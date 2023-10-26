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Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются до пяти процентов

Новости 420on
1 ноября 2023
11:30
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В связи с ожидаемым снижением ставок Чешского национального банка (ЧНБ) первые банки начали заранее снижать процентные ставки по кредитам. По мнению экспертов, процентная ставка по ипотечным кредитам вскоре может оказаться ниже 5%. По данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, последний раз средняя ставка была на этом уровне в мае прошлого года.
 
В сентябре этого года средняя ставка по новым ипотечным кредитам без рефинансирования в Чехии снизилась до 5,74 с 5,78% в августе. 
 
Кроме того, на рынке недвижимости стало больше покупателей. «Интерес к ипотеке постепенно возрождается. Положительным толчком стало отключение в июле лимита DSTI и действия банков. Лучшие предложения теперь значительно ближе к 5%», — говорит эксперт по ипотечному кредитованию компании Broker Trust Либор Остатек. 
 
Лимит DSTI, который Чешский национальный банк отменил в июле, определял максимальный процент общей суммы всех ежемесячных выплат по кредиту от чистого ежемесячного дохода соискателя кредита. Таким образом, теперь больше людей смогут получить ипотечный кредит. 
 
Банки ожидают изменения ставок ЧНБ. «Исходя из последних заявлений членов правления банков, мы ожидаем, что ЧНБ может начать осторожно снижать базовую ставку до конца этого года», — сказал Патрик Мадле, представитель ČSOB. 
 
Конкуренция также влияет на установление процентных ставок в банках. «Мы следим за действиями ЧНБ и ситуацией на финансовом рынке в целом. Исходя из этого и поведения конкурентов мы корректируем ставки, иногда даже заблаговременно», — подтвердил Якуб Германек, пресс-секретарь Fio banka. Две недели назад банк снизил ставки по ипотечным кредитам с трех- и пятилетним сроком погашения, и теперь самая низкая ставка составляет 5,08%. 
 
На прошлой неделе Česká spořitelna снизила процентные ставки по ипотечным кредитам и ипотеке Buřinka на 0,3%, начиная с 5,74% в год для наиболее востребованных пятилетних фиксаций. 
 
«В случае снижения базовой ставки банки отразят это в конечных ставках как по потребительским кредитам, так и, конечно, по ипотеке. Однако оценить, насколько динамично и быстро это произойдет, пока нелегко. Но, безусловно, можно ожидать, что процентные ставки будут снижаться гораздо медленнее, чем они росли в прошлом году», — сказал Právo Мартин Новак, главный аналитик компании Broker Consulting. 
 
Эксперты также ожидают небольшого снижения ставок по потребительским кредитам. Согласно индексу Broker Consulting, средняя ставка по потребительским кредитам в августе снизилась на 0,4% до 8,42%. Однако в сентябре она вновь выросла на один процентный пункт до 9,42%, что, по мнению экспертов, в основном связано с коррекцией летнего падения ставок, когда банки переусердствовали с праздничными кредитными предложениями. Но уже в октябре она вновь пошла вниз — до 9,36%. 
 
«По нецелевым кредитам мы ожидаем максимального отклонения в полпроцента к концу года. В последние месяцы года на процентные ставки по этим кредитам также повлияет приближающийся рождественский сезон, во время которого банки ежегодно предлагают льготные ставки независимо от снижения ставок ЧНБ», — добавил Новак. 
 
Ожидаемое снижение ставок ЧНБ, которое может произойти к концу этого года, приведет, по мнению аналитиков, и к снижению процентных ставок по сберегательным счетам. 
Чехия процентные ставки покупка недвижимости ипотеки банки кредитование
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