Объявлены победители юбилейного конкурса Best of Realty

16 ноября 2023

Престижный конкурс недвижимости Best of Realty в этом году отмечает четверть века своего существования. На гала-вечере, состоявшемся во вторник, 14 ноября, в Forum Karlín, присутствовали ведущие деятели чешского рынка недвижимости. В номинации на звание Best of Realty в 2023 году участвовали здания, построенные в Чехии после 1 января 2022 года, в пяти основных категориях.