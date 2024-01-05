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Страхование имущества в Чехии
7 января 2024
21:00
6638
Знаете ли вы, какое различие между имуществом и недвижимостью, потопом и затоплением?
Ущерб вашему имуществу могут нанести не только природные катаклизмы, такие как наводнение, ураганы, ливневые дожди или град, но и вандалы, воры и прочие граждане. Главной целью страхования имущества это возместить полностью или частично причиненный вам ущерб.
Имущество или недвижимость?
Различие между этими двумя терминами очень простое. Имущество – это все вещи, которые находятся в доме: мебель, бытовые электроприборы, личные вещи и т.д. Недвижимость – это то, что составляет ваш дом: стены, потолок, крыша и т.д.
Если вы живете в частном доме, то есть смысл застраховать как имущество, так и недвижимость. При страховом случае, когда вы останетесь и без имущества, и без недвижимости, например, при наводнении, страховая компания выплатить вам компенсацию и по имуществу и по недвижимости.
Если вы живете в многоквартирном доме, то есть смыл застраховать имущество, но страховать отдельно взятую квартиру не имеет смысла, в таком случае лучше бы было, если бы был застрахован весь дом.
Потоп или затопление?
Страховые компании различают два этих понятия. Потоп настает в случае, если ваша недвижимость находиться в непосредственной близости от водоема, воды которого могут затопить вашу недвижимость. Затопление настает в том случае, если, например, ваша недвижимость находиться далеко от водоема, однако вода, возможно, подземные воды, может причинить ущерб недвижимости и имуществу. Лучше всего застраховаться и от одного, и от другого вида.
Попадание молнии
Страховые компании различают прямое попадание и непрямое попадание. Прямое попадание – это, например, когда молния попадет прямо в ваш дом, квартиру, в результате чего, например, порушилась крыша или произошло возгорание. Однако если попадание молнии причинит ущерб всему вашему имуществу, то это считается за непрямое попадание. Неплохо было бы на доме установить громоотвод.
Воры и вандалы
В случае если вы захотите застраховаться от воров и вандалов, главным показателем будет Ваша входная дверь. При обычной двери, страховые компании зачастую отказываются страховать ваше имущество или недвижимость, если вы имеет дверь усовершенствованную, с некоторыми защитными элементами, то страховщики пойдут навстречу и застрахуют имущество.
Давно хотели застраховать имущество или недвижимость, но остались пара вопросов? Оксана Мансурова, специалист с многолетним опытом страхования иностранцев, в радостью вас проконсультирует.
Имущество или недвижимость?
Различие между этими двумя терминами очень простое. Имущество – это все вещи, которые находятся в доме: мебель, бытовые электроприборы, личные вещи и т.д. Недвижимость – это то, что составляет ваш дом: стены, потолок, крыша и т.д.
Если вы живете в частном доме, то есть смысл застраховать как имущество, так и недвижимость. При страховом случае, когда вы останетесь и без имущества, и без недвижимости, например, при наводнении, страховая компания выплатить вам компенсацию и по имуществу и по недвижимости.
Если вы живете в многоквартирном доме, то есть смыл застраховать имущество, но страховать отдельно взятую квартиру не имеет смысла, в таком случае лучше бы было, если бы был застрахован весь дом.
Потоп или затопление?
Страховые компании различают два этих понятия. Потоп настает в случае, если ваша недвижимость находиться в непосредственной близости от водоема, воды которого могут затопить вашу недвижимость. Затопление настает в том случае, если, например, ваша недвижимость находиться далеко от водоема, однако вода, возможно, подземные воды, может причинить ущерб недвижимости и имуществу. Лучше всего застраховаться и от одного, и от другого вида.
Попадание молнии
Страховые компании различают прямое попадание и непрямое попадание. Прямое попадание – это, например, когда молния попадет прямо в ваш дом, квартиру, в результате чего, например, порушилась крыша или произошло возгорание. Однако если попадание молнии причинит ущерб всему вашему имуществу, то это считается за непрямое попадание. Неплохо было бы на доме установить громоотвод.
Воры и вандалы
В случае если вы захотите застраховаться от воров и вандалов, главным показателем будет Ваша входная дверь. При обычной двери, страховые компании зачастую отказываются страховать ваше имущество или недвижимость, если вы имеет дверь усовершенствованную, с некоторыми защитными элементами, то страховщики пойдут навстречу и застрахуют имущество.
Давно хотели застраховать имущество или недвижимость, но остались пара вопросов? Оксана Мансурова, специалист с многолетним опытом страхования иностранцев, в радостью вас проконсультирует.
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- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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