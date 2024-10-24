В сентябре из-за дождей снизилось строительное производство

Между тем, строительство новых квартир началось более высокими темпами — на 44,8% больше сравнительно с прошлым годом. С другой стороны, почти на четверть меньше квартир было построено, чем за тот же период прошлого года.



«В сентябре было начато строительство 4 529 квартир. Напротив, только 1 761 была завершена», — добавила Петра Курджинова, руководитель отдела статистики строительства и жилья ČSÚ.



Ориентировочная стоимость зданий, на которые в сентябре были выданы разрешения на строительство, достигла 46,6 миллиарда чешских крон и увеличилась на 2%, если брать во внимание прошлый год.



«Относительно значительный спад в строительном секторе Чехии в сентябре в годовом и месячном исчислении говорит о том, что заметное улучшение ситуации в секторе вряд ли наступит до конца года. Его развитие будет сдерживаться государственным сектором, поскольку инвестиции из государственного бюджета, особенно в транспортную инфраструктуру, обычно увеличиваются в последние месяцы года», — прокомментировал Ян Бразда из PwC.



Однако, по его словам, вряд ли можно инвестировать государственные деньги для достижения долгосрочного роста, поэтому в будущем решающее значение будет иметь более активное привлечение частных инвестиций. «Их по-прежнему сдерживают сохраняющаяся неопределенность в отношении управления цифровым строительством и дороговизна финансирования, обусловленная все еще высокими процентными ставками. Центральный банк может помочь с решением последней проблемы уже в четверг, если примет решение продолжить снижение базовой ставки», — добавил он.