Кооперативное жилье в Брно лишается покупателей. Причина — залог без знания цены квартиры и штрафы
20 мая 2025
21:00
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Из 800 первоначальных покупателей три четверти отказались от проекта кооперативного жилья в Брно в районе Каменный Врх, и это еще не окончательная цифра. Уход из проекта рассматривают и другие люди, которых не устраивает внесение 100 000 крон, хотя они еще не знают окончательную цену квартиры. Если же они откажутся позже, залог будет утрачен, и им грозит штраф в размере еще 100 000.
Изначально первый этап проекта в районе Каменный Врх с 334 квартирами должен был быть завершен в этом году. Речь шла о цене квартир примерно в 60 000-70 000 крон за квадратный метр. Сейчас сумма приближается к 100 000, хотя Брно верит, что в ходе конкурса цену удастся снизить примерно до 90 000 за квадратный метр. В любом случае, строительство должно быть завершено в 2029 году.
Несмотря на то, что окончательная цена еще не известна, в следующем месяце люди должны внести аванс в размере 100 000 крон. «Здесь слишком много неизвестного. И платить 100 000, когда неизвестен застройщик, не согласована процентная ставка и сумма, которую мы будем платить в течение следующих 30 лет, нам кажется довольно некорректным», — сказал один из заинтересованных лиц. Однако он не пожелал назвать свое имя, поскольку все еще участвует в программе, хотя и рассматривает возможность отказа.
Он ждет квартиру с 2018 года, с тех пор как ее ориентировочная цена выросла на треть. Ему также не нравится потеря 100 000 в качестве залога и возможные санкции в размере еще 100 000, если он откажется после подписания бронирования. «От этого ни горячо, ни холодно. Одни наши знакомые уже отказались, и мы, пожалуй, тоже не останемся в программе на таких условиях. Мы потеряли годы, ожидая проекта для молодежи», — подчеркнул он, добавив, что если бы в 2018 году не поверил обещаниям и купил другую квартиру, то она обошлась бы дешевле и он давно жил бы в собственном жилье.
Разочарован ситуацией и другой мужчина, который также ждет квартиру с 2018 года и тоже подумывает о выходе из программы. «Сейчас мы очень негативно оцениваем положение. После стольких лет условия значительно изменились, и проект из-за этого потерял все преимущества», — сказал мужчина, который также не пожелал назвать свое имя, чтобы не создавать себе проблем. Ориентировочная стоимость его квартиры сейчас превышает 10 миллионов.
Помимо внесения залога в размере 100 000, люди должны заплатить 15% от стоимости квартиры при подписании договора о будущем вступлении в кооператив, что произойдет в течение года, и еще 10% при юридическом вступлении в кооператив, что произойдет примерно через три года. Первоначальный взнос составлял 10%. С учетом растущей оценочной стоимости изначальное требование в размере сотен тысяч теперь превышает даже миллион крон, и этих денег у людей просто нет.
Проект является более затратным из-за того, что квартиры будут построены на склоне. Город не хочет повышать стоимость, наоборот, работает над ее снижением. Заинтересованные лица имеют возможность приобрести квартиру в очень привлекательном месте примерно на треть дешевле рыночной цены, причем без необходимости заключения ипотечного договора.
Цены на новостройки в настоящее время колеблются от 130 000 до 160 000 за квадратный метр. Таким образом, предложение на Кamenný vrch значительно ниже стандартной продажной цены. Однако все зависит от других условий проекта. В Брно длится жилищный кризис, и не хватает более 30 000 квартир, многие семьи не могут позволить себе собственное жилье из-за высоких цен, и кооперативное жилье могло бы им помочь.
Несмотря на то, что окончательная цена еще не известна, в следующем месяце люди должны внести аванс в размере 100 000 крон. «Здесь слишком много неизвестного. И платить 100 000, когда неизвестен застройщик, не согласована процентная ставка и сумма, которую мы будем платить в течение следующих 30 лет, нам кажется довольно некорректным», — сказал один из заинтересованных лиц. Однако он не пожелал назвать свое имя, поскольку все еще участвует в программе, хотя и рассматривает возможность отказа.
Он ждет квартиру с 2018 года, с тех пор как ее ориентировочная цена выросла на треть. Ему также не нравится потеря 100 000 в качестве залога и возможные санкции в размере еще 100 000, если он откажется после подписания бронирования. «От этого ни горячо, ни холодно. Одни наши знакомые уже отказались, и мы, пожалуй, тоже не останемся в программе на таких условиях. Мы потеряли годы, ожидая проекта для молодежи», — подчеркнул он, добавив, что если бы в 2018 году не поверил обещаниям и купил другую квартиру, то она обошлась бы дешевле и он давно жил бы в собственном жилье.
Разочарован ситуацией и другой мужчина, который также ждет квартиру с 2018 года и тоже подумывает о выходе из программы. «Сейчас мы очень негативно оцениваем положение. После стольких лет условия значительно изменились, и проект из-за этого потерял все преимущества», — сказал мужчина, который также не пожелал назвать свое имя, чтобы не создавать себе проблем. Ориентировочная стоимость его квартиры сейчас превышает 10 миллионов.
Помимо внесения залога в размере 100 000, люди должны заплатить 15% от стоимости квартиры при подписании договора о будущем вступлении в кооператив, что произойдет в течение года, и еще 10% при юридическом вступлении в кооператив, что произойдет примерно через три года. Первоначальный взнос составлял 10%. С учетом растущей оценочной стоимости изначальное требование в размере сотен тысяч теперь превышает даже миллион крон, и этих денег у людей просто нет.
Проект является более затратным из-за того, что квартиры будут построены на склоне. Город не хочет повышать стоимость, наоборот, работает над ее снижением. Заинтересованные лица имеют возможность приобрести квартиру в очень привлекательном месте примерно на треть дешевле рыночной цены, причем без необходимости заключения ипотечного договора.
Цены на новостройки в настоящее время колеблются от 130 000 до 160 000 за квадратный метр. Таким образом, предложение на Кamenný vrch значительно ниже стандартной продажной цены. Однако все зависит от других условий проекта. В Брно длится жилищный кризис, и не хватает более 30 000 квартир, многие семьи не могут позволить себе собственное жилье из-за высоких цен, и кооперативное жилье могло бы им помочь.
Город обязан обеспечить, чтобы до заключения кредитного договора для всего кооператива все квартиры были заняты и чтобы отдельные заинтересованные лица отвечали условиям проекта, утвержденным городским советом. Претенденты подтвердят свою заинтересованность, внеся в июне залог в размере 100 000 крон. Это обеспечит справедливое распределение квартир и предотвратит спекуляции. Санкции применяются только в случае отказа на более позднем этапе, то есть после сдачи объекта в эксплуатацию.
В настоящее время есть достаточно желающих из предыдущих конкурсов, и несколько свободных квартир планируется распределить на основе нового конкурса. До 4 июня могут подавать заявки новые желающие, и их число растет с каждым днем.
О кооперативном жилье заговорили еще до выборов в 2018 году.