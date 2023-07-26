Секреты ипотечного рынка Чехии: Кому светит снижение ставок?

По данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка предложения по ипотеке снизилась по сравнению с маем совсем незначительно и в первую неделю июня составила 6,30%.





С ноября прошлого года средняя ставка предложения опускалась ниже этого уровня только в марте 2023 года, когда ипотека подешевела в среднем до 6,27%.





«Ставки по ипотечным кредитам держались на аналогичных уровнях в июне, несмотря на незначительные изменения. Мы не ожидаем каких-либо перемен, по крайней мере до заседания ЧНБ в июне, поэтому ставки останутся довольно стабильными», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.

Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 млн крон, оформленному в размере до 80% от оценочной стоимости недвижимости, со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,30% снизился в июне на 47 крон — до 23 195 крон.





По сравнению с ипотечным платежом в июне 2021 года это почти на 7 500 крон выше. Однако за последний год рост ставок замедлился. Если с июня 2021 года по июнь 2022 года средний ежемесячный ипотечный платеж вырос более чем на 6 200 крон, то за последний год — всего на 1 269 крон.





Однако каждый кредит дешевеет или дорожает по-разному, в зависимости от его индивидуальных характеристик. Наибольшее снижение наблюдается в ставках предложения по ипотечным кредитам для молодых людей в возрасте до 36 лет, у которых ипотечная стоимость недвижимости превышает 80% (LTV). За последний месяц они снизились наиболее значительно.





В частности, кредиты с фиксированной ставкой на один год, ставки по которым снизились до 6%, являются самыми дешевыми на рынке на данный момент. Напротив, ипотечные кредиты с LTV до 80% с фиксированной ставкой на один год остаются самыми дорогими, на уровне 6,67%.





Центробанк Чехии отменил ограничение по DSTI

«Ипотечный рынок постепенно начинает двигаться. Это связано с несколькими факторами. Первая причина заключается в том, что цены на жилье продолжают падать. Другой фактор, который еще не отразился на рынке, — это отмена ЦБ РФ показателя оценки дохода DSTI», — говорит Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.





С апреля 2022 года действовало правило, что соотношение между общим ежемесячным платежом и чистым ежемесячным доходом заявителя ипотеки (показатель DSTI) не должно превышать 45% и 50% для заявителей моложе 36 лет. Чешский национальный банк (ЧНБ) отменит этот лимит с 1 июля 2023 года.

Банки оценивали степень риска заявителя, а значит, и уровень его задолженности, еще до введения центральным банком лимитов и будут продолжать это делать, считают эксперты. Тем не менее с июля больше людей смогут получить ипотечные кредиты, и ипотечный рынок хоть немного оживится.

Однако отмена лимитов DSTI вряд ли сильно повлияет на цены на ипотечные кредиты. Банки могут вступить в конкурентную борьбу, но она, скорее всего, будет очень ограниченной, учитывая стабильные цены на ресурсы.





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