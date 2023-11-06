Дисконтная ипотека. Договариваться с банком выгодно

«Мой период фиксации закончился осенью. Банк предложил мне трех- или пятилетнюю фиксацию, что увеличило бы мой платеж примерно на 4 400 крон, или годовую фиксацию с процентной ставкой 7,2% и увеличением ежемесячного платежа на 5 800 крон. Поскольку я ожидаю снижения ставок в следующем году, я хотел бы получить годовую фиксацию, но не с тайок высокой ставкой», — рассказал Právo Карел Малы из Праги.

Достаточно было запросить предложение у конкурента, и его банк оперативно снизил годовую ставку более чем на 1%. «Ежемесячный платеж стал меньше на 1 200 крон», — рассказал клиент.

Обычно выгодно получать предложения от других банков напрямую или через компанию-посредника. Обычно банк готов снизить ставку на 0,3–0,5%.

«В некоторых случаях можно получить ставку на 1% ниже первоначального предложения», — подтверждает специалист Swiss Life Select Йиржи Сикора.

Это касается как новых, так и старых договоров, причем некоторые банки позволяют договориться о новой фиксированной ставке за полтора года до истечения срока действия договора.

Досрочное погашение ипотеки может вскоре стать дороже

В результате некоторые прозорливые клиенты смогли избежать гигантских скачков с менее чем 2-процентных до нынешних 6- или 7-процентных ставок, успев сохранить д2- или 4-процентные ставки на следующий фиксированный период.

Банки предлагают самые выгодные ставки по пятилетним фиксациям.

Процентная ставка может быть снижена, например, за счет более надежного обеспечения приобретаемой недвижимости. Это означает, что банк получает гарантии не только по выбранной квартире, но и по коттеджу.

Когда речь заходит о сумме выплат, молодым заявителям целесообразно сначала рассчитать ипотеку на 25 лет. Потому что, если со временем выплаты покажутся слишком большими, их можно сократить, увеличив общий срок погашения до 30 лет.

Только нужно следить за тем, чтобы срок погашения приходился на возраст 70, реже 72 года. Если срок погашения должен быть больше, необходимо добавить в договор более молодого созаемщика.

При рефинансировании в другом банке и переговорах о более выгодной ставке будьте готовы к тому, что придется подтверждать свою кредитоспособность, то есть соотношение доходов и обязательств. В некоторых консервативных банках и при больших суммах кредитоспособность может быть снижена из-за выплаты алиментов.

Важна также платежная история заявителя. Например, запись в реестре неплательщиков Solus, даже если она давняя и долг уже погашен, существенно ухудшает кредитный рейтинг. Аналогично частое использование овердрафта или трудности с погашением, например, лизинга.