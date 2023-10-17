Как повлияла на подготовку нового закона о строительстве война в Украине?

Пандемия коронавируса и последовавшая за ней война в Украине во многом наложились на подготовку и утверждение очень важного законодательного акта — нового Закона о строительстве и поправок к нему. Утверждение существенной поправки о выдаче разрешений на строительство не вызвало повышенного внимания и со стороны профессиональной общественности, которая в целом удовлетворилась заверениями некоторых депутатов о наличии широкого политического консенсуса по данной поправке, которая была единогласно одобрена в Палате депутатов, и заверениями о том, что это значительный шаг вперед в области выдачи разрешений на строительство в Чехии.

Теперь все наконец-то станет быстрее и проще, утверждали законодатели. Однако в реальности действующая редакция закона выглядит совершенно иначе.

Существенная поправка к Закону о строительстве

5 июня 2023 года в Собрании законов был опубликован Закон № 152/2023, вносящий изменения в новый Закон о строительстве, то есть Закон № 283/2021l. Это была долгожданная существенная поправка к новому Закону о строительстве, которая получила большую информационную поддержку со стороны Министерства регионального развития и которая, по словам представителей министерства, должна была обеспечить быстрые, простые и прозрачные процедуры строительства по принципу «один орган, одна процедура, одна печать». Было добавлено, что поправка к закону устанавливает фиксированные сроки принятия решений строительными органами, так что, как утверждалось, «ждать веками» разрешения на строительство больше не придется. Однако, ознакомившись с текстом одобренной поправки, можно сделать вполне однозначный вывод: ничего из обещанного существенная поправка к Закону о строительстве не принесет, как раз наоборот.

Существенная поправка к новому Закону о строительстве — это разочарование для всех тех, кто приложил немало усилий, эрудиции, времени, затрат и веры в то, что чешское публичное строительное право наконец-то достигнет уровня современного права XXI века и будет существенно способствовать развитию и процветанию Чешской Республики. С ней мы движемся назад, а точнее, мы застряли в мире огромной бюрократии с перегруженной системой строительных и других государственных органов, которые очень часто не в состоянии разрешить строительство в разумные сроки и с необходимым качеством. Идея снижения бюрократизма, сокращения чиновничьей повестки дня, повышения эффективности государственного сектора, идея «бережливого государства», которая так резонирует сейчас в публичном пространстве, здесь не нашла своего воплощения.

Реформа законодательства о государственном строительстве

О том, что является или являлось целью реформы законодательства о государственном строительстве в Чешской Республике, говорилось и писалось много раз. В общественном мнении сложился редкий консенсус относительно того, что разрешение на строительство нуждается в кардинальной реформе в виде нового строительного законодательства. Ведь без этого, вероятно, невозможно было бы даже получить средства из щедрого Национального плана восстановления, финансируемого Европейским союзом. Однако, к сожалению, до сих пор не принято (или принято лишь формально) ни одного нового закона в области государственного строительства, все постоянно откладывается и изменяется.

Позвольте мне коротко изложить то, что я считаю ключевыми моментами реформы законодательства о государственном строительстве. С моей точки зрения, необходимо:

создание единого государственного управления строительством,

интеграция соответствующих органов власти,

выделение только одной процедуры получения разрешения на строительство, при которой все заинтересованные общественные интересы одновременно решаются этим одним разрешением

осуществление процессов государственного строительного права в цифровом виде,

принцип полного обжалования,

установление фиксированных процессуальных сроков на законодательном уровне.



Все это содержалось в первоначальном варианте нового Закона о строительстве, написанном лучшими чешскими юристами в области административного права. Все это им удалось подготовить за четыре месяца. Блестящий новый закон. Они не придумывали тысячу оправданий, не говорили о том, что что-то невозможно, что все ужасно сложно и займет столько времени. Они просто работали, и работали превосходно. Они создали краткий, четкий, понятный и современный кодекс строительного права, в котором так нуждается наша страна. Но как все получилось в итоге, хорошо известно профессиональному сообществу.



Упомянутая выше блестящая первая версия нового Закона о строительстве была распята СМИ и министерствами, и теперь у нас действует устаревшая, малопонятная, сложная и непропорционально объемная версия нового Закона о строительстве с поправками, которая до сих пор не вступила в силу, которая принесет значительные проблемы с толкованием и применением на практике, которая сохранит нынешнюю неудовлетворительную ситуацию на долгие годы и которая практически не содержит в себе тех идей и принципов, лежавших в основе реформы государственного строительного права. Единственное, что «удалось», — это то, что органы управления строительством останутся во всех этих семистах с лишним муниципалитетах. Таким образом, в буквальном смысле слова упорные усилия некоторых структур увенчались успехом. Но каковы будут крайне негативные последствия для выдачи разрешений на строительство, законодатели просто не хотят слышать.



Существенная поправка к новому Закону о строительстве упраздняет единое государственное строительное управление и оставляет выдачу разрешений на строительство в ведении местных органов власти (за одним исключением, см. следующий текст). О том, почему разрешения на строительство должны выдавать органы государственного управления строительством, а не органы местного самоуправления, уже все написано и сказано, и я не считаю нужным повторять это в данном тексте сверх того, что было описано выше. Конечно, никакого мегаофиса в системе государственного управления строительством создано не будет, но в итоге будет создана функциональная и эффективная организационная структура по аналогии с кадастровыми палатами. Я не заметил, да и, наверное, никто из нас не заметил, что мы чуть ли не худшие в мире в области земельного кадастра. К сожалению, мы почти худшие в области выдачи разрешений на строительство, и надежды на то, что это изменится, мало. Был шанс это изменить, новый закон о строительстве это предусматривал, но поправки похоронили эту надежду. Расплачиваться за это будем мы все.



Я убежден, что новый Закон о строительстве с внесенными в него изменениями не сможет кардинально улучшить и ускорить процесс выдачи разрешений на строительство в Чехии (за исключением, возможно, разрешения на строительство резервных зданий). Проблема будет в применении новой, устаревшей и сложной формулировки Закона о строительстве. Я полагаю, что через несколько лет нам снова придется обсуждать, как действовать в области публичного строительного права и как сделать выдачу разрешений на строительство более быстрой и качественной. На мой взгляд, нам придется вернуться к тем принципам, которые были заложены в первой редакции нового Закона о строительстве. Лично я не вижу иного пути развития государственного строительного права в Чешской Республике, кроме создания единого государственного строительного управления с полной интеграцией соответствующих органов. Огромные возможности, которые мы имели в области выдачи разрешений на строительство в Чехии, к сожалению, снова упущены.