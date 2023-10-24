О чем забывают владельцы коттеджей и дач в Чехии

В ČPP Servis предупреждают, что зимние месяцы являются основным сезоном для воров по количеству ограбленных загородных домов. «Чаще всего пропадает различный садовый инвентарь, например газонокосилки или пилы. Не обходят стороной и электронику, и велосипеды. Но даже разбитые окна или сломанные дверные замки без других серьезных повреждений могут представлять собой довольно крупные расходы для пострадавших владельцев коттеджей», — говорит Давид Крнавек, председатель правления ČPP Servis.

По данным компании, ежегодно в Чехии обворовывается более 1 000 домиков и дач. Эта сумма отражает количество зарегистрированных краж, реальная же ситуация, скорее всего, еще хуже. Согласно полицейской статистике, средний ущерб, наносимый одной кражей, превышает 20 000 чешских крон.

По словам Крнавека, дачники часто не знают, на какую сумму они застрахованы и что именно покрывает их страховой полис. По данным опроса, если домохозяйства страхуют свой коттедж или дачу, то чаще всего, в 33% случаев, на сумму от 50 000 до 100 000 крон. Еще 6% застрахованы на сумму до 50 000 крон. 15% имеют страховку, но не знают, на какую сумму.

Каждый десятый коттедж или дача имеют современные элементы охраны, такие как камеры или датчики. «С другой стороны, половина не имеют никакой специальной защиты от ограбления, владельцы этих объектов довольствуются обычным замком и ставнями. Конечно, это не отпугивает воров», — добавил Крнавек.

В 27% коттеджей и дач имеется хотя бы один замок, а в 22% — бронированные двери. Десятая часть домов для отдыха оснащена сигнализацией, которая срабатывает в случае взлома.

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