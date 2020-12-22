Как изменился рынок недвижимости Чехии с начала пандемии covid-19

Команда ZipRealty.cz подготовила отчет о последствиях воздействия короновируса на чешский рынок недвижимости в 2020 году и представляет обзор самых важных событий за последние полгода.

ZipRealty — это независимый каталог проектов жилой недвижимости, которым управляет опытная команда профессионалов. Мы составляем карты рынка жилой недвижимости с 2013 года, наша база данных уже включает более 800 проектов и регулярно обновляется. В этом году компания ZipRealty вошла в концерн Home Real Estate, который занимается продажей, арендой и управлением недвижимости в Праге. Портфолио включает в себя лучшие резиденции столицы, девелоперские проекты и более чем 90 квартир в управлении.

Весенний локдаун 2020 года поставил все процессы на рынке недвижимости Чехии на паузу, и только летом рынок стал оживать. Важно отметить, что спрос на жилую недвижимость не упал, наоборот, он продолжает расти.

«Конечно, мы наблюдали кратковременное снижение спроса на квартиры, и это было связано с неопределенностью в начале пандемии. Сейчас же паника на рынке недвижимости спала», — говорит Артем Мельников, руководитель Home Real Estate.

После снятия ограничений на подготовку и строительство девелоперские компании продолжают разрабатывать новые интересные проекты. Они предлагают качественную жилую недвижимость, а также инвестиционные возможности. «Мы начали продавать проект Smíchov City в марте, и спустя полгода ожиданий у нас высокий процент продаж. Мы предполагаем, что люди в настоящее время рассматривают покупку квартиры в хорошем месте как определенную инвестицию», — сообщил Леош Андерле, генеральный директор Sekyra Group.

Стоимость недвижимости

Средняя цена продажи квадратного метра квартиры в Праге растет в течение всего 2020 года. Например, в августе средняя цена за квадратный метр для всех квартир, проданных в столице, составила 88 568 чешских крон, что на 0,8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 7,7% больше, чем в августе прошлого года. Все говорит о том, что недвижимость остается стабильной инвестицией.

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Средняя цена за м2 для всех квартир, проданных в Праге в отдельные месяцы (квартиры в новостройках, старых кирпичных и панельных домах). Источник: reas.cz

Карантинные мероприятия и удаленная работа вызвали интерес к загородным домам и жилью с приусадебными участками. «Загородные дома, таунхаусы и аналогичные постройки, расположенные недалеко от центра города, немного подорожают. Новые квартиры по-прежнему продаются очень хорошо. Там, где инфраструктура более приличная, цены могут вырасти еще больше», — подтверждает доктор юридических наук Мирослав Дуда, президент Ассоциации агентов по недвижимости ЧР.

Спрос на такую недвижимость в долгосрочной перспективе высок: опыт работы из дома и ограничения на поездки повысили интерес к покупке домов, чтобы проводить больше времени на открытом воздухе. Всего за первое полугодие на чешском рынке недвижимости было продано более 11 700 единиц жилья общей стоимостью около 49 миллиардов чешских крон.

В ближайшие годы Прага столкнется с реализацией нескольких крупных транспортных проектов. Самым значительным из них является строительство линии метро D, которое должно быть завершено к концу 2027 года, что однозначно повлияет на рост стоимости недвижимости в отдельных районах Праги.

Возрождение браунфилдов

На территории чешской столицы на данный момент оказалось около 250 гектаров заброшенных площадей, которые раньше были задействованы в промышленном производстве. Сейчас эти территории не используются и представляют собой большой потенциал для развития девелоперских проектов. «Строительство на территории браунфилдов — хорошая альтернатива заброшенной площадке в черте города. Такая застройка положительно влияет на экономику столицы и страны в целом», — добавляет руководитель Home Real Estate Артем Мельников. Строительство на территории браунфилдов дополнит структуру города, оживит местность, обеспечит ее населением, создаст новые рабочие места. Это в свою очередь привлекает инвестиции в общественное благоустройство и торговлю.

Ипотечный рынок

Экономический спад, связанный с пандемией, вызвал волну удешевления ипотечных кредитов и снижения процентных ставок. Чешский национальный банк смягчил правила получения ипотеки и сделал этот процесс более доступным для соискателей.

«Конечно, можно еще подождать хороших скидок, но, на мой взгляд, это будет бесполезно. Очень жесткие условия ипотеки начинают ослабевать, и ясно, что процентные ставки вряд ли когда-либо будут ниже», — сообщил Петр Фанта, генеральный директор девелоперской компании CODECO. У семи чешских банков процентные ставки в настоящее время поддерживаются на уровне ниже 2%, это соответствует значениям, которые в последний раз были зафиксированы в начале 2018 года. В любом случае, для всех, кто заинтересован в покупке собственного жилья, такая процентная ставка является благоприятной.

Динамика процентных ставок с 2003 года до середины 2020 года. Источник: Fincentrum Hypoindex

Узнать актуальную ситуацию на чешском рынке недвижимости, увидеть наиболее интересные новые девелоперские проекты в Праге, а также планируемые столичные транспортные проекты вы можете в полном отчете за 2020 год.

Комментарии экспертов

«Учитывая полугодовой период, можно сказать, что первоначальная паника на рынке аренды уже прошла. После краткосрочного снижения мы ожидаем, что арендная плата снова начнет расти, хотя в силу обстоятельств, вероятно, более медленными темпами», — Петр Вишновский, директор компании по недвижимости LEXXUS.

«Цены на квартиры пока держатся, однако стоимость нестандартной недвижимости очень сильно падает. Для квартир меньшего размера, наоборот, можно ожидать стабильности цен», — доктор юридических наук Мирослав Дуда, президент Ассоциации агентов по недвижимости ЧР.

«Если цены сейчас где-то падают, то очень незначительно и на менее успешные проекты, которые нельзя назвать качественными. На рынке нет ни одного застройщика, который планировал бы какое-то значительное снижение цен», — Петр Фанта, генеральный директор девелоперской компании CODECO.

«Времена недорогой ипотеки еще не закончились», — Лукаш Кованда, Национальный экономический совет Правительства.

Ознакомиться с комментариями всех экспертов вы можете в полном отчете за 2020 год.