Индекс доступности жилья в Чехии: сколько люди в среднем платят за ипотеку

Индекс доступности квартир Seznam Zprav использует данные аналитической компании EMA data. Его цель — проследить, как развивается ситуация с доступностью квартир не только в целом по Чехии, но и на региональном уровне. Индекс объединяет средние цены на недвижимость в отдельных регионах и процентные ставки по ипотечным кредитам.

Расчет производится на основе 80-процентного ипотечного платежа за квартиру площадью 65 кв. м, что, по данным Чешского статистического управления, является средней площадью квартиры в Чехии. Индекс рассчитывает среднюю стоимость одного метра квартиры, находящейся в частной собственности, без учета состояния и материала, определяющей является скользящая средняя за месяц. Кроме того, индекс состоит из средней процентной ставки по ипотечным кредитам со сроком погашения до 30 лет.

Полученный результат рассчитывается относительно исходного значения на начало марта 2020 года, когда индекс был равен 1. Чем выше значение, тем менее доступны квартиры, и наоборот, если значение ниже 1, то их доступность повышается.

Индекс на уровне каждого края в Чехии показывает, как изменяется доступность среднего жилья по ипотечному кредиту в каждом регионе. Ниже значения 2 на протяжении всего периода отслеживания находится Прага (сейчас 1,688), где доступность жилья ухудшилась примерно на 69% по сравнению с мартом 2020 года. Второй месяц Прагу опережает край Высочина, где также наблюдается снижение показателя с середины августа — с 2,058 до нынешних 1,660 (ухудшение доступности за период мониторинга примерно на 66%).

Долгое время рекордсменом оставался Устецкий край (2,535, или ухудшение на 153,5%). На этот раз индекс снизился во всех регионах. В Краловеградецком крае через три недели он вернулся к отметке ниже 2. Благодаря этому выше него остались только три региона — помимо упомянутых выше Устецкого края, это Либерецкий и Моравско-Силезский края.

Если говорить о среднем платеже по ипотеке, то больше всего традиционно платят жители Праги. В столице эта сумма выросла до 34 228 крон. За Прагой следует Среднечешский край, где владельцы квартир тратят в среднем 18 119 крон в месяц. На третьем месте в рейтинге находится Южноморавский край, где платежи достигли 17 852 крон.

В регионе Усти-над-Лабем средний платеж по ипотеке является самым низким в долгосрочной перспективе, сумма здесь остается ниже 10 000 даже после небольшого повышения.

В этот раз средние платежи выросли во всех регионах, недельное увеличение исчислялось десятками крон — от 11 крон в Усти-над-Лабем до 38 крон в Праге.

Средний месячный платеж по стране увеличился с 15 843 до 15 860 крон.