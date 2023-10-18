Пробуждение после сильного падения. Новые квартиры снова продаются, сообщают застройщики

«В третьем квартале этого года в Праге было продано почти в два раза больше новых квартир, чем год назад», — показал анализ, проведенный девелоперскими компаниями Central Group, Skanska и Trigema.

В конце сентября этого года в Праге предлагалось 5 600 новых квартир, что на 20% больше, чем в начале осени прошлого года. В третьем квартале этого года в столице было продано 1 050 квартир, что на 91% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 5% больше, чем в предыдущем квартале.

«Продажи стимулируются вводными ценами и маркетинговыми бонусами. Однако они исчезнут, когда снизятся процентные ставки по ипотеке», — говорит Душан Куновский, председатель правления Central Group.

По данным застройщиков, средние цены на пражские новостройки снизились на 3% по сравнению с прошлым годом.

Цены предложения на новые квартиры в Праге застыли на уровне 150 000 крон за квадратный метр. Однако средняя фактическая цена продажи составляет около 146 500 крон за квадратный метр.

Более дешевая ипотека в следующем году

«У покупателей есть большой простор для дальнейших переговоров, даже в Праге. Это, без преувеличения, самая большая возможность в этом году, который может закончиться первым серьезным снижением процентных ставок», — говорит Хендрик Мейер, руководитель Bezrealitky.cz.

Те, кто может себе позволить покупку, сейчас могут договориться с застройщиком о скидке или бонусе, например в виде оборудования в квартире, а когда ипотека подешевеет — рефинансировать свою нынешнюю высокую ставку после окончания срока фиксации.

В целом ожидается, что со следующего года ипотека значительно подешевеет. Поэтому сейчас некоторые банки предлагают ставки в 8–10% с самой короткой фиксацией с условием, что через год клиент может рефинансироваться и банк не останется в проигрыше.

В Брно квадратный метр в новостройке за 120 000–130 000 крон

Средняя цена предложения квартир-новостроек в Брно в конце августа вновь составила 127 000 крон за квадратный метр, что практически соответствует уровню прошлой весны.

«Средняя цена продажи составляет от 120 000 до 130 000 за квадратный метр. Средняя цена новостройки в Брно сейчас составляет почти 7 млн крон, а средняя площадь — 55,8 кв. м», — говорится в последнем отчете компании Trikaya.

По мнению брненских застройщиков, третий квартал характеризовался очень медленным восстановлением рынка.

Однако начатые в Брно строительные проекты не стоят на месте. Например, в середине сентября после более чем 13-летней подготовки началось строительство совершенно нового района Pod Hády, одного из крупнейших девелоперских проектов в городе, где будет построено более тысячи новых квартир.

Дешевле б/у

Цены на подержанные квартиры также постепенно растут, что подтвердил глава компании Trigema Марсель Сураль. Однако такие квартиры стоят дешевле. «В то же время в Праге наблюдается заметный рост арендной платы, причем арендная плата в квартирах риелторских компаний на треть выше по сравнению с остальным рынком», — сказал Сурал.

По его словам, средняя арендная плата в новых пражских квартирах уже составляет около 30 000 крон в месяц.

По данным Bezralitky.cz, средняя арендная плата за старые квартиры в Праге составляет почти 350 крон за квадратный метр. Для квартир, расположенных в наиболее престижных районах и находящихся в хорошем состоянии, арендная плата без комиссии составляет более 550 крон за квадратный метр.

При этом, согласно анализу Bezrealitky.cz, подержанные квартиры в Среднечешском крае продаются менее чем за 74 000 крон за квадратный метр.