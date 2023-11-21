Система выдачи разрешений на строительство в режиме онлайн под угрозой

Почему в Чехии так дорого жить в собственном доме? Большинство экспертов в области недвижимости однозначно отвечают на этот вопрос. Строительство ведется слишком мало и слишком медленно — только получение разрешения на строительство, требующее ряда печатей и других формальностей, может занять более 10 лет для крупных проектов на тысячи квартир.





Ответом на проблему медленных строительных процедур должен был стать новый закон о строительстве, который был утвержден весной этого года после долгих переговоров, начатых еще при предыдущем правительстве.





Вместе с ним впервые в Чехии должна быть запущена цифровизация строительных процедур. На практике люди смогут подавать заявления на получение разрешений на строительство в электронном виде, а строительные органы будут создавать электронную базу данных, с которой можно будет ознакомиться в режиме онлайн.





Теоретически все так и должно быть. Но готовящийся нынешним правительством процесс оцифровки, который уже дважды откладывался, получил очередной удар.





Управление по защите конкуренции (ÚOHS) отменило конкурс, в ходе которого должен был определиться поставщик системы для цифровизации строительства.





Антимонопольное ведомство ответило на возражения против тендера, выдвинутые компанией System Servis, и опубликовало информацию на своем сайте.





Ведомство приняло решение об отмене конкурса по двум причинам. По мнению ведомства, участник конкурса — Министерство регионального развития РФ (ММР) — недостаточно четко определил условия использования готового программного обеспечения в предлагаемом решении, т.е. может ли поставщик использовать существующие программы или должен создавать всю систему с нуля.





Однако, по мнению представителя ММР Вероники Хешиковой, использование так называемого стандартного программного обеспечения ускорит и удешевит весь процесс оцифровки. «Более того, дизайн решения, включая готовое программное обеспечение, будет разработан заранее в сотрудничестве с поставщиком», — сообщила она.





Еще одной проблемой стали сроки согласования в процессе, определение которых, как сообщалось, не было четким.





«Однако эти сроки мы также будем устанавливать совместно с подрядчиком в рамках проекта внедрения, чтобы определить, сколько времени потребуется. Это выгодно подрядчику — такой способ поставки достаточно распространен в частном секторе. Мы также пошли по этому пути ввиду сложности тестирования», — аргументировала второе возражение представительница министерства.





Решение председателя ÚOHS Петра Млсны является окончательным, и единственным средством защиты, оставшимся у министерства, является административный иск. Пресс-секретарь Министерства регионального развития подтвердила, что министерство готовит жалобу.





Министерство нашло другой выход





Несмотря на то, что спор с подрядчиком продолжается, сроки, установленные новым строительным законодательством, начинают загонять министерство в угол. Это связано с тем, что цифровой порядок строительства должен заработать для всех строек с 1 июля 2024 года.





Поэтому ведомство Ивана Бартоша решило выбрать поставщика цифровой строительной процедуры другим способом — путем переговоров без публикации.





Особенность этого вида тендера с точки зрения государственных закупок заключается в том, что о нем не нужно объявлять в «Вестнике государственных закупок». В то же время заказчик обращается к ограниченному числу поставщиков, в некоторых случаях даже к одному.





Однако запуск этой процедуры возможен только в крайнем случае и при соблюдении ряда определенных условий.





«В настоящий момент министерство заключило контракт с поставщиком, который уже успешно поставил несколько аналогичных систем для органов государственного управления и имеет большой опыт работы с контрактами такого рода», — подтвердила SZ Byznys пресс-секретарь Министерства внутренних дел.





Однако в настоящее время ведомство принимает административные меры и против такого рода переговоров. Об этом сообщил ČTK пресс-секретарь ведомства Мартин Шванда. По его словам, ведомство получило две жалобы с просьбой запретить исполнение этого контракта. Однако административное производство еще не закончено.





Если антимонопольное ведомство применит аналогичную процедуру в отношении других подобных контрактов, это может серьезно осложнить общую работу по оцифровке государственного управления, считает пресс-секретарь ММР Хешикова.





Опасения по поводу дальнейших задержек





Радек Моцке, юрист и эксперт в области строительного права, также обеспокоен этим.





«Боюсь, что в сложившейся ситуации сроки запуска электронной процедуры строительства, которая должна начаться с первого июля следующего года в соответствии с новым законом о строительстве, находятся под угрозой», — подтвердил он SZ Byznys.





Более того, по его словам, ввод системы в эксплуатацию должен состояться не в начале июля, а раньше.





«У чиновников должно быть время на освоение новой системы. Я бы измерял это время месяцами, а не неделями или даже днями. Это огромные изменения в их работе. Я думаю, что электронная система должна быть готова весной, например, в апреле или мае, чтобы можно было работать с ней с начала июля», — комментирует ситуацию адвокат.





Если компьютеризация будет завершена незадолго до даты вступления закона в силу, то наступит хаос, говорит он.





«Как вариант, незадолго до этого может быть принята поправка, которая отложит вступление в силу закона о строительстве на несколько месяцев», — говорит эксперт по строительному праву.





Однако первоначальная поставка информационных систем в Минрегионразвития по-прежнему запланирована на первый квартал 2024 года. Органы управления строительством и государственные застройщики получат доступ к системе с мая 2024 года, заявила Вероника Хешикова от имени министерства.