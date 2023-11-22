В Чехии хотят принять новый закон и гарантировать тысячи квартир для нуждающихся

Портал Seznam Zprávy рассказал об тенденции на примере матерей с детьми, которые вынуждены переезжать из одной квартиры в другую. Они не могут найти жилье у частных арендодателей, а муниципальные квартиры в дефиците.





Помощь и системные изменения обещает оказать Закон о поддержке жилищного строительства, который в настоящее время проходит процедуру обсуждения и должен вступить в силу в июле 2025 года.





Ряд изменений призван положительно стимулировать муниципальных и частных арендодателей ежегодно сдавать в аренду 3 200 свободных квартир — 2 000 частных и 1 200 муниципальных — для первоочередного обслуживания нуждающихся в жилье.





По мнению Анны Гайковой из Департамента концепции доступного жилья Министерства регионального развития, разрабатывающего закон совместно с Министерством труда и социальных вопросов, оценка количества квартир, попадающих под действие закона, вполне реальна.





«Речь идет об одном проценте вновь сдаваемых в аренду частных квартир в год. Для людей, нуждающихся в жилье, это существенное увеличение предложения, но не настолько большое, чтобы существенно повлиять на предложение квартир для других арендаторов на рынке», — говорит эксперт, участвующий в разработке закона.





По ее словам, министерство провело опрос среди владельцев пустующих квартир, чтобы выяснить, что может побудить их начать сдавать жилье в аренду и чего они боятся.





«Чаще всего они называли опасения по поводу неуплаты арендной платы и нанесения ущерба квартире, а также опасения по поводу управления недвижимостью в целом. Если бы существовали механизмы, позволяющие гарантировать жильцов, то более половины из них заявили, что готовы сдавать квартиры», — сказала Гайкова.





Именно это и должен предложить собственникам новый закон. Для частных домовладельцев преимуществом может стать и то, что им не придется заботиться об управлении квартирами в поддерживаемый период.





«Это значительный объем работы, который оплачивается стандартно на рынке. А поручитель будет заниматься управлением бесплатно для собственника, потому что он получает на это государственную субсидию. Кроме того, гарант получает взнос, гарантирующий выплату собственником арендной платы и возмещение ущерба, нанесенного квартире», — говорит Анна Гайкова.





Государственный взнос также является положительным стимулом для муниципалитетов предоставлять свои квартиры людям из группы риска. В Праге и Брно эта сумма должна составлять около 58 000 крон в год на одну свободную квартиру, а в других городах — около 48 000 крон. Кроме того, арендодатель взимает стандартную арендную плату.





Например, Адела, которая с июня живет с двумя сыновьями в пражском приюте, испытывает трудности с жильем. Из-за процедуры лишения права выкупа жилья частные домовладельцы закрыли перед ней двери. Единственная надежда на данный момент — это то, что она выиграет большой конкурс и ей будет выделена муниципальная квартира.





«Я не знаю, что буду делать, если не получу квартиру. Наверное, брошу все и буду искать другое пристанище», — сказала она в конце октября в интервью Seznam Zprávi.





Предстоящая система должна помочь в подобных ситуациях. «Она выглядит как типичный клиент, подходящий для грядущей системы гарантированного жилья», — сказала Анна Гайкова о случае Аделы. Она описывает, как будет работать будущий закон.





Прежде всего, нуждающийся должен будет обратиться в один из контактных пунктов по жилищным вопросам, которые будут созданы во всех муниципалитетах с расширенной юрисдикцией, чаще всего в виде новой повестки дня социальных или жилищно-имущественных отделов.





Там сотрудник оценит, действительно ли человек нуждается в жилье, и предложит соответствующую помощь. «В данном случае речь может идти о мерах жилищной поддержки. Сотрудник контактного центра соединит мать из приюта с поставщиком жилья с гарантией», — рассказывает эксперт ММР.





Отсутствие долгов не является обязательным условием для получения такого жилья. «Таким образом, с женщиной заключается договор на год на проживание в стандартной квартире, где арендная плата будет ограничена в соответствии с ценовыми картами. По истечении года контактный центр рассматривает вопрос о том, нуждается ли семья еще в поддержке, поскольку некоторые люди стабилизируются в течение этого периода. В этом случае поддержка прекращается, в противном случае мера поддержки может быть использована в течение трех лет, — продолжает Гайкова.





Аналогично должна работать система «точек контакта» и для бездомных. Он может обратиться не только в муниципалитет, где постоянно проживает, но и в муниципалитет, где он имеет местную компетенцию и где проживает в течение последних двух лет.





«Способов подтверждения юрисдикции для бездомных больше. Например, это работа с социальными службами, продовольственными банками, ночными приютами или приютами, которые подтвердят проживание в течение не менее двух лет. Можно также использовать доказательства лечения в медицинском учреждении», — говорит Анна Гайкова.





В случае бездомных, помимо мер по обеспечению жильем, часто рекомендуется дополнительная поддержка в виде жилищной помощи, чтобы помочь домохозяйству сохранить свое жилье.





«Сотрудники службы жилищной помощи помогут домохозяйству найти заработок, чтобы иметь возможность оплачивать жилье или справиться с долгами. Они помогут обеспечить правильную эксплуатацию квартиры и отсутствие чрезмерного износа», — отмечает эксперт, по словам которого жилищная помощь также поможет домохозяйству разрешить споры с соседями и любые жалобы, а также поможет решить вопросы с энергоснабжением.





Согласно представленному материалу, закон направлен на помощь широкому кругу лиц, нуждающихся в жилье. Таких людей насчитывается 154 000. Превентивные меры также направлены на домохозяйства, находящиеся в группе риска по жилищной нужде, с чрезмерными расходами на жилье или в условиях топливной бедности, которых, по оценкам специалистов, насчитывается до 1,6 млн.





Закон необходим





По мнению опрошенных экспертов, системные изменения крайне необходимы. «Для нас было очень важно, чтобы это касалось и уязвимых домохозяйств, которые в настоящее время нуждаются в системе профилактики. Они страдают от чрезмерных расходов и энергетической бедности. И нам удалось включить это в закон», — говорит Барбора Бирова, директор Платформы за социальное жилье.





По ее словам, сам факт того, что участие собственников квартир и муниципалитетов должно окупиться, также является положительным. Она также положительно оценивает тот факт, что один из основных элементов — контактный центр по жилищным вопросам — является обязательным для муниципалитетов с расширенными полномочиями.





«Сложность будет заключаться в том, как обеспечить качественный потенциал, особенно в контактных центрах. Кто будет реально выполнять содержание в каждом офисе. Важно установить стандарты качества и развития персонала», — отмечает Бирова.





До 30 местных органов власти воспользовались возможностью направить свои комментарии к законопроекту. Ассоциация местного самоуправления, например, указала, что данное предложение является большим административным бременем для местных властей.