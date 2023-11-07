Банковские эксперты: Эпоха сверхдешевой ипотеки не вернется

Ожидание снижения процентных ставок, а вместе с ними и дешевых денег, может принести разочарование. По мнению главы Moneta Money Bank, снижение ставок не приведет к оживлению экономики. Более того, он не ожидает, что ставки по ипотечным кредитам опустятся ниже 4,5%.





В банке ожидают, что первый сдвиг в сторону понижения произойдет уже в конце декабря. «Мы ожидаем снижения основной ставки с 7% до 6,75%. Посмотрим, насколько это сбудется», — сказал Спурны, добавив, что подавляющее большинство снижений ставок, однако, произойдет не раньше следующего года. Ставки имеют для банка ключевое значение еще и потому, что именно благодаря их уровню он существенно изменился за последний год — его баланс сейчас составляет более 450 млрд крон, что примерно на 100 млрд крон больше, чем год назад.





«Таким образом, мы должны финансировать гораздо более крупный банк. Поэтому мы тщательно готовимся к тому, как отреагировать на снижение ставки», — говорит Спурны. Он добавляет, что банк ежедневно пересматривает свои прайс-листы. «Мы смотрим на рынок процентных ставок, накладываем на него определенную премию и соответственно меняем ставки. Технически мы делаем это еженедельно или предпочитаем этого не делать».





Значительного снижения ставок не предвидится





Однако значительного снижения ставок и связанного с ним большого подъема не предвидится, и Томаш Спурны сдерживает завышенные ожидания, связанные с перспективой удешевления денег. «Если ставки начнут быстро снижаться, есть опасность, что крона потеряет в цене как по отношению к доллару США, так и по отношению к евро. А это, конечно же, будет способствовать началу очередного витка инфляции», — говорит он. По его словам, он не верит, что ставки могут достичь докризисного уровня.





Это, конечно, связано с ипотечными ставками. Сегодня некоторые застройщики заманивают клиентов процентными ставками в 2,99% — при условии покупки квартиры, строительство которой завершится летом следующего года. Однако, по мнению Спурныо, процентные ставки по ипотеке не имеют шансов достичь этого уровня, скорее он ожидает их на уровне 4,5-5%. «С моей точки зрения, то, что было до ковида и длилось, по сути, одно долгое десятилетие, не повторится и не может повториться. Это химера», — говорит он.





В США ипотечные кредиты под 7%



«Если посмотреть на процентные ставки в США, то в краткосрочной перспективе они ниже, чем в Чехии, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе практически идентичны. А средняя ипотечная ставка в США в долларах сегодня составляет 7%. Рынок там стабилизировался на этом уровне», — добавляет он.





«Я думаю, что короткие ставки сильно снизятся. Это поможет бизнесу с точки зрения финансирования оборотного капитала, но среднесрочные и долгосрочные ставки вырастут еще больше, и поэтому в этой ситуации будет некоторое разочарование», — говорит Спурны, добавляя, что он дает 15-процентную вероятность сценарию, согласно которому благодаря снижению ставок все сейчас будет хорошо.





«Наша экономика, имеющая полную занятость, сейчас дает нулевой рост. Если я посмотрю на предвыборные годы, то и там рост не вызывал восхищения. Это говорит о фундаментальных основах нашей экономики», — говорит эксперт. По его словам, чтобы выйти на темпы роста в четыре-пять процентов, необходимо реформировать экономику, что, по его мнению, будет очень непросто.



