Эксперт по недвижимости: не увидев счет за коммунальные услуги, я бы не стал снимать квартиру в Чехии

​Стоимость аренды квартир в Чехии растет быстрее, чем когда-либо. Поэтому собственники квартир стали прописывать в договорах субаренды так называемую инфляционную оговорку. Это обеспечивает автоматическое увеличение арендной платы в соответствии с уровнем инфляции. «Это стандарт», — говорит эксперт по недвижимости Либор Остатек.

Например, в случае годового контракта владелец может договориться с арендатором об увеличении арендной платы после истечения срока действия контракта, чтобы покрыть более высокие расходы. Для бессрочных контрактов в такие неспокойные времена, как сейчас, арендная плата начнет отставать от роста цен. «Для бессрочного контракта оговорка об инфляции является хорошей особенностью. Чем яснее, тем лучше», — говорит Либор Остатек из Broker Trust и Golem Finance.

Чтобы оговорка об инфляции была действительной, она должна быть сформулирована точно. Необходимо написать, какой показатель инфляции используется. И установить дату, когда в соответствии с договором арендная плата будет увеличена. «В Швейцарии этот механизм регулируется индексом повышения процентной ставки Национального банка Швейцарии. Об этом говорится в каждом договоре аренды», — поясняет Остатек.

Обычно в оговорках об инфляции используется показатель среднегодового уровня инфляции. В прошлом году инфляции в Чехии составила 3,8%, и поэтому арендная плата часто увеличивалась только на сотни крон. В этом году средняя инфляция может даже превысить 16%, поэтому владелец недвижимости может увеличить арендную плату на тысячи крон в месяц. Однако даже у повышения арендной платы есть свой потолок. Арендная плата может быть увеличена максимум на 20% в течение трех лет подряд.

Просите счета за коммунальные услуги

Стоимость аренды, указанная в объявлении, может не совпадать с окончательной суммой, которую вы платите каждый месяц. Текущие расходы, такие как энергия (т. е. электричество, газ, центральное отопление, а также вода), обычно оплачиваются индивидуально. Большинство арендодателей настаивают на том, чтобы арендатор расшифровал их.

Тем не менее, Libor Ostatek рекомендует запрашивать счета за электроэнергию у владельца за последние несколько месяце. «Если кто-то не хочет раскрывать карты, я бы не заключал договор», — советует он. «Счет-фактуры могут быть очень прозрачными, но я не знаю, какими они будут через месяц. Важно увидеть, как это зафиксировано», — отмечает Остек.

Арендодатели проверяют клиента почти как банк

По правилам, арендодатель вправе попросить залог в размере максимум трех сумм месячной арендной платы. Залог используется для оплаты долга за арендную плату или любого ущерба, нанесенного квартире.

Если вы заключаете договор аренды, владелец недвижимости может начать вас проверять. «Обычно спрашивают о документальном оформлении трудового договора. Если арендатор ничего не хочет говорить о себе или врет, это тоже показатель», — говорит Остатек. Также могут потребовать выписку из реестра неплатежеспособности или исполнительного реестра.

Некоторые арендодатели требуют взнос в ремонтный фонд, который арендодатели иногда требуют от арендаторов. Однако, по мнению организации потребителей dTest, они не имеют на это права. Это не та услуга, от которой арендатор получит немедленную выгоду.

Остерегайтесь старых контрактов

Также бессмысленно запрещать содержать животных или курить в квартире. «Это может быть в договоре, но арендатор может делать все, что хочет. Этого нельзя требовать», — заявляет Остатек.

По его словам, основой здоровых отношений между арендодателем и арендатором является четкий договор. «Если я скачаю универсальный контракт из интернета, может быть большой ошибкой, потому что договор старый. Правовые нормы меняются, Гражданский кодекс был обновлен восемь лет назад, и некоторые положения могут устареть», — предупреждает эксперт.

Также полезно написать протокол передачи квартиры. Фактически это подробное описание состояния квартиры и ее оснащения. В нем должно быть точно указано, что это за недвижимость, состояние счетчиков энергии и воды, количество переданных ключей, а также состояние и оборудование собственности, в идеале также с фотографиями.

Источник: seznamzpravy.cz

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