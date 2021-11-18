На севере Чехии цены на недвижимость выросли почти вдвое

Рост цен особенно заметен в населенных пунктах, где раньше цены были значительно ниже по сравнению с остальной частью Чешской Республики. Исследование консалтинговой компании Deloitte показывает, что в октябре средняя цена квадратного метра в стране выросла до 80 100 крон.

В некоторых населенных пунктах квартиры подорожали вдвое. Почему?

Многие инвесторы, которые больше не готовы вкладываться в дорогие квартиры в Праге и других крупных городах, начали рассматривать Мост и Дечин.

По словам Ханы Контриш, менеджера рекламной команды Sreality.cz, эти города были явно недооценены. Тем не менее они популярны среди людей, которые, например, ездят на работу в Германию.

В отдельных населенных пунктах быстрый рост цен можно связать и с популярностью квартир «для отдыха». Речь идет о квартирах выходного дня, где хозяева появляются лишь наездами.

Кроме того, увеличилась доля людей, работающих из дома. Хоум-офис заставил профессионалов пересмотреть свои приоритеты. Когда не нужно ежедневно ездить на работу, близость к центру уже не такой привлекательный бонус. Люди все чаще выбирают более тихие районы на окраине города.

Эту тенденцию подтверждает и анализ Generali Investments CEE: компания выясняла, какое жилье предпочитают жители Чехии. Оказалось, что чехи стали чаще проявлять интерес к жизни в муниципалитетах, расположенных недалеко от крупных городов. Спрос увеличился на 9% в годовом исчислении. Предложение в таких местах обычно ограничено, цены растут быстрее.

Меньше всего подорожали квартиры в центре Праги

В самом центре мегаполиса цены на недвижимость выросли всего на 1%. Возможностей для дальнейшего роста цен не так много, как в местах с большим строительным потенциалом. С другой стороны, цены в районе Прага-Восток выросли почти на треть в годовом исчислении — до 87 322 крон за квадратный метр.

Но даже минимальное повышение цен на недвижимость в центре Праги существенно влияет на покупателей, поскольку цена за квадратный метр и до этого была высокой. Недостаток жилья в столице заставляет людей искать альтернативу в близлежащих городах.

Квартиры часто продаются дешевле предложенной цены

Портал недвижимости Sreality использует для анализа цены предложений в рекламных объявлениях, опубликованных на платформе. Выяснилось, что они могут сильно отличаться от реальной цены, по которой в конечном итоге будет продана недвижимость.

Реальную цену можно узнать только после регистрации в кадастре недвижимости. По словам Франтишека Брожа, аналитика портала CenovaMapa.org, разница между ценой предложения и реальной ценой составляет от трех до восьми процентов.

В Карвине количество проданных квартир выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом

Растут не только цены на недвижимость, но и количество проданных объектов. Портал Valuo.cz сообщает, что в некоторых городах количество проданных объектов увеличилось почти на сто процентов в годовом исчислении.

Традиционно большая часть сделок совершалась в столице. С января по август этого года в Праге продали 12 694 квартиры, что составляет больше трети всех квартир, проданных в Чехии. За Прагой следуют Брно, Пльзень и Острава. Самые низкие продажи зарегистрированы в Семили, Прахатице и Домажлице.

За первые восемь месяцев этого года по всей стране было продано 33 682 квартиры. Для сравнения, в 2019 году — 30 169 квартир, в 2020 году — 29 247 квартир.

В процентном отношении продажи квартир заметно выросли в Карвине (+ 93%), Свитавах (+ 88%) и Йиндржихув-Градце (+ 80%). Продажи упали в 21 городе — сильнее всего в Прахатицах (-74%) и Пелгржимове (-42%).