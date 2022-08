Рынок офисной недвижимости в Праге зависит от ИТ-сектора

На конец июня этого года общий объем офисных площадей в столице Чехии достиг 3,75 млн м². Во втором квартале 2022 года в Праге было построено в общей сложности 22 700 м² новых современных офисных площадей.

Наибольший спрос на офисы реализовали компании, работающие в сфере информационных технологий (33%), за ними следуют компании фармацевтической отрасли (11%) и компании сферы финансовых услуг (8%).

Были введены в эксплуатацию всего два новых офисных здания. Завершено строительство офисного здания Dock In Five (20 500 м2) в Праге 8, которое является частью административного комплекса Dock In компании Crestyl. Вторым построенным зданием в этом квартале стало небольшое офисное здание Košířská brána (2200 м²) в Праге 5.

До конца года ассоциация Prague Research Forum (PRF) рассчитывает завершить еще шесть проектов общей площадью 28 800 м². На конец второго квартала в активной фазе строительства находилось более 216 000 м2 с запланированным завершением в 2022 – 2024 годах.

Во втором квартале началась реконструкция промышленного здания E Factory (19 300 m²) v areálu Pragovka в Праге 9.

Начато строительство трех офисных зданий: Hagibor 02 (15 000 м²), Hagibor 01 (12 100 м²) в проекте Hagibor в Праге 10 и Rohan City A1 (9 300 м²) в новом формирующемся районе Rohan City в Праге 8. В этом контексте стоит отметить намерение компании Passerinvest реализовать вторую концепцию гибкого офиса FLEKSI общей площадью 3800 м² в комплексе Брумловка.

Общий валовой реализованный спрос (включая продленные контракты, т. е. так называемые повторные переговоры и субаренду) достиг 123 700 м2 во втором квартале 2022 года, что представляет собой снижение по сравнению с предыдущим кварталом на 7%, но увеличение по сравнению с предыдущим годом на 41%. Во втором квартале 2022 года доля повторных переговоров в общем реализованном спросе достигла уровня 32%, а общий объем вновь арендованных помещений, включая предварительную аренду и расширение, составил 65% от общего валового реализованного спроса. Общая доля субаренды составила оставшиеся 3%.

Крупнейшей опубликованной сделкой второго квартала этого года стала предварительная аренда SCS Software (9 700 м²) в строящемся здании Roztyly Plaza в Праге 4.

Доля вакантных офисных площадей в их общем предложении вышла на уровень предыдущего квартала, уровень вакантности остался на уровне 8,4%. Общая площадь свободных офисов на конец июня составила 313 400 м2.

Арендная плата снова увеличилась и находится в диапазоне 25,00–25,50 евро за м2 в месяц в центре города и 14,00–16,00 евро за м2 в месяц на окраинах Праги.

Согласно анализу PRF, арендная плата за новостройки в лучших локациях неуклонно растет с начала года (на 13% в годовом исчислении), но темпы роста арендной платы за существующие офисные здания не столь значительны. Таким образом, разница в цене или размере арендной платы между вновь построенными и «старыми» офисными зданиями постоянно увеличивается, и, согласно PRF, эта тенденция будет очевидна на рынке и в последующий период.

Источник: stavebni-forum.cz

