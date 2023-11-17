Полный обзор арендной платы по Чехии: где подорожало, а где стало дешевле

Регион Аренда в Kč/m2 Квартальное изменение в % Бенешов 248 -0,4% Бероун 279 0,7% Бланско 246 -1,2% Брно 351 11,1% Брунтал 180 -4,3% Бржецлав 260 3,2% Хеб 180 -1,1% Хомутов 189 -6,4% Хрудим 223 0,0% Домажлице 232 31,8% Дечин 166 -1,8% Фридек-Мистек 219 6,3% Гавличкув-Брод 223 14,9% Годонин 232 1,3% Градец-Кралове 258 5,7% Яблонец-над-Нисоу 212 3,9% Йесеник 176 4,8% Йиглава 234 -1,7% Йинджихув-Градец 242 2,5% Йичин 199 8,2% Карловы Вары 212 2,4% Карвина 162 -4,1% Кладно 262 -3,3% Клатовы 201 -3,4% Колин 255 -3,4% Кромержиж 240 7,6% Кутна-Гора 253 7,7% Либерец 240 2,1% Литомержице 233 8,9% Лоуны 186 -7,5% Млада-Болеслав 293 1,0% Мост 198 2,6% Мельник 244 -2,0% Новый Йичин 192 -0,5% Нимбурк 237 7,2% Наход 181 1,1% Оломоуц 247 2,5% Опава 194 3,2% Острава 206 3,0% Пардубице 265 6,9% Пелгржимов 227 3,7% Пльзень 241 2,1% Прахатице 240 6,2% Прага 388 4,3% Простейов 192 0,5% Писек 200 0,0% Пршеров 199 6,4% Пршибрам 225 -0,4% Раковник 260 1,6% Рокицани 248 29,2% Рихнов-над-Кнежноу 231 -7,2% Семили 170 -10,1% Соколов 162 -4,1% Страконице 187 7,5% Свитавы 202 1,5% Тахов 215 -3,2% Теплице 181 -10,4% Трутнов 214 -0,9% Табор 201 3,1% Тршебич 248 -2,0% Угерске-Градиште 233 1,7% Всетин 238 -5,9% Вышков 219 -5,6% Злин 260 1,2% Зноймо 210 -0,5% Усти-над-Лабем 190 3,3% Усти-над-Орлице 211 1,4% Ческа-Липа 228 4,6% Ческе-Будеевице 246 6,5% Чески-Крумлов 218 1,9% Шумперк 191 2,1% Ждяр-над-Сазавоу 214 -9,7%

Остается только искать съемное жилье, почти как в Западной Европе, где преобладает аренда. В Чехии ей пользуется примерно пятая часть населения.Но цены на аренду тоже растут. Причем они растут не только на двух основных рынках недвижимости — в Праге и Брно, но и во многих районных городах, причем намного. Но есть и места, где цены падают.Подробный обзор представила консалтинговая компания Deloitte, которая черпает свежие данные из предложений агентств недвижимости и с интернет-сайтов.«Высокие ставки по ипотечным кредитам затрудняют покупку собственного жилья, поэтому люди проявляют большой интерес к аренде. Там, где спрос превышает предложение, цены растут», — говорит Петр Гана из Deloitte.В третьем квартале Прага подорожала почти на 5% по сравнению с предыдущим годом, Брно — на 11%. Арендная плата в Домажлице и Рокицанах выросла на треть. С другой стороны, цены на севере страны снизились: на 10% в Теплице и на 6% в Хомутове.Между самыми дорогими и самыми дешевыми местами в Чехии существует значительная разница. В Праге средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры площадью 60 кв. м составляет более 23 000 крон в месяц. В Карвине арендатор платит 9 700 крон, в Есенике — 10 500 крон, в Теплице и Находе — 10 860 крон.По данным Deloitte, средняя цена по всей Чехии в третьем квартале этого года составила около 293 крон за квадратный метр. По сравнению со вторым кварталом она выросла на 4,6%, причем это увеличение последовало за предыдущим ростом цен.«В этом году мы сдавали квартиры площадью 53 кв. м в среднем более чем за 14 000 в месяц. 10 лет назад это было на 6 200 крон меньше», — говорит брокер по недвижимости Изток Топлак из RE/MAX.В Праге средняя цена за квадратный метр, согласно анализу, составляет 388 чешских крон. Однако разброс цен велик. Арендная плата варьируется от 300 крон за метр в старой квартире на окраине до 600 крон за метр в новой или отремонтированной и оборудованной квартире в престижном районе.Двухкомнатная квартира площадью около 50 кв. м обойдется в среднем в 15 000 крон, не считая коммунальных услуг, воды и энергии. В Карлине, одном из самых привлекательных районов после реконструкции последних двух десятилетий, она сдается в аренду более чем за 27 000 чешских крон. До пятой части разницы в цене составляет то, оборудована квартира или нет.Больше всего арендная плата выросла в Праге 1, 6, 8 и 7, Прага 3 осталась без изменений, а в Праге 9 наблюдался лишь незначительный рост, говорится в отчете Deloitte.В Брно средняя арендная плата превышает 350 чкрон за квадратный метр. В Домажлице, городе, который выделяется из общего обзора неожиданным ростом, она составляет 232 кроны за квадратный метр.Следующий обзор показывает различное развитие ситуации в регионах. В Бенешове арендная плата в третьем квартале осталась на прежнем уровне, в Брунтале она снизилась более чем на 4% по сравнению с прошлым годом, в Бржецлаве выросла на 3%.Хомутов подешевел на 6% по сравнению с прошлым годом, а Фридек-Мистек подорожал на столько же. В Гавличкув-Броде арендная плата выросла почти на 15%, в Ждяр-над-Сазавой — снизилась почти на 10%. Карловы Вары подорожали на 2%, Мост — более чем на 2,5%, Соколов — на 4%, а Лоуны — на 7%.Показатели за третий квартал 2023 года по данным Deloitte