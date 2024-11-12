Жилье для самых взыскательных. В Праге появится уникальный жилой район, вдохновленный виллой Тугендхат





Проект, получивший название Sky City Villas, будет развиваться на базе уже существующей застройки в этом районе Праги. Однако он будет построен в тупике, так что будущие жители будут уверены в тишине и покое и встретят только хорошо знакомых им соседей.

Во время учебы в Технологическом университете Брно он был очарован виллой Тугендхат и ее нестареющим обликом. Ему захотелось, чтобы и в Праге была такая же жемчужина функционализма. Бронислав Ценциала, глава компании Conti Development, наконец-то осуществил свою мечту в виде уникального комплекса домов, строящегося в пражском районе Забеглице. Они будут выполнены в стиле функционализма, но в то же время обеспечат своим владельцам полную приватность и простор.Проект, получивший название Sky City Villas, будет развиваться на базе уже существующей застройки в этом районе Праги. Однако он будет построен в тупике, так что будущие жители будут уверены в тишине и покое и встретят только хорошо знакомых им соседей.

«Район представляет собой урбанистически продуманную единицу с акцентом на развитую зелень и гостеприимные общественные пространства, сочетающие городской образ жизни с высокими стандартами индивидуального проживания на вилле в экологичном окружении. Архитекторы с самого начала задумывались о приватности, создавая ее за счет игры с рельефом и продуманного размещения сплошных стен — как между домами, так и на границе улицы и сада. Уединенность усиливается ориентацией домов, которые повернуты на север и юг и продуманно расположены на местности с разным отступом от улицы», — говорит Ценциала.



Всего здесь должно быть 26 зданий, стоимость которых исчисляется десятками миллионов крон. Они предлагаются в трех размерах, от 257 до 403 квадратных метров, с пятью или семью комнатами с мини-кухнями.



Виллы были спроектированы для Conti Development архитектором Иваном Крупой, известным своими минималистскими проектами, которые пронизаны светом. То же самое можно сказать и о Sky City Villas. Дома светлые, воздушные и имеют чистые линии. Благодаря остеклению они напоминают большие экраны на тонкой основе, расположенные так, чтобы не мешать друг другу. В дополнение к стеклу архитектор выбрал бетон и металл. Штукатурка имеет грубую текстуру, которая в сочетании с отражающим стеклом подчеркивает связь с зеленью.



Дома отличаются высокими потолками и окнами во всю высоту. Световые проемы расположены над лестницей и создают почти небесное впечатление в ванных комнатах. Двери со скрытыми рамами и петлями, также очень высокие. «Виллы спроектированы в трех просторных вариантах, в каждом из которых мастерски используется пространство и естественное освещение», — говорит Ценциала.



Всего здесь должно быть 26 зданий, стоимость которых исчисляется десятками миллионов крон. Они предлагаются в трех размерах, от 257 до 403 квадратных метров, с пятью или семью комнатами с мини-кухнями.Виллы были спроектированы для Conti Development архитектором Иваном Крупой, известным своими минималистскими проектами, которые пронизаны светом. То же самое можно сказать и о Sky City Villas. Дома светлые, воздушные и имеют чистые линии. Благодаря остеклению они напоминают большие экраны на тонкой основе, расположенные так, чтобы не мешать друг другу. В дополнение к стеклу архитектор выбрал бетон и металл. Штукатурка имеет грубую текстуру, которая в сочетании с отражающим стеклом подчеркивает связь с зеленью.Дома отличаются высокими потолками и окнами во всю высоту. Световые проемы расположены над лестницей и создают почти небесное впечатление в ванных комнатах. Двери со скрытыми рамами и петлями, также очень высокие. «Виллы спроектированы в трех просторных вариантах, в каждом из которых мастерски используется пространство и естественное освещение», — говорит Ценциала.

Интерьеры — это работа Plus One Architects, которая основывается на том, что Иван Крупа изобразил снаружи. Поэтому внутренняя планировка также отличается простотой. Внутри деревянные полы от шведского бренда Kährs и молдинги, встроенные в стены. Отдельные помещения имеют акустику на высшем уровне благодаря звукоизоляции стен и полов, качественным дверям и окнам с тройным остеклением. В Sky City Villas также предусмотрен «умный дом», в частности, интеллектуальная система KNX, которая адаптируется к ежедневным привычкам жильцов, устанавливая идеальную температуру отопления или охлаждения.



На создание проекта Ценциалу вдохновил не только внешний вид архитектурного сокровища Брно. «Вилла Тугендхат — это совершенно уникальный феномен здания, которое не имеет границ. Поскольку я в первую очередь технарь, меня вдохновил способ отопления и охлаждения, но особенно — большие окна. Я думал о том, чтобы использовать их систему в нашем проекте, но решение оказалось неэффективным, поэтому мы остановили свой выбор на классических портальных окнах. Однако мы, пожалуй, единственные, кто установил в домах поворотные планки — как для затенения, так и для зимнего сада», — говорит глава Conti Development.



В интерьерах преобладают дерево, керамика, металл, стекло и акценты из камня или открытого бетона. В ванных комнатах использована крупноформатная плитка, сантехника от Villeroy & Boch и краны Axor Starck от Hansgrohe. Ванны изготовлены из специального материала quaryl, который отличается высокой прочностью, устойчивостью к царапинам и не оставляет налета, что делает его легким в уходе. Почти незаметны душевые каналы, которые встроены в стену по периметру. В домах также предусмотрен просторный цокольный этаж, где можно разместить домашний спа-салон, игровую комнату, кинотеатр или винную комнату, а также несколько автомобилей.



Интерьеры плавно перетекают в экстерьер, а гостиная выходит в сад. Здесь найдется место для пруда, бассейна или открытой кухни. Даже сад скрывает людей от посторонних глаз с помощью монолитных стен и деревьев. Архитектор Павлина Маликова разработала внешний вид открытой площадки. В некоторых домах этаж со спальнями продолжается в зимний сад. При повороте стеклянных планок пространство наполняется воздухом и открывается зелени.



Вид с самой высокой точки Забеглиц

Тепло в доме обеспечивает тепловой насос. На крыше установлены солнечные батареи, которые обеспечивают возобновляемую энергию. Таким образом, проект является чрезвычайно экологичным. О внутренней среде заботится система рекуперации, которая также сохраняет до 95% тепла и тем самым снижает расходы на отопление. В любом случае, архитекторы продумали и детали, поэтому, например, у входа в дом есть холодильный ящик, куда курьер может положить посылку, если никого нет дома.



В любом случае, будущие жители получат не только продуманный дом, но и прекрасный вид. Дома будут расположены в самой высокой точке Забеглиц, откуда можно увидеть весь город. Кроме того, это место предлагает близость к природе: неподалеку протекает самый известный пражский ручей Ботич. Вместе с тем, проект находится в шаговой доступности от города: за 15 минут вы можете добраться до делового центра на Панкраце или Ходове, престижные частные школы также легко доступны, как и спортивные сооружения, в частности, теннисные и бадминтонные корты в центре Хамр. Кроме того, вилла создает городское целое и пространство для жизни сообщества, например, на площади, которая предназначена для встреч. Она должна быть готова в Забеглице осенью следующего года.