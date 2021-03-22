Личный замок в Чехии: сказка или выгодная инвестиция?

В Чехии больше двух тысяч замков, крепостей и дворцов. Все, кто хоть немного знаком с чешской культурой, слышали о замках Леднице, Глубока-над-Влтавоу или Чешски-Крумлов. Но есть и такие памятники истории, которые спрятаны от посторонних глаз. Они принадлежат частным владельцам, которые используют исторические сооружения для самых разных целей.

Фото: Замок Стружна

Частные замки в Чехии

В Чехии большинство замков принадлежат государству, но некоторые из них находятся в руках частных собственников. По сути, любой желающий может купить себе замок. Сегодня такие постройки популярны на рынке недвижимости. Ими владеют голливудские звезды, телеведущие, профессиональные инвесторы.

Конечно, это дорогое удовольствие, а жизнь в замке совсем не похожа на сказку. Зато это хорошая инвестиция. Некоторые владельцы реставрируют замки и открывают их для туристов.

Фото: Замок Хише czechtravel-online.com

Так, например, поступил владелец замка Хише. Он приобрел замок в 1996 году и решил сохранить культурное наследие. Чешское правительство активно поддерживает такие инициативы, поэтому ремонт замка в 1997-2001 годах был включен в программу сохранения культурного наследия Чешской Республики при Министерстве культуры. Из фондов этой программы министерство предоставляло ежегодную дотацию на ремонт.

Большую помощь в восстановлении замка оказывал и Департамент охраны памятников истории и культуры города Пльзень. До пандемии часть замка была открыта для общественности, а на его территории работал пивоваренный завод и популярный ресторан.

Еще один пример — замок Стружна

Стружна находится в 10 км от Карловых Вар. Его окружает история: недалеко развалины крепости Ангельская Гора, крепость Локет и королевский город Кадань с монастырем и множеством мещанских домов.

Замок состоит из трех частей – восточной, северной и западной – и имеет вид буквы «П». Восточное крыло или Старый замок было построено в конце 16-го века, в период ренессанса. Западное и северное крыло – Новый замок — в конце 17-го века, в период барокко. В 1811 году замок сгорел, а через семьдесят лет его перестроили в стиле неоренессанса. В 1945 году государство конфисковало замок у аристократической семьи Чернинов, которая владела им на тот момент. Через три года замок был передан во владение армии и постепенно пришел в упадок.

Фото: Замок Стружна

С 1991 Стружна с принадлежащей ему территорией был оставлен и закрыт, а после его купил частный инвестор, который провел частичную реконструкцию.

Сегодня Stružna снова выставлен на продажу. Его продают за 1 050 000 евро. Местоположение замка удобно для развития бизнеса. Рядом расположены общественные и коммерческие центры — курортные города Карловы Вары, Марианские Лазни и Франтишковы Лазни, города Хеб и Соколов. В Карловых Варах ежегодно проводится кинофестиваль, карнавал, джазовый и фольклорный фестивали. В регион съезжаются сотни тысяч туристов, которые исследуют окрестности и стараются увидеть как можно больше памятников архитектуры поблизости.

В непростые для экономики времена владельцы перспективных объектов часто хотят избавиться от них. Эта участь коснулась и замка Стружна. Несмотря на то что у исторического сооружения большой потенциал для использования, не каждый готов дождаться окончания кризиса. Будущий инвестор может использовать замок для туристических целей, например, сделать из него исторический объект с отелем, рестораном или чешской пивоварней. Часто на территории замков организуют школы верховой езды, пансионаты или дома престарелых.

Так сказка проникает в реальность. Замки сегодня не только часть истории, но и выгодные инвестиционные проекты. И это неплохо, ведь у государства не всегда хватает ресурсов на содержание исторических объектов, а инвесторы готовы вкладываться в реставрацию, чтобы позже извлечь экономическую выгоду.



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