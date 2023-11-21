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Система выдачи разрешений на строительство в режиме онлайн под угрозой
25 ноября 2023
09:00
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Оцифровка строительных процессов должна начаться в июле 2024 г. Однако над подготовкой системы сгущаются тучи из-за отмененного тендера. Поэтому министерство выбирает подрядчика по переговорной процедуре без публикации. Но даже при этом оно может оступиться.
Почему в Чехии так дорого жить в собственном доме? Большинство экспертов в области недвижимости однозначно отвечают на этот вопрос. Строительство ведется слишком мало и слишком медленно — только получение разрешения на строительство, требующее ряда печатей и других формальностей, может занять более 10 лет для крупных проектов на тысячи квартир.
Ответом на проблему медленных строительных процедур должен был стать новый закон о строительстве, который был утвержден весной этого года после долгих переговоров, начатых еще при предыдущем правительстве.
Вместе с ним впервые в Чехии должна быть запущена цифровизация строительных процедур. На практике люди смогут подавать заявления на получение разрешений на строительство в электронном виде, а строительные органы будут создавать электронную базу данных, с которой можно будет ознакомиться в режиме онлайн.
Теоретически все так и должно быть. Но готовящийся нынешним правительством процесс оцифровки, который уже дважды откладывался, получил очередной удар.
Управление по защите конкуренции (ÚOHS) отменило конкурс, в ходе которого должен был определиться поставщик системы для цифровизации строительства.
Антимонопольное ведомство ответило на возражения против тендера, выдвинутые компанией System Servis, и опубликовало информацию на своем сайте.
Ведомство приняло решение об отмене конкурса по двум причинам. По мнению ведомства, участник конкурса — Министерство регионального развития РФ (ММР) — недостаточно четко определил условия использования готового программного обеспечения в предлагаемом решении, т.е. может ли поставщик использовать существующие программы или должен создавать всю систему с нуля.
Однако, по мнению представителя ММР Вероники Хешиковой, использование так называемого стандартного программного обеспечения ускорит и удешевит весь процесс оцифровки. «Более того, дизайн решения, включая готовое программное обеспечение, будет разработан заранее в сотрудничестве с поставщиком», — сообщила она.
Еще одной проблемой стали сроки согласования в процессе, определение которых, как сообщалось, не было четким.
«Однако эти сроки мы также будем устанавливать совместно с подрядчиком в рамках проекта внедрения, чтобы определить, сколько времени потребуется. Это выгодно подрядчику — такой способ поставки достаточно распространен в частном секторе. Мы также пошли по этому пути ввиду сложности тестирования», — аргументировала второе возражение представительница министерства.
Решение председателя ÚOHS Петра Млсны является окончательным, и единственным средством защиты, оставшимся у министерства, является административный иск. Пресс-секретарь Министерства регионального развития подтвердила, что министерство готовит жалобу.
Министерство нашло другой выход
Несмотря на то, что спор с подрядчиком продолжается, сроки, установленные новым строительным законодательством, начинают загонять министерство в угол. Это связано с тем, что цифровой порядок строительства должен заработать для всех строек с 1 июля 2024 года.
Поэтому ведомство Ивана Бартоша решило выбрать поставщика цифровой строительной процедуры другим способом — путем переговоров без публикации.
Особенность этого вида тендера с точки зрения государственных закупок заключается в том, что о нем не нужно объявлять в «Вестнике государственных закупок». В то же время заказчик обращается к ограниченному числу поставщиков, в некоторых случаях даже к одному.
Однако запуск этой процедуры возможен только в крайнем случае и при соблюдении ряда определенных условий.
«В настоящий момент министерство заключило контракт с поставщиком, который уже успешно поставил несколько аналогичных систем для органов государственного управления и имеет большой опыт работы с контрактами такого рода», — подтвердила SZ Byznys пресс-секретарь Министерства внутренних дел.
Однако в настоящее время ведомство принимает административные меры и против такого рода переговоров. Об этом сообщил ČTK пресс-секретарь ведомства Мартин Шванда. По его словам, ведомство получило две жалобы с просьбой запретить исполнение этого контракта. Однако административное производство еще не закончено.
Если антимонопольное ведомство применит аналогичную процедуру в отношении других подобных контрактов, это может серьезно осложнить общую работу по оцифровке государственного управления, считает пресс-секретарь ММР Хешикова.
Опасения по поводу дальнейших задержек
Радек Моцке, юрист и эксперт в области строительного права, также обеспокоен этим.
«Боюсь, что в сложившейся ситуации сроки запуска электронной процедуры строительства, которая должна начаться с первого июля следующего года в соответствии с новым законом о строительстве, находятся под угрозой», — подтвердил он SZ Byznys.
Более того, по его словам, ввод системы в эксплуатацию должен состояться не в начале июля, а раньше.
«У чиновников должно быть время на освоение новой системы. Я бы измерял это время месяцами, а не неделями или даже днями. Это огромные изменения в их работе. Я думаю, что электронная система должна быть готова весной, например, в апреле или мае, чтобы можно было работать с ней с начала июля», — комментирует ситуацию адвокат.
Если компьютеризация будет завершена незадолго до даты вступления закона в силу, то наступит хаос, говорит он.
«Как вариант, незадолго до этого может быть принята поправка, которая отложит вступление в силу закона о строительстве на несколько месяцев», — говорит эксперт по строительному праву.
Однако первоначальная поставка информационных систем в Минрегионразвития по-прежнему запланирована на первый квартал 2024 года. Органы управления строительством и государственные застройщики получат доступ к системе с мая 2024 года, заявила Вероника Хешикова от имени министерства.
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- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
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