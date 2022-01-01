Интерес к аренде недвижимости в Чехии очень высок. На одну квартиру — до сотни претендентов

Спрос на аренду не снижается даже после нескольких месяцев роста. Сотни заявителей откликаются на некоторые объявления. Однако рынок изменился. Если раньше люди сами выбирали квартиры, сегодня ситуация обратная, когда собственники выбирают арендаторов.

Служба недвижимости «Безреалитка» в предыдущие годы сдавала в аренду около 50 000 объектов ежегодно, и в этом году ожидается двузначный рост.

«Мы могли бы выступать посредниками в еще большем количестве арендных площадей, но существенно ограниченное предложение на рынке не позволяет этого сделать», — говорит Ян Шкрабанек, генеральный директор Bezrealitka в интервью SZ Byznys.

Существенное падение предложения и, наоборот, увеличение спроса вызовет дальнейший рост цен на аренду. Именно по этой причине сегодня люди все чаще ищут небольшие квартиры для проживания. «Они дешевле, и их эксплуатация и отопление также обходятся дешевле», — добавляет руководитель портала, который также ожидает значительного увеличения количества долевого жилья.

В последние месяцы рынок аренды часто ассоциировался со значительным ростом спроса, а также цен. Есть ли еще такой интерес к аренде?

Определенно да. Ситуация постоянно обостряется. В последние недели мы наблюдаем постоянный рост спроса на аренду. Что касается конкретных цифр, в настоящее время у нас обычно есть около тридцати претендентов на одно объявление, что является большим числом, которое постоянно растет. В частности, в Праге этот интерес составляет в среднем более сорока желающих на квартиру. Однако бывают разные случаи, когда появляется интересная квартира в хорошем месте и по хорошей цене, на что около сотни клиентов.

В первые месяцы такой рост спроса был в основном связан с притоком украинских беженцев. Это все та же ситуация или мы имеем дело со спросом по другим причинам?

Здесь накапливаются разные проблемы. Во-первых, кризис беженцев, оказавший серьезное влияние на спрос в первой половине года. Кроме того, мы также имеем дело с ипотечным кризисом и резким повышением процентных ставок. За последние два-три месяца ипотечный рынок упал более чем вдвое. С ростом процентных ставок доступность собственного жилья уменьшилась, поэтому сегодня люди все чаще ищут решения в аренде жилья.

Так это беспрецедентная ситуация на рынке аренды?

Да, это рекорд. Рынок изменился. Раньше люди выбирали квартиры, сегодня ситуация обратная, когда собственники наоборот выбирают арендаторов. На самом деле собственнику свойственно выбирать несколько кандидатов из десятков претендентов, из которых он в конечном итоге выбирает лучших. Их профессия часто является решающим фактором, а также их способность платить арендную плату вперед.

Так что владельцам есть из чего выбрать. Сокращает ли это также время, на которое вы сегодня сдаете квартиры?

Время сокращается, это тоже наша задача. Ситуация на рынке действительно драматичная. Наше преимущество — это цифровая платформа, которая позволяет это самое ускорение. Сегодня клиенты все чаще договариваются об осмотре квартиры по телефону. Клиенты видят интересную рекламу в приложении и практически сразу могут откликнуться.

В то же время мы пытаемся вдохновить и заставить пойти на это владельцев различных объектов, которые еще не сдаются, потому что этого требует рыночная ситуация. Я думаю, что в Чешской Республике есть огромный потенциал для увеличения количества мест, где вы можете жить. Речь идет не только о классических квартирах, но и о разных формах совместного проживания или аренды нежилых помещений. Если человек живет в многокомнатной квартире, я думаю, что через какое-то время будет очень распространено сдавать свободную комнату, например, студентам.

В предыдущие годы вам удавалось выступать посредником примерно в 47 000 сделках в год. Сколько вы ожидаете в этом году?

Мы предполагаем, что их будет больше, хотя предложение, к сожалению, очень ограничено. Если бы у нас была такая возможность, мы могли бы выступать посредниками в еще большем количестве арендных ставок. Тем не менее, мы видим, что недвижимость, которая раньше не была продана и не сдавалась в аренду, сегодня также выходит на рынок. Это также связано с ростом цен, потому что люди, которые раньше не сдавали пустующие квартиры, стали понимать, что это может быть им интересно с финансовой точки зрения. Трудно предсказать конкретную цифру, но я бы сказал, что в этом году мы обязательно увидим двузначный рост.

Насколько выросли цены и были ли они исторически такими высокими?

В Праге мы уже достигли стоимости более 300 крон на квадратный метр площади. В случае с Брно цена колеблется в районе 280 крон за квадратный метр. Хотя это высокий рост, исторически были более высокие цены. Во время пандемии коронавируса, когда квартиры возвращались из краткосрочной аренды на рынок, в этот момент рынок значительно поредел, а цены либо застопорились, либо упали. Мы возвращались к исходному уровню в течение последних нескольких месяцев, и я ожидаю дальнейшего роста цен. Есть несколько сильных факторов, таких как кризис беженцев, дорогая ипотека и в то же время энергетический рост. Все это говорит о том, что цены, вероятно, будут двигаться вверх.

Где вы ожидаете, что они будут расти?

Трудно предсказать, но я думаю, что в начале следующего года мы можем увидеть двузначное увеличение. Мы отмечаем, что людям, у которых были строящиеся дома, все чаще приходится брать вторую ипотеку, чтобы продолжить строительство, потому что стройматериалы подорожали настолько, что заемных средств им просто не хватает. Переезд откладывается и люди продолжают искать жилье, где они могут находиться временно. Это еще один пример того, почему и спрос, и цены будут продолжать расти.

Помимо повышения арендной платы, нельзя не отметить значительный рост цен на энергоносители, который в новом отопительном сезоне будет все больше обременять домохозяйства – как все это влияет на поведение людей на рынке аренды? Уменьшаются ли ожидания тех, кто хочет арендовать?

То, что мы видим и ожидаем, — это растущий интерес к небольшим квартирам. Они дешевле, и их эксплуатация и обогрев также обходятся дешевле.

Сожительство также начинает становиться большой особенностью сегодняшнего времени. С окончанием летних каникул, как и каждый год, искали жилье в основном студенты. Для них совместное проживание в квартире с другими студентами может быть очень привлекательным с точки зрения затрат. Например, четырехкомнатная квартира на четырех, а то и на пять человек с точки зрения арендной платы часто может равняться уровню цен общежития. В Праге цена за комнату в коммунальной квартире может достигать пяти-семи тысяч, в зависимости, конечно, от типа квартиры и места ее расположения.

Это только студенты, или все больше и больше рабочих начинают искать соседей по комнате?

На данный момент это по-прежнему в основном студенты, но я думаю, что мы увидим изменения и в отношении работающих людей. Примером, на мой взгляд, могут быть люди, которые добираются до работы. Раньше они снимали квартиру для себя, из-за цены бывает так, что они будут снимать комнату только на те несколько дней в неделю, которые им нужно физически проводить на работе.

Мы говорили здесь о высоком спросе на недвижимость в аренду, но нельзя также игнорировать и существенное падение интереса к покупке недвижимости, связанное с ростом процентных ставок, а значит и удорожанием ипотеки. Как это значительное изменение на рынке по сравнению с рекордными продажами в прошлом году повлияет на ваши продажи?

Мы не видим падения продаж. Мы живем в основном за счет рекламы, которую нам платят собственники, желающие продать недвижимость. Наоборот, количество объектов в нашем предложении растет, поэтому мы не ожидаем спада.

Какова текущая доля продаж недвижимости по сравнению с арендой?

Аренда для нас важнее. На ее долю приходится примерно три четверти нашего дохода.

Источник: seznamzpravy.cz