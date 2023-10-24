Владелец десятков тысяч квартир собирается выйти на пражский рынок

Heimstaden, крупнейший арендодатель квартир в Чехии, предложит свои первые арендные квартиры в Праге. Компания планирует сдать в аренду 178 квартир в проекте Mozaika в Голешовице. Два года назад шведский арендодатель приобрел этот жилой комплекс у застройщика Finep примерно за 1,2 млрд крон. «Мы рады, что после выхода на пльзеньский рынок аренды мы теперь выходим и на пражский рынок. Мы видим, что рынок арендного жилья растет», — заявил на пресс-конференции Ян Рафай, генеральный директор компании Heimstaden.

Mozaika является частью девелоперского проекта Pergamenka, над которым компания Finep работает с 2016 года, когда она приобрела этот участок.

«В комплексе построено более 400 новых квартир, около половины из которых, принадлежащих компании Heimstaden, будут использоваться для сдачи в аренду. У всех остальных квартир уже есть владельцы», — сказал Томаш Пардубицкий, генеральный директор группы компаний Finep.

По мнению руководства крупнейшего арендодателя в Чехии, первый выход на столичный рынок аренды может стать последним на долгое время. Темпы строительства новых квартир слишком низки, и поэтому шансов инвестировать в столичное жилье становится меньше.

По данным Чешского статистического управления, во втором квартале 2023 года в Праге было начато строительство 553 квартир, что означает падение на 53,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Если сравнивать две столицы с одинаковой численностью населения — Прагу и Варшаву, то в польской столице за последнее десятилетие было построено на 150 000 квартир больше, чем в Праге. Это огромная разница», — говорит Станислав Кубачек, директор по инвестициям компании Heimstaden в Центральной и Восточной Европе.

Шведская компания Heimstaden является одним из крупнейших поставщиков арендного жилья в Европе. Бывшая компания Residomo, владеющая более чем 42 500 квартирами в основном в Моравско-Силезском крае, с 2020 года принадлежит ей.

У девелоперов также есть негативный опыт по сравнению с другими европейскими столицами. «Квартир не хватает, особенно в Праге. Предложение не покрывает спрос, не говоря уже о необходимости обновления жилого фонда. К сожалению, нынешнее развитие событий приводит к тому, что доступность жилья будет продолжать ухудшаться», — говорит Томаш Пардубицкий, генеральный директор компании Finep Group.

Таким образом, жилье в новых квартирах в столице становится все более дорогим. По данным анализа, проведенного девелоперскими компаниями Skanska Residential, Trigema и Central Group, средняя цена продажи квадратного метра в третьем квартале этого года составила 146 459 крон.

Однако у высокой цены есть и другие причины, помимо слишком низкого предложения по сравнению со спросом. «Причина — высокие цены на землю и строительные материалы. Существенное влияние оказывают высокие цены на энергоносители, дорогая рабочая сила и постоянная нехватка рабочей силы», — говорит Томаш Пардубицкий, генеральный директор компании Finep Group.