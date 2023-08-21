Во II квартале цены на квартиры и дома в Чехии продолжили падение, земля подорожала Новости 420on 21 АВГУСТА 2023 21:00 132

Во втором квартале текущего года цены на квартиры упали еще на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а цены на отдельные дома снизились на 0,6%. С другой стороны, цены на землю выросли еще 2% по сравнению с первым кварталом.





Индекс HB основан на реалистичных оценках рыночных цен на недвижимость, приобретенную клиентами Hypoteční banka с помощью ипотечных кредитов. Впервые банк опубликовал индекс в апреле 2011 года.



Как и в первом квартале, цены на жилье продолжают снижаться во всех регионах.



«Темпы снижения цен в первом и втором кварталах несколько замедлились, однако цены на квартиры продолжают падать, — отметил Мартин Вашек, генеральный директор Hypoteční banka. В годовом исчислении цены на квартиры снизились на 3,2%. Такое развитие событий ожидаемо и будет продолжаться. Интересно, что интерес к ранее популярным типам жилья, таким как „3+1“ и „3кк“, также снижается», — добавил он.



Наибольшее снижение цен было зафиксировано в регионах Усти-над-Лабем (- 5,7%), Южная Богемия (- 4,3%), Либерец (- 3,7%) и Оломоуц (- 2,8%). В Праге цены на квартиры упали на 2,2%, снизились также цены на новостройки. С другой стороны, меньше всего цены подешевели в Высочине.



Что касается общего объема продаж квартир, то рынок постепенно стабилизируется. Стабилизировалось предложение, а значит, замедлилось и падение цен. Продавцы все чаще пытаются заманить покупателей индивидуальными скидками, причем как на старые объекты, так и на новостройки. В случае со сборными квартирами скидки часто бывают в два раза выше, чем в случае с кирпичными. В некоторых регионах срок реализации недвижимости увеличивается до пяти раз.



По-прежнему популярно арендное жилье. «Мы видим значительные изменения, особенно среди молодого поколения, которое уже не покупает так называемые стартовые квартиры, а сразу переходит на аренду. Однако это осложняется небольшим предложением арендного жилья за пределами крупных городов», — отметил Вашек.



Наибольшее влияние на формирование цен на землю оказывают ее размер и форма, инженерные коммуникации, транспортная доступность и удобство, ориентация на кардинальные точки и уклон. Спрос по-прежнему превышает предложение. По мере роста цен увеличивается спрос на землю в местах, удаленных от окраин крупных городов. Однако здесь предложение существенно сдерживается устаревшими планами зонирования и возможностями инфраструктуры.



Во втором квартале снизился спрос на отдельно стоящие дома и рекреационные объекты. Существенное влияние на рынок оказало отсутствие интереса покупателей к большим отдельно стоящим домам без ремонта, в основном из-за продолжающегося роста цен на энергоносители. В отношении домов для отдыха падение было значительным — порядка 40%. Напротив, интерес вызывают более дешевые отдельно стоящие дома. Наибольший объем строительства приходится на Среднечешский регион и окрестности Брно. Популярностью пользуются модульные деревянные здания, а также контейнерные и мобильные дома.



«Мы наблюдаем тенденцию экономичного жилья на чешском рынке недвижимости с прошлого года. Рост цен на энергоносители усилил интерес покупателей», — заключил Вашек.



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Об этом свидетельствуют данные индекса HB, предоставленные Hypoteční banka, входящим в группу ČSOB.Индекс HB основан на реалистичных оценках рыночных цен на недвижимость, приобретенную клиентами Hypoteční banka с помощью ипотечных кредитов. Впервые банк опубликовал индекс в апреле 2011 года.Как и в первом квартале, цены на жилье продолжают снижаться во всех регионах.«Темпы снижения цен в первом и втором кварталах несколько замедлились, однако цены на квартиры продолжают падать, — отметил Мартин Вашек, генеральный директор Hypoteční banka. В годовом исчислении цены на квартиры снизились на 3,2%. Такое развитие событий ожидаемо и будет продолжаться. Интересно, что интерес к ранее популярным типам жилья, таким как „3+1“ и „3кк“, также снижается», — добавил он.Наибольшее снижение цен было зафиксировано в регионах Усти-над-Лабем (- 5,7%), Южная Богемия (- 4,3%), Либерец (- 3,7%) и Оломоуц (- 2,8%). В Праге цены на квартиры упали на 2,2%, снизились также цены на новостройки. С другой стороны, меньше всего цены подешевели в Высочине.Что касается общего объема продаж квартир, то рынок постепенно стабилизируется. Стабилизировалось предложение, а значит, замедлилось и падение цен. Продавцы все чаще пытаются заманить покупателей индивидуальными скидками, причем как на старые объекты, так и на новостройки. В случае со сборными квартирами скидки часто бывают в два раза выше, чем в случае с кирпичными. В некоторых регионах срок реализации недвижимости увеличивается до пяти раз.По-прежнему популярно арендное жилье. «Мы видим значительные изменения, особенно среди молодого поколения, которое уже не покупает так называемые стартовые квартиры, а сразу переходит на аренду. Однако это осложняется небольшим предложением арендного жилья за пределами крупных городов», — отметил Вашек.Наибольшее влияние на формирование цен на землю оказывают ее размер и форма, инженерные коммуникации, транспортная доступность и удобство, ориентация на кардинальные точки и уклон. Спрос по-прежнему превышает предложение. По мере роста цен увеличивается спрос на землю в местах, удаленных от окраин крупных городов. Однако здесь предложение существенно сдерживается устаревшими планами зонирования и возможностями инфраструктуры.Во втором квартале снизился спрос на отдельно стоящие дома и рекреационные объекты. Существенное влияние на рынок оказало отсутствие интереса покупателей к большим отдельно стоящим домам без ремонта, в основном из-за продолжающегося роста цен на энергоносители. В отношении домов для отдыха падение было значительным — порядка 40%. Напротив, интерес вызывают более дешевые отдельно стоящие дома. Наибольший объем строительства приходится на Среднечешский регион и окрестности Брно. Популярностью пользуются модульные деревянные здания, а также контейнерные и мобильные дома.«Мы наблюдаем тенденцию экономичного жилья на чешском рынке недвижимости с прошлого года. Рост цен на энергоносители усилил интерес покупателей», — заключил Вашек.Источник: ceskenoviny.cz

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