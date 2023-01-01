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В Чехии налог на офисы и склады вырастет на сотни тысяч крон. Платить придется арендаторам

В Чехии налог на офисы и склады вырастет на сотни тысяч крон. Платить придется арендаторам

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Новости 420on
22 мая
13:45
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​Владельцы офисов и производственных или складских помещений ощутят на себе увеличение налога на недвижимость. Налог после повышения будет составлять от десятков до сотен тысяч крон в год. Им придется по максимуму сдавать помещения в аренду и попытаться переложить повышение налога на арендаторов.

В Чехии налог на офисы и склады вырастет на сотни тысяч крон. Платить придется арендаторам

В рамках борьбы за замедление темпов государственных заимствований правительство планирует увеличить налог на недвижимость. Ежегодный платеж ударит по сотням тысяч владельцев жилой недвижимости. Но они будут в этом не одиноки. План удвоения налога на недвижимость затронет и коммерческую недвижимость, например офисы или логистические и производственные цеха.

По словам Яны Влковой, директора департамента Workspace Advisory консалтинговой фирмы по недвижимости Colliers, повышение налога почувствуют не только владельцы коммерческой недвижимости, но и арендаторы.

«Коммерческая недвижимость очень часто сдается в аренду. Если договор аренды составлен правильно, то налог на недвижимость отражается в договоре, а также в стоимости аренды. Это изменение затронет не только владельцев, но и арендаторов, то есть пользователей недвижимости», — отмечает Яна Влкова.

Хотя, по ее словам, сейчас налог на недвижимость составляет лишь небольшой процент от расходов, планируемое повышение может затронуть предприятия, у которых расходы на аренду составляют десятки, а иногда и сотни тысяч крон в год.

«Налог на недвижимость сегодня составляет действительно небольшой процент от общей суммы расходов. Конкретная сумма зависит, конечно, от размера и местоположения недвижимости. Но это будут десятки тысяч, в некоторых случаях даже сотни тысяч крон в год», — говорит эксперт по коммерческой недвижимости компании Colliers.

Но насколько существенное влияние окажет повышение на отдельных арендаторов, можно будет увидеть только в следующем году, говорит она.

«Счета за услуги, в которых отражается налог на недвижимость для арендаторов, выставляются ежегодно, а именно в начале следующего года. Расходы, которые мы будем иметь в 2023 году, будут отражены в сервисном сборе, а в прогрессивных авансах — только в 2024 году», — пояснила Влкова в интервью.

Чехия привлекает компании низким налогом

Чехия в настоящее время представляет интерес для иностранных компаний в основном из-за благоприятных налоговых параметров. По мнению эксперта из Colliers, один лишь налог не изменит отношения компаний. Однако определенная степень нервозности все же присутствует.

«Каждый инвестор всесторонне оценивает налоговое законодательство и его влияние на свои инвестиции. Если изменения касаются только налога на недвижимость, я полагаю, что это не сильно повлияет на интерес иностранных компаний», — говорит Яна Влкова.

По ее словам, все будет зависеть от того, как весь пакет консолидации повлияет на бизнес-среду.

«Если он также отразится на строительных и эксплуатационных расходах или энергии, то это может иметь негативный эффект. Эти факторы, безусловно, будут играть решающую роль в том, останемся ли мы привлекательным местом для инвесторов», — добавляет она.

Неопределенность сковывает рынок

Негативные последствия усугубляются общей неопределенностью на рынке недвижимости.

«Мы живем в условиях неопределенности уже почти целый год. Проблема не только в повышении налогов, но и в финансировании новых строительных проектов. В этом году мы установим совершенно новые стандарты того, что будет дальше», — говорит Яна Влкова.

По ее словам, застройщики, инвесторы, владельцы земли и недвижимости сейчас ждут, как будет развиваться вся инвестиционная среда и процентные ставки.

«В настоящее время рискованно строить как жилые, так и коммерческие здания. Высокие процентные ставки делают недвижимость более дорогой, что повлияет на то, за сколько владелец будет сдавать недвижимость в аренду, например, через два или три года, когда он построит здание», — добавляет она.

Источник: seznamzpravy.cz

 

 

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