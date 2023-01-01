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Рынок недвижимости оживает. В Праге на четверть подешевели квартиры

Рынок недвижимости оживает. В Праге на четверть подешевели квартиры

Партнер рубрики:
Новости 420on
04 мая
10:11
1529
Как только на рынке недвижимости наступила оттепель, застройщик Central Group начал предлагать квартиры в жилом проекте в Праге 9 примерно на четверть дешевле. Результат? Они исчезли из предложения в течение трех дней.

Рынок недвижимости оживает. В Праге на четверть подешевели квартиры

По данным сервера Sreality.cz, текущая цена предложения квартир 2+kk в Праге достигла 127 559 крон за квадратный метр. Что касается цен на новые квартиры всех планировок, то в столице они, по данным Deloitte, в настоящее время составляют 156 600 крон за квадратный метр. Застройщик Central Group на начальном этапе реализации проекта Harfa Living начал привлекать клиентов ценами значительно ниже — около 105 000 крон за квадратный метр.

«Этим специальным предложением мы реагируем на ухудшение доступности жилья из-за высоких цен на новые квартиры и очень дорогих ипотечных кредитов. На начальном этапе проекта нам удалось договориться с подрядчиками о сниженных ценах, которые мы теперь можем предложить клиентам», — сказала Михаэла Томашкова, исполнительный директор Central Group.

Однако у предложения были свои ограничения. Во-первых, оно распространялось только на первые 50 квартир, проданных на начальном этапе проекта, а во-вторых, оно предназначалось преимущественно для зарегистрированных покупателей — один клиент мог приобрести максимум три квартиры. И одним из условий было внесение большей части денег за покупку, около 95%, в течение 30 дней после подписания контракта. Сниженные цены на однокомнатные квартиры составляли от 3,6 до 4 миллионов крон, а на двухкомнатные — от 5,4 до 6 миллионов крон.

«Мы можем подтвердить, что на предложение о продаже откликнулось большое количество заинтересованных лиц, и на квартиры есть очереди. Таким образом, получается, что спрос на новые квартиры по-прежнему высок. Мы также рассчитываем на более низкие цены, чем в среднем по Праге, во второй очереди проекта Harfa Living», — добавляет Михаэла Томашкова. По ее словам, несмотря на необходимость внести большую часть суммы для покупки недвижимости, квартиры из специального предложения были проданы или забронированы в течение трех дней после объявления.

Душан Куновски, основатель и глава Central Group, в последние месяцы повторял, что нет возможности удешевить новые квартиры, особенно в связи с ростом стоимости строительства. Он говорил скорее о переносе сроков реализации проектов. И апрельский шаг вряд ли станет новой тенденцией. В случае с проектом Harfa Living Томашкова сказала, что определенную роль сыграли конкретные условия, особенно упомянутые скидки от поставщиков.

«Central Group давно воспринимает атмосферу рынка и отслеживает тенденции спроса. В проекте Harfa Living компания предлагает скидку только в рамках, как я считаю, хорошо спланированной маркетинговой кампании, которая вызвала повышенный интерес к этому конкретному проекту. Этот шаг, несомненно, окупается для компании. Конечно, застройщик укрепит свою ликвидность и обеспечит собственные финансовые ресурсы для продолжения следующих этапов проекта», — комментирует Зденка Клапалова, глава Ассоциации по развитию рынка недвижимости и управляющий партнер Knight Frank.

Первые признаки восстановления рынка недвижимости?

Шаг девелопера Central Group наверняка вызовет дискуссии. Например о том, на каком уровне в действительности могут находиться цены на новостройки. Снижение на четверть по сравнению с остальным рынком — это значительная разница, которую, конечно, нельзя применять к каждому девелоперскому проекту, но она позволяет предположить, что существует определенное пространство для снижения цен. Время покажет, есть ли место для скидок у других крупных застройщиков, которые могут оптимизировать свои затраты. Однако, по словам Клапаловой, дальнейшего значительного снижения цен ожидать не стоит.

Тем не менее специальное предложение подтвердило то, о чем уже давно твердят застройщики: спрос на покупку недвижимости никуда не делся, люди просто откладывали ее в последние месяцы. В случае с Central Group в настоящее время наблюдается 20-процентный рост продаж. И интерес к покупке недвижимости постепенно начинает появляться на всем рынке.

По словам Франтишека Брожа, пресс-секретаря компании Bezrealitky, ожидается, что с окончанием зимы спрос продолжит расти. Низкие цены повысили аппетит людей к покупке, и многие домохозяйства видят сильную инвестиционную возможность, которая может не повториться. Особенно это касается домов, где спрос значительно слабее, чем количество предлагаемой недвижимости.

«И теперь можно ожидать, что спрос будет расти прямо пропорционально приближающемуся лету. Тем, у кого есть деньги и кто ищет свой собственный дом, следует уже сейчас расставить сети и начать ходить на просмотры. Трудно предсказать, когда придет основная волна покупателей, но это может произойти в любой момент», — добавляет Брож.

Источник: cc.cz



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