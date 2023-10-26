Чешский министр: большинство арендаторов честны, нет причин для заключения краткосрочных договоров

«Я не думаю, что эта тема будет подниматься в то время, когда ипотека так подорожала. Я вижу путь через поддержку муниципального жилья и доступного арендного жилья», — сказал Бартош в интервью порталу Seznam Zprávy.

Бартош планирует серьезные изменения в договорах аренды: будет покончено с цепочкой краткосрочных договоров, чтобы арендаторы могли быть уверены в долгосрочности аренды. Министр не опасается, что эта мера может иметь обратный эффект: арендодатели будут искать новых арендаторов, а не заключать долгосрочные договоры.

«Краткосрочные договоры используются потому, что они снижают уровень неопределенности для арендодателей. Мы хотим снизить ее, введя порядок выселения. Цель состоит в том, чтобы выселить неплательщика в течение двух месяцев после начала процедуры», — сказал Бартош.

– В программном заявлении вы предусмотрели льготные ипотечные кредиты для молодежи. Как это выглядит, будут ли они в итоге?

– Должно быть соглашение между Министерством финансов и банковским сегментом. Я не думаю, что они появятся в условиях, когда ипотека так подорожала. В Министерстве регионального развития я вижу путь к этому через поддержку обновления муниципального жилья и через программу Европейской комиссии по доступному арендному жилью.

– Однако они есть в программном заявлении. То есть в настоящее время работа над этим не ведется?

– У нас в департаменте нет такого плана, он не является частью реформы «Жилье для жизни».

– Вы также не обсуждали его с Казначейством?

– Это не обсуждается. Я думаю, что это больше зависит от банковского сектора.

– Как вам план разрешить домовладельцам, которые не хотят сами сдавать жилье, передавать свои квартиры в руки муниципалитетов?

– Это будет в готовящемся законе о содействии жилищному строительству, который я сейчас направляю в правительство. Но в некоторых городах он работает и так. В Чехии есть 200 000 квартир, которые долгое время пустуют, часть из них владельцы не сдают в аренду, потому что это рискованно для них. Если бы у них была гарантия оплаты и им не надо было бы беспокоиться об этом, они бы сдавали. Эти гарантии на добровольной основе могли бы взять на себя муниципалитеты, и получился бы своего рода квазижилищный фонд.

– Но муниципалитеты боятся этих гарантий. А вдруг квартиросъемщик не заплатит или испортит квартиру?

– Это, конечно, будет не из муниципальных средств. Будет создан некий гарантийный фонд, куда государство сможет вкладывать деньги. Однако у нас есть данные опросов, и они показывают, что 95% людей платят вовремя и объективных проблем не возникает. Количество людей, на которых придется подавать в суд за выселение, составляет 0,25%.

Не так велик и износ жилья — даже если включить какую-то экстремальную ситуацию, когда кто-то его полностью разрушает. Исследование состояния муниципального жилья, проведенное нами совместно с Ассоциацией городов и муниципальных образований, показывает, что почти треть муниципалитетов рассмотрела бы возможность использования гарантий частным домовладельцам при условии финансовой поддержки со стороны государства.

– Сейчас вы представили первоначальное предложение по регулированию условий аренды. Например, договор краткосрочной аренды сроком до трех лет должен иметь возможность заключаться только два раза подряд, после чего он должен быть более длительным или бессрочным.

– У нас есть данные, в том числе и от арендодателей, что идеальным для них является долгосрочный арендатор, который вовремя платит. Как я уже сказал, их подавляющее большинство. Но в настоящее время, хотя объективных причин для этого нет, миллион человек имеют договор менее чем на два года. А это огромная неопределенность, особенно для семей с детьми. Частые переезды — это проблема для всех, а детям особенно сложно переносить частую смену коллектива.

– А вы не боитесь, что это может привести к обратному результату? Что вместо этого арендодатель выгонит их и найдет нового арендатора, с которым снова заключит краткосрочный договор?

– Краткосрочные контракты используются потому, что они снижают уровень неопределенности для арендодателей. На практике это не работает, поскольку в настоящее время, если неплательщик отказывается съезжать по истечении срока действия договора, вам все равно придется судиться в течение полугода или двух лет.

Мы хотим действительно уменьшить неопределенность для арендодателя и совместно с Министерством юстиции вводим ордер на выселение. И цель состоит в том, что если есть неплательщики, то человек должен быть выселен в течение двух месяцев после начала процедуры выселения.

– Вы надеетесь, что это успокоит арендодателей и заставит их более благосклонно относиться к долгосрочным контрактам?

– Обе группы — и арендодатели, и арендаторы — говорят о неопределенности. И это должно быть уменьшено с обеих сторон. Одно без другого работать не может. Посмотрите на практику в других странах: если у вас есть сотрудник, который хорошо работает, вы не увольняете его только потому, что после некоторого испытательного срока и годичного контракта вам приходится заключать с ним постоянный контракт. Когда у вас также есть законные возможности уволить его, если возникнут проблемы.

– Но разве не всегда будет существовать группа людей, которые выглядят рискованными в глазах арендодателей? Или арендодатели просто могут опасаться, что даже у ранее надежного арендатора возникнут проблемы.

– Это лоскутное одеяло из множества мер. Закон о жилищных льготах выделяет средства на социальную работу. Будут созданы консультационные центры, которые помогут справиться с ситуациями, когда, например, у квартиросъемщика умирает партнер или он теряет работу. Они помогут им преодолеть сложный период в жизни, чтобы не потерять жилье, например, с помощью социальных льгот. Это также должно повысить надежность арендодателей.

– Давайте вернемся к постановлению о выселении. Вы сказали, что цель — в течение двух месяцев, но есть критика со стороны арендодателей, что предложение не позволит добиться такой скорости. Например, они требуют установить фикцию вручения, чтобы арендатор не мог уклониться от исполнения решения.

– Мы обсуждаем этот вопрос с Министерством юстиции, он должен быть простым. В общем, это проблема судов, их скорости и загруженности. Но мы стремимся к тому, чтобы в течение двух месяцев неплательщик был выселен.

– Ян Рафай, глава Конфедерации промышленности и директор компании Heimstaden, крупнейшего арендодателя в Чехии, упомянул о возможности создания специального офиса для неплательщиков по примеру других стран. Это позволило бы судам быстрее принимать решения.

– Я не думаю, что в настоящее время есть смысл создавать специальный офис. Во-первых, мы должны сохранить право на справедливое судебное разбирательство. Во-вторых, это похоже на другие договорные отношения, когда кто-то не выполняет часть соглашения. Например, кто-то не поставляет товар или не оплачивает услуги. И для этого у нас тоже нет специальных органов.

– В этом году вы запустили программу субсидирования «Арендное жилье для муниципалитетов», на которую выделено 800 млн крон. Каков интерес к ней?

– Речь идет о более чем миллиарде. Интерес к ней большой, мощности уже исчерпаны, и, как только появятся еще деньги, мы их туда направим. Меня радует, что 65% — это не прямые субсидии, а финансовые инструменты, то есть льготные кредиты. Это не субсидиарный допинг, деньги со временем вернутся, обернутся, хотя и в долгосрочной перспективе.

– Правительственная коалиция приняла решение не субсидировать цены на электроэнергию в следующем году. Министр финансов Збынек Станюра не ожидает роста цен, однако министр промышленности Йозеф Сикела не разделяет этого оптимизма. Не беспокоит ли вас рост цен на энергоносители?

– Есть вещи, которые невозможно предсказать, например террористическая атака ХАМАС на Израиль, которая, конечно, влияет на всю территорию и на цены на нефть. Я бы поостерегся говорить о том, что цены будут ниже. Я достаточно пессимистичен и думаю, что может произойти небольшой рост, который, конечно, будет негативно воспринят населением.