстро Управление по защите конкуренции даст свои комментарии и с каким результатом. Однако в установленный законом срок никто не оспорил выбранный консорциум компаний, поэтому власти смогли одобрить начало строительства. Стоимость контракта составляет почти 2,3 миллиарда крон без учета НДС, а строительство должно быть завершено через три года.Что же получит Брно? «Новый зал заполнит недостающее место на карте культурной инфраструктуры Брно и Чешской Республики, и мы с нетерпением ждем, когда сможем предоставить самые лучшие музыкальные и социальные впечатления, а зрители с восторгом будут приходить в новый зал», — говорит Мария Кучерова, директор Брненской филармонии.Брно обосновал, почему ему нужен новый концертный зал. Среди самых важных — неудовлетворительная акустика Театра Яначека, где филармония до сих пор выступала с полным оркестром, отсутствие зала для исполнения лучших произведений Леоша Яначека с органным соло, а также отсутствие интереса со стороны зарубежных артистов, которые не хотят выступать в существующих залах.Именно поэтому в основе нового концертного зала лежит идеальная акустика. И за это в очередной раз отвечал не кто иной, как Ясухиса Тойота. Благодаря ему концертный зал в Брно должен стать местом, где с каждого из 1 200 мест можно услышать кристально чистый звук симфонического оркестра.Концертный зал станет частью здания Культурного центра Яначека, которое будет иметь форму простого, яркого уличного блока. Оно будет стоять у самого Шпильберка, рядом с отелем International.Генеральный проектировщик — польский архитектор и градостроитель Томаш Кониор со своей компанией Konior Studio, автор всемирно известного концертного зала в Катовице, Польша. Проектировщиком строительной части стал брненский архитектор Петр Хруша, основатель компании Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno.На его счету множество престижных архитектурных наград, а в его портфолио такие здания в Брно, как галерея Vaňkovka, павильон P в выставочном центре Брно, административный центр Triniti и Domini Park.Проектом культурного центра имени Яначека жители Брно возвращают давний долг. В 1992 году по инициативе почетного ректора Академии исполнительских искусств профессора Алены Веселы было создано Общество по строительству концертного зала в Брно, а одиннадцать лет спустя был объявлен архитектурный конкурс. Для приобретения органа был объявлен общественный сбор.Дальше всех продвинулась в строительстве нового концертного зала Острава. Там уже ведутся строительные работы. Футуристический проект ведущего американского архитектора Стивена Холла будет возведен на месте первоначального здания Дома культуры, спроектированного Ярославом Фрагнером в 1954 году.Вытянутое здание 1950-х годов перпендикулярно пересекается посередине тем, что должно напоминать скрипичный футляр. Обильно используется естественный свет, который проникает в пространство через мириады световых проемов в стенах и потолке.Концертный зал в Остраве вошел в десятку самых ожидаемых зданий в мире по версии американского журнала Architizer. Возможно, это связано и с личностью дизайнера Стивена Холла, который работал над ним вместе с командой Architecture Acts из Праги.Жители Остравы надеются, что здание станет новым символом города, как Эйфелева башня в Париже или Оперный театр в Сиднее. А то, что это будет не просто внешний вид, а передовое сочетание формы и содержания, доказывает тот факт, что за акустику Остравской филармонии будет отвечать Ясухиса Тойота.Ожидаемая стоимость функционального преобразования Остравского дома культуры и строительства концертного зала составляет 3,8 миллиарда крон, а срок строительства оценивается в тридцать два месяца. Новый зал должен быть построен через три года, то есть в 2027 году.Сейчас строители уже завершают первый этап — подготовку территории. Далее последует реконструкция Дома культуры и собственно расширение современного концертного зала.Концепция здания предполагает использование сложных технологических решений, которые не наносят вреда окружающей среде, обеспечивают долгосрочную устойчивость и низкие эксплуатационные расходы. Новое здание может стать одним из самых экологически чистых в Чешской Республике.