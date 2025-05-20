Кооперативное жилье в Брно лишается покупателей. Причина — залог без знания цены квартиры и штрафы

Новости и статьи 20 мая 2025 21:00 415

Из 800 первоначальных покупателей три четверти отказались от проекта кооперативного жилья в Брно в районе Каменный Врх, и это еще не окончательная цифра. Уход из проекта рассматривают и другие люди, которых не устраивает внесение 100 000 крон, хотя они еще не знают окончательную цену квартиры. Если же они откажутся позже, залог будет утрачен, и им грозит штраф в размере еще 100 000.