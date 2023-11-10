Жижковский грузовой железнодорожный вокзал превратится в современный городской район
13 ноября 2023
22:00
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Жижковский грузовой железнодорожный вокзал, расположенный на площади около 33 гектаров, был построен в 1930 году и служил в качестве грузовой станции до 2002 года, когда был закрыт. Отдельные здания сохранились в хорошем техническом состоянии, что позволило в 2013 году включить их в список национальных памятников культуры.
Мэрия Праги поставила перед собой амбициозную задачу превратить запущенный участок в функциональный городской район. Для этого потребуется внести изменения в генеральный план, который изначально ограничивал масштабы застройки территории. В отличие от других планируемых проектов, таких как застройка на Смихове или на Роганском острове, сработы будет вести не один застройщик, а как минимум пять.
Большая часть, то есть примерно половина браунфилда, принадлежит Sekyra Group. Еще 13 гектаров будет находиться в ведении Central Group, а меньшую часть выкупила компания Penta Real Estate. В проекте также примут участие компании Finep, Geosan Development и Trei Real Estate, все в сотрудничестве с Чешскими железными дорогами.
Результатом преобразований должен стать современный и комплексный городской район, включающий в себя несколько ключевых элементов.
Первая цель — сохранить здания товарной станции, включенные в список памятников архитектуры. Здания товарной станции имеют значительную историческую ценность и являются важной частью проекта. Общее преобразование функционалистского здания товарной станции Жижков будет осуществляться под руководством нынешнего владельца, компании Žižkov Station Development (Sekyra Group и České dráhy). В нем разместятся учреждения культуры, в том числе Национальный киноархив, также здесь будут построены новая школа и спортивный зал.
Central Group отвечает за создание ряда взаимосвязанных парков и общественных пространств. Новый район, расположенный в северной части участка, предложит высококачественные зеленые общественные пространства для жителей и посетителей.
Город рассчитывает на значительное увеличение числа посетителей объекта и планирует соответствующим образом скорректировать транспортную ситуацию. Планируется, что рядом со зданием грузового вокзала пройдет новая трамвайная линия, включающая несколько новых остановок. Также будет построена новая транспортная развязка между Малешицкой и Чешскобродской улицами (новый Яровский проспект), что улучшит транспортную инфраструктуру восточного направления.
Весь проект, реализация которого началась в 2009 году, способен превратить этот район в современный, устойчивый и комфортный квартал. При поддержке крупных чешских девелоперов и в сотрудничестве с Прагой и Министерством культуры Жижковская грузовая станция превратится в оживленный центр городской жизни.
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