На ипотечном рынке Чехии оживление, средняя ставка снизилась до 5,71%

«В сравнении с прошлым годом в третьем квартале мы впервые за два года зафиксировали значительное увеличение количества заключенных договоров. В то же время мы наблюдаем постепенный рост спроса на более короткие сроки фиксации», — резюмировал Якуб Шмид, директор кредитного подразделения Fio banka.





Количество вновь выданных ипотечных кредитов в октябре также увеличилось до 4100, что является самым высоким показателем с июня прошлого года.





В 2020 году среднемесячное количество новых ипотечных кредитов составляло около 6 700, а в исключительно сильном предыдущем году оно достигло 9 500.





«В отличие от ситуации в странах еврозоны, где рост ставок сдерживает спрос на ипотечные кредиты, в Чехии мы уже наблюдаем некоторое оживление рынка», — сказал Филип Ваврушка, директор Oberbank в Чехии.





Однако, по его словам, рынок в основном формируется за счет предпринимателей.





«Чешские инвесторы, имеющие стабильный доход в евро, по-прежнему пользуются чуть более выгодными процентными ставками в евро при приобретении недвижимости в Чехии или за рубежом», — отметил он.





Банки выдали в октябре ипотечных кредитов на сумму 16,1 млрд крон. По сравнению с октябрем прошлого года, когда на рынке наблюдался спад, объем выданных ипотечных кредитов увеличился более чем в два раза. За месяц он увеличился почти на пятую часть, или на 2,5 млрд крон.







Однако по сравнению с октябрем 2020 года объем ипотечных кредитов вдвое меньше.





«Хотя ставки по ипотечным кредитам со временем продолжат немного снижаться, мы не можем ожидать столь же быстрого снижения, как в случае с основными ставками центрального банка», — заявил Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.





Средний размер ипотечного кредита в октябре продолжил незначительный рост и достиг 3,2 млн крон. Наибольшего значения средний размер ипотечного кредита достиг в ноябре 2021 года и составил 3,46 млн крон, после чего он постепенно снижался. Самый низкий уровень был достигнут в январе этого года и составил 2,83 млн крон. С тех пор она постепенно увеличивается.





По сравнению с 2%-ной процентной ставкой, которая была распространена на рынке в предыдущие годы, нынешняя ставка по ипотеке означает увеличение ежемесячного платежа по среднему ипотечному кредиту примерно на 6 000 крон.