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Профессиональный переезд квартир и офисов

Профессиональный переезд квартир и офисов

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Планируете переезд и хотите, чтобы он прошел максимально гладко? Компания Profigroup относится к абсолютным лидерам в Чешской Республике по переезду жилья класса люкс и офисов.
Профессиональный переезд квартир и офисов

В активе Profigroup — обученный персонал с большим опытом квартирных и офисных переездов по Праге и Чехии под ключ. Среди ее клиентов — крупные международные и национальные компании, включая Hilton и Škoda Auto, и известные чешские личности, например Карел Готт.

Обратитесь к профессионалам, если вам предстоит переезд в новую квартиру или дом, или же вы планируете переезд офиса или штаб-квартиры вашей фирмы. Вам помогут решить все вопросы и отнесутся к вашему имуществу с максимальной ответственностью и деликатностью.

При переездах используется качественный упаковочный материал, транспортные одеяла, уголки из поролона и картона, что обеспечивает безопасную транспортировку мебели и техники. Мувинговая компания Profigroup располагает парком новых автомобилей, командой опытных водителей и грузчиков, а также страхует имущество клиентов на случай ЧП.

Свяжитесь с операторами и договоритесь об удобной для вас дате переезда. Дополнительную информацию можно узнать на сайте компании.

 

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транспорт недвижимость
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