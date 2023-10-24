Полный обзор: сколько вы заплатите за аренду по Чехии в среднем
26 октября 2023
19:30
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Средняя арендная плата в Чехии заметно увеличилась, достигнув отметки в 293 кроны за квадратный метр в третьем квартале (рост на 4,6% в квартальном исчислении). Следует отметить, что наибольший подъем цен наблюдался в Праге, где арендаторы в среднем платили 388 крон за квадратный метр, что на 4,3% больше, чем в предыдущем квартале.
Высокие процентные ставки продолжают создавать преграды для тех, кто стремится приобрести собственное жилье, и, следовательно, растет интерес к аренде. Там, где спрос превышает предложение, цены обычно идут вверх.
Петр Гана, директор отдела недвижимости и строительства в Deloitte, подчеркнул, что средняя арендная плата в Чехии выросла более чем на 4%, что представляет собой относительно высокий рост по сравнению с предыдущими периодами.
В Праге цены на аренду росли быстрее всего. В Праге 1 цена выросла на 8,2% и достигла 475 крон за квадратный метр. Аналогичный рост наблюдался в Праге 6 (7,7%, до 365 крон за квадратный метр), Праге 8 (7,3%, до 397 крон) и Праге 7 (7,2%, до 402 крон). Однако в Праге 3 цены на аренду оставались на уровне 410 крон за квадратный метр, и в Праге 9 они поднялись незначительно, всего на 1,6%, достигнув 371 кроны за квадратный метр.
За пределами столицы самая высокая арендная плата наблюдается в Брно, где средняя цена составляет 350 крон за квадратный метр. Далее следует Пардубице с ценой в 266 крон за квадратный метр в месяц, а также Среднечешский край, Злин и Градец-Кралове.
Самая низкая арендная плата отмечается в Карловарском крае, где цена за квадратный метр составляет 184 кроны в месяц. В Моравско-Силезском крае арендаторы платят 185 крон за квадратный метр, а в Устецком крае — 189 крон.
Следует отметить, что самый быстрый квартальный рост арендной платы, составивший от 6 до 11%, был зафиксирован в Брно, Пардубице, Либерецком крае и Ческе-Будеевице.
Несмотря на общий рост арендных плат в большинстве регионов, средние цены на аренду снизились в четырех местах. Например, в Карловарском крае цена аренды упала на 2,1% в квартальном исчислении, в Йиглаве — на 1,7%, а в Среднечешском и Пардубицком крях — менее чем на 1%.
По данным Deloitte, дороже всего аренда в новостройках и девелоперских проектах, где средняя цена за квадратный метр составляет 349 крон. В кирпичных домах арендаторы платят 296 крон за квадратный метр, в панельных домах — 249 крон за квадратный метр.
|Город/край
|Цена за м2 (Kč)
|Уровень цен (среднее значение за 2014 год)
|Процентное изменение
|Брно
|350
|198,9%
|10,8%
|Градец-Кралове
|258
|187,3%
|5,7%
|Йиглава
|234
|179,0%
|-1,7%
|Южноморавский край
|239
|171,9%
|0,8%
|Южночешский край
|204
|178,6%
|2,5%
|Карловарcкий край
|184
|144,6%
|-2,1%
|Карловы Вары
|212
|159,1%
|2,4%
|Край Высочина
|218
|173,7%
|0,0%
|Краловеградецкий край
|205
|185,5%
|2,0%
|Либерец
|239
|193,1%
|1,7%
|Либерецкий край
|214
|171,2%
|6,5%
|Моравско-Силезский край
|185
|165,2%
|2,2%
|Оломоуц
|247
|164,7%
|2,9%
|Оломоуцкий край
|193
|167,1%
|0,0%
|Острава
|206
|157,9%
|3,0%
|Пардубице
|266
|187,7%
|7,3%
|Пардубицкий край
|209
|175,6%
|-0,5%
|Пльзень
|240
|178,4%
|1,7%
|Пльзеньский край
|203
|178,1%
|5,7%
|Прага
|388
|180,9%
|4,3%
|Среднечешский край
|262
|174,7%
|-0,8%
|Злин
|260
|167,2%
|1,2%
|Злинский край
|232
|161,4%
|3,1%
|Устецкий край
|189
|166,9%
|0,0%
|Усти-над-Лабем
|190
|149,9%
|3,3%
|Ческе-Будеевице
|245
|176,3%
|6,1%
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