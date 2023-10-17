Как повлияла на подготовку нового закона о строительстве война в Украине?
18 октября 2023
23:00
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Огромные возможности, которые мы имели в области выдачи разрешений на строительство в Чехии, к сожалению, были упущены, считает докторант юридического факультета Университета Палацкого в Оломоуце, юрист Роман Кочи (MBA, MSc.).
Пандемия коронавируса и последовавшая за ней война в Украине во многом наложились на подготовку и утверждение очень важного законодательного акта — нового Закона о строительстве и поправок к нему. Утверждение существенной поправки о выдаче разрешений на строительство не вызвало повышенного внимания и со стороны профессиональной общественности, которая в целом удовлетворилась заверениями некоторых депутатов о наличии широкого политического консенсуса по данной поправке, которая была единогласно одобрена в Палате депутатов, и заверениями о том, что это значительный шаг вперед в области выдачи разрешений на строительство в Чехии.
Теперь все наконец-то станет быстрее и проще, утверждали законодатели. Однако в реальности действующая редакция закона выглядит совершенно иначе.
Существенная поправка к Закону о строительстве
5 июня 2023 года в Собрании законов был опубликован Закон № 152/2023, вносящий изменения в новый Закон о строительстве, то есть Закон № 283/2021l. Это была долгожданная существенная поправка к новому Закону о строительстве, которая получила большую информационную поддержку со стороны Министерства регионального развития и которая, по словам представителей министерства, должна была обеспечить быстрые, простые и прозрачные процедуры строительства по принципу «один орган, одна процедура, одна печать». Было добавлено, что поправка к закону устанавливает фиксированные сроки принятия решений строительными органами, так что, как утверждалось, «ждать веками» разрешения на строительство больше не придется. Однако, ознакомившись с текстом одобренной поправки, можно сделать вполне однозначный вывод: ничего из обещанного существенная поправка к Закону о строительстве не принесет, как раз наоборот.
Существенная поправка к новому Закону о строительстве — это разочарование для всех тех, кто приложил немало усилий, эрудиции, времени, затрат и веры в то, что чешское публичное строительное право наконец-то достигнет уровня современного права XXI века и будет существенно способствовать развитию и процветанию Чешской Республики. С ней мы движемся назад, а точнее, мы застряли в мире огромной бюрократии с перегруженной системой строительных и других государственных органов, которые очень часто не в состоянии разрешить строительство в разумные сроки и с необходимым качеством. Идея снижения бюрократизма, сокращения чиновничьей повестки дня, повышения эффективности государственного сектора, идея «бережливого государства», которая так резонирует сейчас в публичном пространстве, здесь не нашла своего воплощения.
Реформа законодательства о государственном строительстве
О том, что является или являлось целью реформы законодательства о государственном строительстве в Чешской Республике, говорилось и писалось много раз. В общественном мнении сложился редкий консенсус относительно того, что разрешение на строительство нуждается в кардинальной реформе в виде нового строительного законодательства. Ведь без этого, вероятно, невозможно было бы даже получить средства из щедрого Национального плана восстановления, финансируемого Европейским союзом. Однако, к сожалению, до сих пор не принято (или принято лишь формально) ни одного нового закона в области государственного строительства, все постоянно откладывается и изменяется.
Позвольте мне коротко изложить то, что я считаю ключевыми моментами реформы законодательства о государственном строительстве. С моей точки зрения, необходимо:
- создание единого государственного управления строительством,
- интеграция соответствующих органов власти,
- выделение только одной процедуры получения разрешения на строительство, при которой все заинтересованные общественные интересы одновременно решаются этим одним разрешением
- осуществление процессов государственного строительного права в цифровом виде,
- принцип полного обжалования,
- установление фиксированных процессуальных сроков на законодательном уровне.
Все это содержалось в первоначальном варианте нового Закона о строительстве, написанном лучшими чешскими юристами в области административного права. Все это им удалось подготовить за четыре месяца. Блестящий новый закон. Они не придумывали тысячу оправданий, не говорили о том, что что-то невозможно, что все ужасно сложно и займет столько времени. Они просто работали, и работали превосходно. Они создали краткий, четкий, понятный и современный кодекс строительного права, в котором так нуждается наша страна. Но как все получилось в итоге, хорошо известно профессиональному сообществу.
Упомянутая выше блестящая первая версия нового Закона о строительстве была распята СМИ и министерствами, и теперь у нас действует устаревшая, малопонятная, сложная и непропорционально объемная версия нового Закона о строительстве с поправками, которая до сих пор не вступила в силу, которая принесет значительные проблемы с толкованием и применением на практике, которая сохранит нынешнюю неудовлетворительную ситуацию на долгие годы и которая практически не содержит в себе тех идей и принципов, лежавших в основе реформы государственного строительного права. Единственное, что «удалось», — это то, что органы управления строительством останутся во всех этих семистах с лишним муниципалитетах. Таким образом, в буквальном смысле слова упорные усилия некоторых структур увенчались успехом. Но каковы будут крайне негативные последствия для выдачи разрешений на строительство, законодатели просто не хотят слышать.
Существенная поправка к новому Закону о строительстве упраздняет единое государственное строительное управление и оставляет выдачу разрешений на строительство в ведении местных органов власти (за одним исключением, см. следующий текст). О том, почему разрешения на строительство должны выдавать органы государственного управления строительством, а не органы местного самоуправления, уже все написано и сказано, и я не считаю нужным повторять это в данном тексте сверх того, что было описано выше. Конечно, никакого мегаофиса в системе государственного управления строительством создано не будет, но в итоге будет создана функциональная и эффективная организационная структура по аналогии с кадастровыми палатами. Я не заметил, да и, наверное, никто из нас не заметил, что мы чуть ли не худшие в мире в области земельного кадастра. К сожалению, мы почти худшие в области выдачи разрешений на строительство, и надежды на то, что это изменится, мало. Был шанс это изменить, новый закон о строительстве это предусматривал, но поправки похоронили эту надежду. Расплачиваться за это будем мы все.
Я убежден, что новый Закон о строительстве с внесенными в него изменениями не сможет кардинально улучшить и ускорить процесс выдачи разрешений на строительство в Чехии (за исключением, возможно, разрешения на строительство резервных зданий). Проблема будет в применении новой, устаревшей и сложной формулировки Закона о строительстве. Я полагаю, что через несколько лет нам снова придется обсуждать, как действовать в области публичного строительного права и как сделать выдачу разрешений на строительство более быстрой и качественной. На мой взгляд, нам придется вернуться к тем принципам, которые были заложены в первой редакции нового Закона о строительстве. Лично я не вижу иного пути развития государственного строительного права в Чешской Республике, кроме создания единого государственного строительного управления с полной интеграцией соответствующих органов. Огромные возможности, которые мы имели в области выдачи разрешений на строительство в Чехии, к сожалению, снова упущены.
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