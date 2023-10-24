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Полный обзор: сколько вы заплатите за аренду по Чехии в среднем

Анастасия Князева
26 октября 2023
19:30
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Средняя арендная плата в Чехии заметно увеличилась, достигнув отметки в 293 кроны за квадратный метр в третьем квартале (рост на 4,6% в квартальном исчислении). Следует отметить, что наибольший подъем цен наблюдался в Праге, где арендаторы в среднем платили 388 крон за квадратный метр, что на 4,3% больше, чем в предыдущем квартале.
 
Высокие процентные ставки продолжают создавать преграды для тех, кто стремится приобрести собственное жилье, и, следовательно, растет интерес к аренде. Там, где спрос превышает предложение, цены обычно идут вверх. 
 
Петр Гана, директор отдела недвижимости и строительства в Deloitte, подчеркнул, что средняя арендная плата в Чехии выросла более чем на 4%, что представляет собой относительно высокий рост по сравнению с предыдущими периодами. 
 
В Праге цены на аренду росли быстрее всего. В Праге 1 цена выросла на 8,2% и достигла 475 крон за квадратный метр. Аналогичный рост наблюдался в Праге 6 (7,7%, до 365 крон за квадратный метр), Праге 8 (7,3%, до 397 крон) и Праге 7 (7,2%, до 402 крон). Однако в Праге 3 цены на аренду оставались на уровне 410 крон за квадратный метр, и в Праге 9 они поднялись незначительно, всего на 1,6%, достигнув 371 кроны за квадратный метр. 
 
За пределами столицы самая высокая арендная плата наблюдается в Брно, где средняя цена составляет 350 крон за квадратный метр. Далее следует Пардубице с ценой в 266 крон за квадратный метр в месяц, а также Среднечешский край, Злин и Градец-Кралове. 
 
Самая низкая арендная плата отмечается в Карловарском крае, где цена за квадратный метр составляет 184 кроны в месяц. В Моравско-Силезском крае арендаторы платят 185 крон за квадратный метр, а в Устецком крае — 189 крон. 
 
Следует отметить, что самый быстрый квартальный рост арендной платы, составивший от 6 до 11%, был зафиксирован в Брно, Пардубице, Либерецком крае и Ческе-Будеевице. 
 
Несмотря на общий рост арендных плат в большинстве регионов, средние цены на аренду снизились в четырех местах. Например, в Карловарском крае цена аренды упала на 2,1% в квартальном исчислении, в Йиглаве — на 1,7%, а в Среднечешском и Пардубицком крях — менее чем на 1%. 
 
По данным Deloitte, дороже всего аренда в новостройках и девелоперских проектах, где средняя цена за квадратный метр составляет 349 крон. В кирпичных домах арендаторы платят 296 крон за квадратный метр, в панельных домах — 249 крон за квадратный метр. 
Город/край Цена за м2 (Kč) Уровень цен (среднее значение за 2014 год) Процентное изменение
Брно 350 198,9% 10,8%
Градец-Кралове 258 187,3% 5,7%
Йиглава 234 179,0% -1,7%
Южноморавский край 239 171,9% 0,8%
Южночешский край 204 178,6% 2,5%
Карловарcкий край 184 144,6% -2,1%
Карловы Вары 212 159,1% 2,4%
Край Высочина 218 173,7% 0,0%
Краловеградецкий край 205 185,5% 2,0%
Либерец 239 193,1% 1,7%
Либерецкий край 214 171,2% 6,5%
Моравско-Силезский край 185 165,2% 2,2%
Оломоуц 247 164,7% 2,9%
Оломоуцкий край 193 167,1% 0,0%
Острава 206 157,9% 3,0%
Пардубице 266 187,7% 7,3%
Пардубицкий край 209 175,6% -0,5%
Пльзень 240 178,4% 1,7%
Пльзеньский край 203 178,1% 5,7%
Прага 388 180,9% 4,3%
Среднечешский край 262 174,7% -0,8%
Злин 260 167,2% 1,2%
Злинский край 232 161,4% 3,1%
Устецкий край 189 166,9% 0,0%
Усти-над-Лабем 190 149,9% 3,3%
Ческе-Будеевице 245 176,3% 6,1%
Источник: Deloitte Rent Index
Чехия аренда недвижимости
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