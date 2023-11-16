Чиновники в Чехии будут следить за ценами на аренду жилья

Министерство финансов представило первые сведения о готовящемся проекте «Карта цен на аренду». В будущем этот обзор реальных цен на аренду жилья в Чешской Республике поможет рассчитать размер жилищных пособий и определить расценки на социальное и доступное жилье.

По словам Мартины Зибер, советника министра финансов и соавтора «Карты цен», проект находится на стадии тестирования. Министерство финансов планирует обновлять данные карты цен два раза в год, и она должна основываться на данных порталов недвижимости, которые показывают цены предложения.

«Карта цен на аренду будет разделять арендную плату на три размерные категории в соответствии с распространенными планировками квартир: 1+кк, 2+кк и 3+кк», — сказала Зибер.

«Карта цен» станет ключевым инструментом, особенно для Министерства регионального развития (ММР), которое, как ожидается, начнет использовать ее со следующего года.

«Это поможет, например, установить предельные размеры арендной платы для строительства доступного жилья, которое должно в основном находиться в ведении муниципалитетов и частного сектора», — сказал Петр Валецко, пресс-секретарь ММР.

Законопроект о жилищной поддержке предусматривает создание контактных пунктов, которые с помощью «Карты цен» будут проверять, не завышены ли расценки на аренду.

«Обсуждается также возможность использования карты для установления нормативов при расчете жилищных пособий», — сказал представитель министерства.

По мнению Министерства регионального развития, которое участвует в создании ценовой карты, помимо обычной рыночной арендной платы в том или ином населенном пункте постепенно должно появиться сравнение уровня цен, например, в новостройках. «Мы также обсуждаем возможность создания карт цен на аренду муниципальных квартир», — говорит пресс-секретарь министерства Петр Валецко.