Жители Чехии попытались оценить, как поведут себя цены на недвижимость. Узнайте результаты

«Люди реалистично оценивают текущие процентные ставки по ипотечным кредитам. В среднем они оценивают процентную ставку в диапазоне от 5,5 до 7% для трех- и пятилетних ипотечных кредитов», — сказал News.cz аналитик Broker Consulting Мартин Новак.

В то время как цены на квартиры, выставленные на продажу, стагнируют после летнего периода роста, арендные ставки растут. Аналогичная ситуация наблюдается на обоих основных рынках недвижимости, то есть в Праге и Брно.

40% людей имеют или откладывают собственные средства для планируемой покупки или реконструкции недвижимости. Треть из них планирует взять ипотечный кредит на эти расходы.

Более трех четвертей респондентов считают, что причиной высоких цен в целом по стране являются высокие процентные ставки. Более трети респондентов в настоящее время выплачивают ипотечный кредит. Те, кто планирует в ближайшее время рефинансировать имеющиеся кредиты, опасаются, что их бюджет вырастет настолько, что им будет трудно сводить концы с концами при новых выплатах.

По сравнению с началом этого года люди стали более оптимистично смотреть на динамику цен на жилье, особенно на арендную плату. Однако 54% респондентов отметили, что цены все еще очень высоки.

«Часть населения видит экономическую реальность в зеркале заднего вида. Например, несколько лет назад, когда ставки по ипотечным кредитам были на рекордно низком уровне, люди брали кредиты с короткой фиксацией, рассчитывая, что в будущем ставки будут еще ниже. Но в то время разумнее было бы взять фиксацию на максимально длительный срок», — говорит Новак.

Сейчас, по его словам, мы, скорее всего, увидим снижение процентных ставок по ипотеке, но люди, опасающиеся их дальнейшего повышения, возьмут кредиты с длительной фиксацией и будут платить гораздо больше, чем должны были бы.

Действительно, почти 40% респондентов ожидают дальнейшего повышения процентных ставок до конца этого года и далее. Большинство специалистов по недвижимости и финансистов ожидают снижения процентных ставок по ипотечным кредитам в среднем до 4%.

17% респондентов попробовали воспользоваться услугами фонда недвижимости

60% чехов считают инвестиции в недвижимость безопасными. Две трети людей рассматривают владение недвижимостью как инвестицию для выхода на пенсию, особенно потому, что они не будут обременены расходами на жилье. Треть опрошенных считают, что в долгосрочной перспективе недвижимость будет расти в цене и, следовательно, будет лучше обеспечена. «В течение очень долгого времени недвижимость воспринималась как безрисковый актив. Но не каждый объект недвижимости становится отличной инвестицией», — предупреждает Яна Бродани, исполнительный директор Ассоциации рынка капитала Чешской Республики.

Что касается других вариантов инвестирования в недвижимость, то, по данным опроса, 17% чехов имеют опыт работы с фондом недвижимости, что на 6% больше, чем в январском опросе.