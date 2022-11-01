Резкий рост арендной платы за квартиры в Чехии остановился, в некоторых регионах цены даже упали

Осенний скачок цен на аренду в конце года остановился. В каком направлении будет развиваться рынок аренды квартир в этом году? У экспертов по недвижимости уже есть мнение по этому поводу.

Любой, кто в последние недели просматривал объявления о сдаче жилья в аренду, был приятно удивлен. Хотя еще в сентябре и октябре цены росли каждый месяц резкими темпами, в конце года они достигли потолка, по крайней мере на какое-то время.

В Праге и Остраве арендная плата увеличилась почти на 20% в годовом исчислении в начале осени, а в Брно и Среднечешском крае — более чем 10%. Кроме того, к увеличению общих расходов на жилье нужно было добавить рост стоимости энергии и, конечно же, увеличение коммунальных платежей.

Таким образом, стоимость жизни для семей в арендуемом жилье сильно выросла в прошлом году. Кроме того, на каждую сдаваемую квартиру выстраивалась очередь из десятков желающих, что позволяло собственникам дополнительно повышать цены в ходе переговоров.

Переломный момент наступил в начале декабря прошлого года. На крупнейших рынках рост был либо очень умеренным (Прага — на 3% по сравнению с началом осени, Брно — на 1%). В некоторых населенных пунктах произошло даже небольшое снижение: в Остраве — на 1%, в Среднечешском крае — на 3%, свидетельствуют данные портала недвижимости Bezrealitky.cz.

Было зафиксировано и значительно большее снижение: например, в Пльзеньском крае на 10% или в Либерецком крае на 8%. Однако, как указывает Ян Шкрабанек из Bezrealitky.cz, это не означает, что в долгосрочной перспективе арендная плата достигла потолка.

Почему замедлился рост цен?

Причин декабрьского разворота цены несколько. Отчасти это произошло из-за снижения спроса в связи с окончанием года. Предложение значительно увеличилось, а число претендентов на отдельные объявления во многих случаях составляет четверть от того, что было в начале осени.

«В конце года из-за сезонного снижения спроса количество предложений немного увеличилось по сравнению с летними месяцами. Летом у нас ежедневно предлагалось около 7 500 объектов недвижимости, в ноябре уже 9 500, а в декабре — 10 000», — рассказала SZ Byznys аналитик данных Seznam.cz Шарлота Смутна.

Среди прочего в предложение стали возвращаться дома и квартиры, из которых уехали украинские беженцы. Изначально это временное жилье, но владельцы решили и дальше сдавать его в аренду, чего раньше не делали. В то же время к предложению добавились квартиры, в основном после ремонта, купленные в качестве инвестиций весной этого года.

«Более высокие цены на аренду побудили ряд владельцев предлагать недвижимость, которая до сих пор была у них только для собственного использования или простаивала», — добавил Шкрабанек.

«Была также категория “норвежская аренда”, то есть помещения для совместного проживания, или коливинга, которая дополняла предложение в основном в регионах. Чаще всего это были отдельные комнаты в больших квартирах, этажи семейных домов», — сказал Шкрабанек.

«Но есть и аренда гаражей, подвалов или других нежилых помещений, предоставляемых под бизнес. В основном с той же целью: снизить растущие расходы на жизнь и покрыть цены на энергоносители», — добавил он.

Какая ситуация будет в следующем году?

Но остается главный вопрос: как будет развиваться интерес к арендному жилью и его ценам в этом году после неспокойного 2022-го. По словам Павла Коларжа, директора отдела отраслевых услуг Seznam.cz, интерес к арендному жилью в обозримом будущем останется высоким.

«Наибольший спрос, вероятно, будет в основном в местах с хорошим доступом к центру города и с большим предложением работы», — сказал он.

Цены на аренду также отреагируют на высокий интерес. По словам Яна Грубы, генерального директора агентства недвижимости RE/MAX, цены на аренду, вероятно, продолжат расти в долгосрочной перспективе. В основном это связано с тем, что доступность собственного жилья снизилась из-за высоких процентных ставок по ипотечным кредитам.

«В этом отношении мы приближаемся к странам Западной Европы, где принято не владеть недвижимостью, а жить в арендованном жилье», — добавляет Грубы.

«В Праге, например, мы ожидаем максимальный рост до 10%», — сказал глава агентства недвижимости Next Reality Роберт Ханцл.

Ян Шкрабанек также ожидает роста цен в ближайшие 12 месяцев. По его прогнозам, средняя арендная плата вырастет как минимум на уровень инфляции, иначе аренда потеряет экономический смысл для собственников.

«Самые дорогие квартиры по-прежнему будут для чехов, для которых аренда уже стала стилем жизни. У них нет проблем с оплатой жилья, но они хотят более высокого качества. Итак, отремонтированная, представительная и хорошо управляемая квартира в прекрасном месте. Кстати, это откроет новые возможности для управляющих компаний», — считает он.

Вторая категория будет состоять из обычных квартир и домов, владельцы которых будут рассматривать аренду скорее как способ погасить свои расходы на проживание или собственную ипотеку. Их цены будут отражать уровень инфляции и цены на энергоносители.

«Бюджетные квартиры станут третьей категорией, чаще всего в виде уже упомянутого совместного проживания. Они подойдут тем, кто хочет жить в центре города, но не имеет возможности платить полную арендную плату», — добавляет Шкрабанек.

По его словам, эта категория является одной из самых быстрорастущих в Праге и частично в Брно.

Источник: seznamzpravy.cz

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