Полный обзор: сколько вы заплатите за аренду по Чехии в среднем

Высокие процентные ставки продолжают создавать преграды для тех, кто стремится приобрести собственное жилье, и, следовательно, растет интерес к аренде. Там, где спрос превышает предложение, цены обычно идут вверх.

Петр Гана, директор отдела недвижимости и строительства в Deloitte, подчеркнул, что средняя арендная плата в Чехии выросла более чем на 4%, что представляет собой относительно высокий рост по сравнению с предыдущими периодами.

В Праге цены на аренду росли быстрее всего. В Праге 1 цена выросла на 8,2% и достигла 475 крон за квадратный метр. Аналогичный рост наблюдался в Праге 6 (7,7%, до 365 крон за квадратный метр), Праге 8 (7,3%, до 397 крон) и Праге 7 (7,2%, до 402 крон). Однако в Праге 3 цены на аренду оставались на уровне 410 крон за квадратный метр, и в Праге 9 они поднялись незначительно, всего на 1,6%, достигнув 371 кроны за квадратный метр.

За пределами столицы самая высокая арендная плата наблюдается в Брно, где средняя цена составляет 350 крон за квадратный метр. Далее следует Пардубице с ценой в 266 крон за квадратный метр в месяц, а также Среднечешский край, Злин и Градец-Кралове.

Самая низкая арендная плата отмечается в Карловарском крае, где цена за квадратный метр составляет 184 кроны в месяц. В Моравско-Силезском крае арендаторы платят 185 крон за квадратный метр, а в Устецком крае — 189 крон.

Следует отметить, что самый быстрый квартальный рост арендной платы, составивший от 6 до 11%, был зафиксирован в Брно, Пардубице, Либерецком крае и Ческе-Будеевице.

Несмотря на общий рост арендных плат в большинстве регионов, средние цены на аренду снизились в четырех местах. Например, в Карловарском крае цена аренды упала на 2,1% в квартальном исчислении, в Йиглаве — на 1,7%, а в Среднечешском и Пардубицком крях — менее чем на 1%.

По данным Deloitte, дороже всего аренда в новостройках и девелоперских проектах, где средняя цена за квадратный метр составляет 349 крон. В кирпичных домах арендаторы платят 296 крон за квадратный метр, в панельных домах — 249 крон за квадратный метр.