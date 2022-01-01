Фонды недвижимости: решение в то время, когда богатые богатеют, а бедные беднеют

Инфляция быстро растет, и люди задаются вопросом, как защитить свои деньги. Поэтому мы спросили партнера фонда недвижимости VERTEX FUND, Ing. Карину Тохтарову, что она думает обо всей ситуации, о том, как работают фонды недвижимости и почему стоит инвестировать в недвижимость для отдыха с доходностью.

Она также рассказала о том, что VERTEX FUND предлагает своим инвесторам в это неопределенное время высоких процентных ставок и инфляции и является ли по-прежнему рациональным инвестирование в недвижимость и фонды недвижимости.

Как влияет инфляция на сбережения населения?

В то время, когда ипотечные ставки ниже уровня инфляции, многие люди ищут возможность извлечь выгоду из имеющихся средств. Инфляция каждый год стирает долги заемщиков, но в то же время обесценивает часть сбережений для вкладчиков. Так что можно с некоторым преувеличением сказать, что богатые становятся богаче, а бедные беднеют.

Как на самом деле работают фонды недвижимости?

Фонд недвижимости — это инвестиция, которую может получить как небольшой, так и крупный инвестор. Вам не нужно пять миллионов крон, чтобы купить инвестиционную квартиру в Праге. Вам не нужно без необходимости брать на себя риск одного объекта недвижимости и риск одного сегмента рынка — жилого. Фонд недвижимости даст вам диверсифицированный подход к рынку недвижимости.

Каковы самые большие преимущества фондов недвижимости?

Из всех видов активов чехам, как консервативным инвесторам, ближе всего недвижимость. Это реальные активы, к которым мы можем прикасаться, но не можем их взять с собой или просто напечатать их, как деньги. Поэтому даже в нынешний кризисный период стоимость недвижимости растет быстрее инфляции, и с определенной точки зрения цены на недвижимость могут показаться завышенными. В Чехии, однако, у нас есть давняя проблема с длительностью разрешительных процессов, и поэтому спрос на жилую недвижимость уже давно превышает предложение. Учитывая эту ситуацию, я убеждена, что падения цен на дома и квартиры в ближайшие годы ожидать не приходится.

Таким образом, преимущества фондов недвижимости очевидны. Инвестируя, вы получаете доли в разных типах недвижимости, в разных регионах и городах, мы даже предоставляем нашим инвесторам четырнадцатидневное приоритетное право выбора конкретного объекта в вновь предлагаемых проектах по предпродажным ценам. Это дает им возможность не только извлечь выгоду, но и принять участие в проекте развития или редевелопмента, прикоснуться к нашей работе и вместе создавать и продвигать ее вперед.

Какие актуальные проекты предлагает ваш фонд недвижимости?

Это выгодное место для инвестиций у водохранилища Липно и проекта COSTA PLANA Lipno.

Здесь доступны 17 квартир, которые подходят в качестве вашего второго круглогодичного дома на лоне природы, для собственного сезонного отдыха, а также в качестве интересного варианта для инвестиций. Окрестности Липна издавна являются очень популярным местом отдыха круглый год, благодаря своему расположению на Шумаве и близости лыжных центров. Летом это идеальное место для занятий спортом, развлечений, отдыха на природе, а также принятия солнечных ванн на песчаных пляжах. Ряд пешеходных и велосипедных маршрутов можно использовать для экскурсий, или вы можете выбрать один из водных видов спорта, таких как гребля на байдарках, виндсерфинг, яхтинг или кайтбординг. Любителям гольфа и рыбалки здесь тоже понравится.

В зимний сезон вы оцените близлежащие горнолыжные районы Фримбурк, Липно, Хохфихт в соседней Австрии и Миттендорф в Германии. Также можно воспользоваться сетью беговых трасс и возможностью покататься на коньках по замерзшему Липно, попробовать сноукайтинг или виндсерфинг на коньках.

Сумма арендной платы за эти апартаменты имеет проверенную годовую историю с положительными отзывами гостей с качественным управлением недвижимостью. В результате годовая доходность реально составляет около 7-8% в год.

Подавляющее большинство апартаментов имеют вид на Липненское водохранилище, а две квартиры — с видом на лес. Также можно приобрести парковочное место. Инвестору не нужно активно искать людей, заинтересованных в краткосрочном размещении, управление объектами осуществляет опытная компания-посредник. Таким образом, бронирование прозрачно, а онлайн-система позволяет владельцам просматривать и редактировать свои собственные бронирования.

С редевелопментом мы превращаем даже качественное здание 2020 года в дизайнерский продукт с дополнительным пространством в виде сада, подвалов и прачечной. Доказано, что недвижимость, в которой люди платят не только за жилье, но и за услуги и впечатления, зарабатывает до трех раз больше, чем обычные квартиры.

Каков потенциал инвестиций в недвижимость для отдыха?

Недвижимость для отдыха — это актив, который имеет практическое применение. Вам не нужно просто сидеть сложа руки и ждать, пока это принесет доход или увеличится в цене, вы получите немедленное использование в виде возможности для отдыха на природе. Это инвестиции с ощутимой пользой.

Как и в случае с большинством видов недвижимости, недвижимость для отдыха со временем будет расти в цене. А в спекулятивные периоды на рынке недвижимости рост стоимости курортной недвижимости может быть впечатляющим. Наш проект находится в поселке Черна в Пошумави, на территории охраняемой территории Шумава, и поэтому имеет больший потенциал, чем объекты на другом берегу Липно в окрестностях Липно-над-Влтавой.

Партнер фонда недвижимости VERTEX FUND, Ing. Карина Тохтарова

Карина Тохтарова занимается жилищным строительством и работает на рынке недвижимости более 13 лет, реализовала 11 новых строительных и девелоперских проектов в Праге 1, 2, 3 и 5. Кроме того, она предлагает внешние консультационные услуги для малых и начинающих застройщиков и является уполномоченным представителем MMR по сертификации агентов по недвижимости. Она представляет VERTEX FUND на Французской Ривьере и в Андалусии (Испания). Она заинтересована в инвестировании в искусство, любит дизайн и преображение интерьера дома.

Источник: idnes.cz