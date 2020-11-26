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Озонирование помещений — эффективная защита от вирусов

Озонирование помещений — эффективная защита от вирусов

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Profigroup Plus уже несколько лет занимается переездами квартир и предприятий. За время работы на чешском рынке она вошла в число ведущих компаний в своей области, что подтверждают положительные отзывы клиентов. Фирма также предлагает дополнительные услуги, в том числе обработку помещений озоном, что эффективно уничтожает вирусы, в том числе covid-19.
Озонирование помещений — эффективная защита от вирусов

Перевозку имущества в рамках Праги и за ее пределами обеспечивают профессиональные сотрудники с большим опытом. При переездах используется качественный упаковочный материал, ряд специальных приспособлений и новые транспортные средства. Profigroup Plus стремится постоянно совершенствовать качество своих услуг и расширять их ассортимент. 

Дезинфекция озоном

Цель компании — предложить своим клиентам максимально качественные услуги по доступным ценам. Одна из актуальных дополнительных услуг, актуальная в наше непростое время, — озонирование помещений. Дезинфекция озоном относится к самым эффективным способам избавиться от вирусов и других нежелательных микроорганизмов. Озон может использоваться для очистки не только квартир и офисов, но и автомобилей. Это очень быстрая и эффективная процедура, которая в том числе помогает снизить риск заболевания covid-19, а также сезонным гриппом и ОРВИ.

Кроме того, озонирование успешно уничтожает любые неприятные запахи, плесень и помогает бороться со многими аллергенами.

Profigroup Plus

Контакты

Переезд квартиры и офиса и озонирование можно заказать как вместе, так и по отдельности. Обратитесь к специалистам Profigroup Plus, чтобы узнать подробности и рассчитать цену.


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