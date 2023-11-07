В Остраве хотят построить самое высокое здание в Чехии

Заинтересованные стороны должны представить свои проекты до 5 февраля. Жюри определит победителя конкурса в марте. Об объявлении конкурса договорились городские власти и компания RT TORAX Group, инвестор строительства. Здание должно стать одной из достопримечательностей города. К участию в конкурсе привлечены студии, проектирующие здания в мировых столицах и имеющие опыт проведения архитектурных конкурсов подобного формата. Конкретные названия на данный момент не могут быть раскрыты, так как по утвержденным условиям это невозможно до объявления результатов.

Объявление конкурса было предусмотрено в дополнении к договору между городом и инвестором, поскольку форма проекта за прошедшее время неоднократно менялась.

Первоначально речь шла о высотном здании с одной башней, затем о варианте с двумя башнями. Ранее говорилось о деловом и административном центре с гостиницей и апартаментами в здании высотой 60 этажей и 238 метров. В таком случае это будет самое высокое здание в Чехии. Однако окончательный вид здания будет определен в ходе архитектурного конкурса. Помимо здания, конкурс включает в себя проектирование общественных пространств в районе и связь нового здания с окружающей территорией, включая планируемые пешеходные и велосипедные маршруты.

После этого с выбранной архитектурной мастерской будут проведены дальнейшие проектные и разрешительные работы. Инвестор планирует начать строительство в 2028 году, а завершить его и открыть здание в 2032 году. В рамках архитектурного конкурса 5 декабря состоится семинар с участием инвестора, членов жюри, приглашенных экспертов и представителей администрации города Остравы. Это будет индивидуальная встреча с каждым исследователем, в ходе которой архитекторы получат обратную связь по своим готовым проектам.