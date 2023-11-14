Объявлены победители юбилейного конкурса Best of Realty

Ключевую роль в оценке номинированных проектов играли градостроительный и архитектурный дизайн проекта, его вклад в развитие населенного пункта, качество реализации, коммерческий успех и аспект устойчивого развития. Победителей определяло жюри из 11 человек, в состав которого вошли эксперты Ассоциации развития рынка недвижимости, банков, градостроителей, архитекторов, аналитиков рынка и агентов по недвижимости.

«Экспертное жюри выбрало лучшие из более чем 80 девелоперских проектов этого года, и это, безусловно, отличная новость: даже в трудные времена чешский рынок недвижимости может генерировать очень интересные, ценные и качественные проекты», — говорит Томаш Дртина, председатель экспертного жюри.

Проект Fragment Karlín победил в категории «Крупные жилые проекты» за исключительную архитектуру, качественное исполнение, продуманные детали и интеллектуальную технологию управления всем зданием и отдельными жилыми блоками. Жюри также высоко оценило тот факт, что жилой дом, оснащенный интересными произведениями искусства, обогатил карту архитектурных достижений Праги, привлекая внимание как отечественных, так и зарубежных гостей мегаполиса.

Проект La Vida Residence победил в категории «Малые жилые проекты» благодаря своей нетрадиционной и дружественной природе архитектурной концепции. Арендный дом с садом на крыше и живым зеленым фасадом стал ярким примером нового жилого строительства не только в интенсивно развивающемся районе Праги Ходковице, но и во всем мегаполисе.

Первое место в категории «Административные центры» занял проект Masaryčka. Экспертное жюри высоко оценило сочетание культовой мировой архитектуры от Zaha Hadid Architects, чутко учитывающей исторический характер центра города, и успешного освоения крупного браунфилда в районе железнодорожного вокзала Масарика. Этот проект свяжет центр мегаполиса с Карлином и Жижковым, расширит общественные пространства и значительно увеличит площадь зеленых насаждений в планируемом общественном парке, который будет создан за счет крыши вокзала Масарика. Проект имеет сертификат LEED Platinum.

В категории «Торговые центры» жюри присудило первое место проекту OC Palác Pardubice. Жюри было впечатлено способностью инвестора реализовать сложную и коммерчески успешную реконструкцию здания бывшего торгового центра Prior в стиле брутализма и его соединение с существующим торговым центром Palác Pardubice.

Наивысшую оценку в категории «Отели» получил отель Thaya в Гавраниках, который представляет собой современную концепцию соединения сельскохозяйственного и пищевого производства с туризмом. Там можно найти сочетание деликатной реконструкции сельскохозяйственных зданий и нового дизайнерского здания с объектами размещения и питания. Помимо практичной и функциональной концепции, жюри также оценило привлекательную архитектуру и коммерческий успех.

В категории «Складские и промышленные помещения» наибольшее впечатление на жюри произвел проект Urbanity Campus Tachov, здания Beta и Gama. Производственно-складской кампус победил в своей категории благодаря успешной реконструкции существующего объекта, которая вдохнула в него новую жизнь. Жюри высоко оценило как улучшение качества рабочей среды в существующих цехах, так и строительство новых дополнительных зданий, отвечающих самым строгим критериям ESG.

Специальный приз жюри в этом году получили два проекта. В случае с Императорскими банями в Карловых Варах жюри впечатлила деликатная и новаторская реконструкция здания в стиле неоренессанс, в результате которой была создана современная среда для проведения культурных и общественных мероприятий. Большое впечатление на жюри произвела также реконструкция автоматической мельницы Винтерниц в Пардубице. Благодаря сконцентрированным усилиям была успешно реализована смелая идея масштабного преобразования браунфилда на берегу реки Хрудимки. По мнению жюри, продуманное развитие всей территории завода Winternitz Automatic Mills стало образцовым примером партнерства между государственным, частным и некоммерческим секторами.

Экологическим проектом года признан проект арендного жилья Fragment Karlín. Это образцовый пример использования инновационных решений и комплексного подхода к реализации экологичного жилого здания. В здании в полной мере используется действующая BIM-модель.

В этом году Ассоциация развития рынка недвижимости вручила «Награду за мастерство» Яне Грабетовой, которая внесла свой вклад в развитие рынка недвижимости благодаря своей редакторской работе и постоянному развитию конкурса Best of Realty.

В Зале славы появился новый член. Им стал Петр Паличка, многолетний директор одной из самых крупных чешских девелоперских компаний Penta Real Estate.