ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

В Остраве хотят построить самое высокое здание в Чехии

Новости 420on
10 ноября 2023
10:30
180
Пять архитектурных мастерских примут участие в международном архитектурном конкурсе на проект небоскреба, который будет построен в центре Остравы.
Заинтересованные стороны должны представить свои проекты до 5 февраля. Жюри определит победителя конкурса в марте. Об объявлении конкурса договорились городские власти и компания RT TORAX Group, инвестор строительства. Здание должно стать одной из достопримечательностей города. К участию в конкурсе привлечены студии, проектирующие здания в мировых столицах и имеющие опыт проведения архитектурных конкурсов подобного формата. Конкретные названия на данный момент не могут быть раскрыты, так как по утвержденным условиям это невозможно до объявления результатов. 
 
Объявление конкурса было предусмотрено в дополнении к договору между городом и инвестором, поскольку форма проекта за прошедшее время неоднократно менялась. 
 
Первоначально речь шла о высотном здании с одной башней, затем о варианте с двумя башнями. Ранее говорилось о деловом и административном центре с гостиницей и апартаментами в здании высотой 60 этажей и 238 метров. В таком случае это будет самое высокое здание в Чехии. Однако окончательный вид здания будет определен в ходе архитектурного конкурса. Помимо здания, конкурс включает в себя проектирование общественных пространств в районе и связь нового здания с окружающей территорией, включая планируемые пешеходные и велосипедные маршруты. 
 
После этого с выбранной архитектурной мастерской будут проведены дальнейшие проектные и разрешительные работы. Инвестор планирует начать строительство в 2028 году, а завершить его и открыть здание в 2032 году. В рамках архитектурного конкурса 5 декабря состоится семинар с участием инвестора, членов жюри, приглашенных экспертов и представителей администрации города Остравы. Это будет индивидуальная встреча с каждым исследователем, в ходе которой архитекторы получат обратную связь по своим готовым проектам. 
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
9 НОЯБРЯ 2023
22:00
628
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДИСКОНТНАЯ ИПОТЕКА. ДОГОВАРИВАТЬСЯ С БАНКОМ ВЫГОДНО
8 НОЯБРЯ 2023
22:00
810
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСТИНИЦЫ «ОПАТОВ»: ЧТО БУДЕТ НА ПОСТРОЕНО НА ЭТОМ МЕСТЕ?
7 НОЯБРЯ 2023
17:30
1106
НОВОСТРОЙКИ
ЧЕМ ЭКСПЕРТЫ ОБЪЯСНЯЮТ СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОСТРОЕННЫХ В ЧЕХИИ КВАРТИР
7 НОЯБРЯ 2023
13:00
1508
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛЬЦЫ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР: КАК РОСТ АРЕНДНЫХ ЦЕН МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ ЧЕХОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
11:00
25 полезных ссылок для иностранцев в Чехии — не забудьте сохранить
09:00
Старость и безопасность: как защитить пожилых от ДТП на чешских дорогах
07:00
«Сделайте уже что-нибудь!» — просят правительство недовольные жители Чехии
23:00
«Серый» рынок труда в Чехии: трудовое насилие и низкие заработки
22:00
Дисконтная ипотека. Договариваться с банком выгодно
21:00
8 лучших советов и стратегий для сотрудников по ведению переговоров о зарплате в процессе найма
20:00
Президент Чехии: Россия затягивает войну в Украине, пытаясь выиграть время
19:00
Чехи путают страхование с инвестированием, а потом удивляются
18:00
Первое чешское искусственное мясо будет предназначено для собак и кошек. Когда же будет для людей?
17:00
Чешские псевдопсихолги: Как люди без профподготовки учат родителей воспитывать детей