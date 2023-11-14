Новый закон: за досрочное погашение ипотеки — штраф не более 1%

Такое решение было принято сегодня парламентом Чехии. Первоначально правительство предлагало, чтобы клиенты платили 2%. Депутаты решили, что новое правило будет применяться только к новым ипотечным контрактам или к уже существующим, когда процентная ставка фиксируется заново. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Сенат. В нем также предусмотрена возможность оформления страховки на случай ухудшения здоровья, когда полис оплачивает уход за клиентом, с учетом налоговых льгот.





Принятие законопроекта позволит банкам взимать комиссию по установленной ставке, если клиент погашает ипотечный кредит на условиях, отличных от установленных законом. Однако при этом сохраняется существующее право на ежегодное бесплатное погашение 25% от первоначальной суммы основного долга по кредиту на любых условиях. Новая возможность бесплатного досрочного погашения ипотечного кредита будет распространяться также на случаи развода и последующего раздела имущества супругов.





Действующее законодательство предусматривает, что банк, выдавший ипотечный кредит, имеет право на компенсацию разумных расходов, понесенных в связи с досрочным погашением. Банки по-разному взимали эту плату, и некоторые из них были оштрафованы Чешским национальным банком (ЧНБ) из-за особенностей ее расчета. Теперь в соответствии с новой редакцией закона надзор за правильностью расчета комиссий будет осуществлять ЧНБ.





Сегодняшний пакет принятых поправок к финансовому законодательству содержит меры, направленные на содействие развитию финансового рынка. Как сообщил ранее министр финансов Збынек Станюра (ODS), основные изменения касаются продуктов, стимулирующих накопление средств на старость, так называемого продукта долгосрочного инвестирования, а также изменений в третьем компоненте пенсионной системы.





Палата депутатов также включила в закон так называемое страхование долгосрочного ухода. Соответствующим страховым случаем является зависимость страхователя или его близких от помощи другого физического лица в удовлетворении основных жизненных потребностей в связи с длительным неблагоприятным состоянием здоровья. Страховая премия будет вычитаться из базы подоходного налога в размере до 48 000 крон в год. Новый институт призван обеспечить больше источников денежных средств для людей, нуждающихся в долгосрочном уходе в связи с их состоянием здоровья.





