Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
Полный обзор арендной платы по Чехии: где подорожало, а где стало дешевле
22 ноября 2023
17:00
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Поскольку собственное жилье им не по карману, чехи предпочитают жить в арендованном. Несмотря на некоторое удешевление квартир в последние месяцы, цены на них слишком остаются высокими для семей со средним достатком. Кроме того, медленные темпы строительства сдерживают поступление на рынок новых квартир.
Остается только искать съемное жилье, почти как в Западной Европе, где преобладает аренда. В Чехии ей пользуется примерно пятая часть населения.
Но цены на аренду тоже растут. Причем они растут не только на двух основных рынках недвижимости — в Праге и Брно, но и во многих районных городах, причем намного. Но есть и места, где цены падают.
Подробный обзор представила консалтинговая компания Deloitte, которая черпает свежие данные из предложений агентств недвижимости и с интернет-сайтов.
«Высокие ставки по ипотечным кредитам затрудняют покупку собственного жилья, поэтому люди проявляют большой интерес к аренде. Там, где спрос превышает предложение, цены растут», — говорит Петр Гана из Deloitte.
В третьем квартале Прага подорожала почти на 5% по сравнению с предыдущим годом, Брно — на 11%. Арендная плата в Домажлице и Рокицанах выросла на треть. С другой стороны, цены на севере страны снизились: на 10% в Теплице и на 6% в Хомутове.
Между самыми дорогими и самыми дешевыми местами в Чехии существует значительная разница. В Праге средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры площадью 60 кв. м составляет более 23 000 крон в месяц. В Карвине арендатор платит 9 700 крон, в Есенике — 10 500 крон, в Теплице и Находе — 10 860 крон.
По данным Deloitte, средняя цена по всей Чехии в третьем квартале этого года составила около 293 крон за квадратный метр. По сравнению со вторым кварталом она выросла на 4,6%, причем это увеличение последовало за предыдущим ростом цен.
«В этом году мы сдавали квартиры площадью 53 кв. м в среднем более чем за 14 000 в месяц. 10 лет назад это было на 6 200 крон меньше», — говорит брокер по недвижимости Изток Топлак из RE/MAX.
Большой разброс в Праге
В Праге средняя цена за квадратный метр, согласно анализу, составляет 388 чешских крон. Однако разброс цен велик. Арендная плата варьируется от 300 крон за метр в старой квартире на окраине до 600 крон за метр в новой или отремонтированной и оборудованной квартире в престижном районе.
Двухкомнатная квартира площадью около 50 кв. м обойдется в среднем в 15 000 крон, не считая коммунальных услуг, воды и энергии. В Карлине, одном из самых привлекательных районов после реконструкции последних двух десятилетий, она сдается в аренду более чем за 27 000 чешских крон. До пятой части разницы в цене составляет то, оборудована квартира или нет.
Больше всего арендная плата выросла в Праге 1, 6, 8 и 7, Прага 3 осталась без изменений, а в Праге 9 наблюдался лишь незначительный рост, говорится в отчете Deloitte.
В Брно средняя арендная плата превышает 350 чкрон за квадратный метр. В Домажлице, городе, который выделяется из общего обзора неожиданным ростом, она составляет 232 кроны за квадратный метр.
Следующий обзор показывает различное развитие ситуации в регионах. В Бенешове арендная плата в третьем квартале осталась на прежнем уровне, в Брунтале она снизилась более чем на 4% по сравнению с прошлым годом, в Бржецлаве выросла на 3%.
Хомутов подешевел на 6% по сравнению с прошлым годом, а Фридек-Мистек подорожал на столько же. В Гавличкув-Броде арендная плата выросла почти на 15%, в Ждяр-над-Сазавой — снизилась почти на 10%. Карловы Вары подорожали на 2%, Мост — более чем на 2,5%, Соколов — на 4%, а Лоуны — на 7%.
Средняя арендная плата в Чехии
Показатели за третий квартал 2023 года по данным Deloitte
Но цены на аренду тоже растут. Причем они растут не только на двух основных рынках недвижимости — в Праге и Брно, но и во многих районных городах, причем намного. Но есть и места, где цены падают.
Подробный обзор представила консалтинговая компания Deloitte, которая черпает свежие данные из предложений агентств недвижимости и с интернет-сайтов.
«Высокие ставки по ипотечным кредитам затрудняют покупку собственного жилья, поэтому люди проявляют большой интерес к аренде. Там, где спрос превышает предложение, цены растут», — говорит Петр Гана из Deloitte.
В третьем квартале Прага подорожала почти на 5% по сравнению с предыдущим годом, Брно — на 11%. Арендная плата в Домажлице и Рокицанах выросла на треть. С другой стороны, цены на севере страны снизились: на 10% в Теплице и на 6% в Хомутове.
Между самыми дорогими и самыми дешевыми местами в Чехии существует значительная разница. В Праге средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры площадью 60 кв. м составляет более 23 000 крон в месяц. В Карвине арендатор платит 9 700 крон, в Есенике — 10 500 крон, в Теплице и Находе — 10 860 крон.
По данным Deloitte, средняя цена по всей Чехии в третьем квартале этого года составила около 293 крон за квадратный метр. По сравнению со вторым кварталом она выросла на 4,6%, причем это увеличение последовало за предыдущим ростом цен.
«В этом году мы сдавали квартиры площадью 53 кв. м в среднем более чем за 14 000 в месяц. 10 лет назад это было на 6 200 крон меньше», — говорит брокер по недвижимости Изток Топлак из RE/MAX.
Большой разброс в Праге
В Праге средняя цена за квадратный метр, согласно анализу, составляет 388 чешских крон. Однако разброс цен велик. Арендная плата варьируется от 300 крон за метр в старой квартире на окраине до 600 крон за метр в новой или отремонтированной и оборудованной квартире в престижном районе.
Двухкомнатная квартира площадью около 50 кв. м обойдется в среднем в 15 000 крон, не считая коммунальных услуг, воды и энергии. В Карлине, одном из самых привлекательных районов после реконструкции последних двух десятилетий, она сдается в аренду более чем за 27 000 чешских крон. До пятой части разницы в цене составляет то, оборудована квартира или нет.
Больше всего арендная плата выросла в Праге 1, 6, 8 и 7, Прага 3 осталась без изменений, а в Праге 9 наблюдался лишь незначительный рост, говорится в отчете Deloitte.
В Брно средняя арендная плата превышает 350 чкрон за квадратный метр. В Домажлице, городе, который выделяется из общего обзора неожиданным ростом, она составляет 232 кроны за квадратный метр.
Следующий обзор показывает различное развитие ситуации в регионах. В Бенешове арендная плата в третьем квартале осталась на прежнем уровне, в Брунтале она снизилась более чем на 4% по сравнению с прошлым годом, в Бржецлаве выросла на 3%.
Хомутов подешевел на 6% по сравнению с прошлым годом, а Фридек-Мистек подорожал на столько же. В Гавличкув-Броде арендная плата выросла почти на 15%, в Ждяр-над-Сазавой — снизилась почти на 10%. Карловы Вары подорожали на 2%, Мост — более чем на 2,5%, Соколов — на 4%, а Лоуны — на 7%.
Средняя арендная плата в Чехии
Показатели за третий квартал 2023 года по данным Deloitte
|Регион
|Аренда в Kč/m2
|Квартальное изменение в %
|Бенешов
|248
|-0,4%
|Бероун
|279
|0,7%
|Бланско
|246
|-1,2%
|Брно
|351
|11,1%
|Брунтал
|180
|-4,3%
|Бржецлав
|260
|3,2%
|Хеб
|180
|-1,1%
|Хомутов
|189
|-6,4%
|Хрудим
|223
|0,0%
|Домажлице
|232
|31,8%
|Дечин
|166
|-1,8%
|Фридек-Мистек
|219
|6,3%
|Гавличкув-Брод
|223
|14,9%
|Годонин
|232
|1,3%
|Градец-Кралове
|258
|5,7%
|Яблонец-над-Нисоу
|212
|3,9%
|Йесеник
|176
|4,8%
|Йиглава
|234
|-1,7%
|Йинджихув-Градец
|242
|2,5%
|Йичин
|199
|8,2%
|Карловы Вары
|212
|2,4%
|Карвина
|162
|-4,1%
|Кладно
|262
|-3,3%
|Клатовы
|201
|-3,4%
|Колин
|255
|-3,4%
|Кромержиж
|240
|7,6%
|Кутна-Гора
|253
|7,7%
|Либерец
|240
|2,1%
|Литомержице
|233
|8,9%
|Лоуны
|186
|-7,5%
|Млада-Болеслав
|293
|1,0%
|Мост
|198
|2,6%
|Мельник
|244
|-2,0%
|Новый Йичин
|192
|-0,5%
|Нимбурк
|237
|7,2%
|Наход
|181
|1,1%
|Оломоуц
|247
|2,5%
|Опава
|194
|3,2%
|Острава
|206
|3,0%
|Пардубице
|265
|6,9%
|Пелгржимов
|227
|3,7%
|Пльзень
|241
|2,1%
|Прахатице
|240
|6,2%
|Прага
|388
|4,3%
|Простейов
|192
|0,5%
|Писек
|200
|0,0%
|Пршеров
|199
|6,4%
|Пршибрам
|225
|-0,4%
|Раковник
|260
|1,6%
|Рокицани
|248
|29,2%
|Рихнов-над-Кнежноу
|231
|-7,2%
|Семили
|170
|-10,1%
|Соколов
|162
|-4,1%
|Страконице
|187
|7,5%
|Свитавы
|202
|1,5%
|Тахов
|215
|-3,2%
|Теплице
|181
|-10,4%
|Трутнов
|214
|-0,9%
|Табор
|201
|3,1%
|Тршебич
|248
|-2,0%
|Угерске-Градиште
|233
|1,7%
|Всетин
|238
|-5,9%
|Вышков
|219
|-5,6%
|Злин
|260
|1,2%
|Зноймо
|210
|-0,5%
|Усти-над-Лабем
|190
|3,3%
|Усти-над-Орлице
|211
|1,4%
|Ческа-Липа
|228
|4,6%
|Ческе-Будеевице
|246
|6,5%
|Чески-Крумлов
|218
|1,9%
|Шумперк
|191
|2,1%
|Ждяр-над-Сазавоу
|214
|-9,7%
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