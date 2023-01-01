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Продать квартиру до выхода на пенсию — популярный способ обеспечить себе старость на Западе

Продать квартиру до выхода на пенсию — популярный способ обеспечить себе старость на Западе

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
11 апреля
15:55
2473
Вопрос обеспечения старости сейчас более чем уместен, учитывая неэффективную пенсионную систему и неспособность правительства Чехии решить возникшую проблему.

Продать квартиру до выхода на пенсию — популярный способ обеспечить себе старость на Западе

Учитывая низкие пенсии и страх перед высокими расходами, не многие пожилые люди в Чехии хотят жить в съемном жилье и не иметь возможности рассчитывать на полный покой в собственном доме. Однако, как отмечают эксперты, в некоторых западных странах наблюдаются совершенно иные тенденции. Там люди часто продают свое имущество в виде, например, половины недвижимости, что приносит им значительный «дополнительный доход» к пенсии.

В чешском народе традиционно укоренилось желание владеть собственностью, а арендное жилье не очень приветствуется. Это связано с историческими причинами, большую роль сыграло послевоенное развитие. Например, у соседей, Германии и Австрии, ситуация иная и доля арендного жилья гораздо выше. Однако еще одной большой проблемой является то, что рынок аренды в Чехии не институционализирован, а арендаторы имеют гораздо больше поддержки в законодательстве.

«Как правило, в Германии примерно половина людей живет в своем жилье, а половина — в арендованном. И когда речь идет о съемном жилье, в отличие от нашей страны, там существует сильная законодательная поддержка прав арендатора. Если я как арендатор получу гарантию того, что при соблюдении основных параметров договора аренды я смогу без проблем прожить в квартире несколько десятилетий или даже всю жизнь, это может изменить общее отношение общества к съемному жилью. Однако в нашей стране такая ситуация пока не возникла. Особенно сейчас, когда много говорят о неопределенности и переменах, люди делают все возможное, чтобы иметь собственное надежное жилье, пусть даже немного дороже и в более сложных условиях, но зная, что никто их не выгонит», — сказал Ян Грубы, генеральный директор RE/MAX.

Чешский рынок аренды работает скорее на уровне взаимоотношений двух конечных потребителей. Это не похоже на институционализированный рынок.

«Человек в принципе не будет снимать жилье, если он не уверен, что его не выселят через год из-за того, что кто-то заплатит за найм больше. Или из-за того, что детям арендодателя квартира оказалась нужнее. Поэтому в будущем неизбежно развитие рынка институционализированных арендодателей. В нынешнее время, когда в течение двух лет будут слабые продажи, застройщики изменят бизнес-планы и продадут некоторые проекты фондам, у которых есть огромное преимущество в том, что они не дискриминируют и ограничивают съемщиков», — говорит Мирослав Линхарт, эксперт рынка недвижимости из Deloitte.

В Чехии в арендованном жилье живут две группы людей. Это те, у кого нет достаточных средств для приобретения собственной недвижимости, и те, для кого это соответствует образу жизни, в основном молодые люди, не желающие брать ипотечный кредит. Но социологи видят изменения в привычках.

«Те, кто может себе это позволить, инвестируют в недвижимость за рубежом, в загородные дома в Испании или Италии. И если мы посмотрим на опыт соседних стран, например, опять же, в Германии, заметна тенденция, когда люди в течение жизни приобретают себе недвижимость и затем ее продают. С мыслями, что имеет смысл наслаждаться жизнью сейчас, они продают половину собственности инвестиционному фонду с гарантированным правом на доживание, а затем второй частью дома смогут распорядиться их дети, которые также получат от этого выгоду. Я не говорю, что нечто подобное придет в Чехию прямо сейчас, но в перспективе — вполне вероятно. Если люди увидят, что такая возможность есть, это может изменить соотношение собственного и арендованного жилья», — считает Грубы.

Однако, по словам Линхарта, вопрос в том, хотят ли пожилые люди в Чехии вообще жить таким образом. «Пока мы действительно очень консервативны, и нечто подобное может произойти, скажем, через 20 лет, когда появится поколение более "современных" пожилых людей», — считает он.

Согласно недавнему опросу, проведенному компанией Ipsos, трое из десяти чехов рассматривают возможность покупки дома или квартиры в ближайшие пять лет. В то же время более трети людей передумали покупать или отложили покупку недвижимости в последние годы из-за роста цен на ипотеку и энергоносители. В марте средняя ставка по ипотеке достигла 6,27%.

Опрос 1 010 респондентов показал, что из 29% опрошенных, рассматривающих возможность покупки дома или квартиры, чаще всего это планируют сделать люди в возрасте до 34 лет. В основном это одинокие люди с высшим образованием, а их чистый ежемесячный доход превышает 60 000 чешских крон.

По данным опроса, 72% чехов предпочитают владеть семейным домом, а 20 % — частной или кооперативной квартирой. «Чехам по-прежнему нравится идея иметь свое жилье, а к инфляции у них отношение негативное. На самом деле мы и сами это знаем, но хорошо бы время от времени подтверждать это цифрами», — прокомментировал Моймир Гампл, глава Национального бюджетного совета.

 

Источник: echo24.cz

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