Рассчитайте, какую квартиру вы сможете себе позволить в Чехии

Это реальный случай, один из многих, с которыми столкнулся Мартин Мачала, руководитель компании Ownest. Он предлагает решение. Вместе с сервером Bezrealitky.cz он может бесплатно рассчитать, какую сумму ипотеки может взять человек исходя из доходов. Он подсказывает, сколько человек будет платить ежемесячно, и подбирает подходящую квартиру или дом из публичного предложения.



«Многие люди сначала находят объект, начинают договариваться с владельцем, а потом разбираются с деньгами. Разумно сначала узнать, какую ипотеку может получить заинтересованная сторона», — говорит Мартин Понцер, директор Bezrealitky.cz.



«Кредит — хороший слуга, но плохой хозяин. Он никогда не должен доставаться потом и кровью», — подтверждает Владимир Бруна, руководитель компании B&K Nemovitostní investice.



Люди, которые не занимаются недвижимостью профессионально, теперь могут получить информацию о ценах на квартиры в том или ином районе из земельного кадастра и не полагаться только на заявления маклеров.



, а актуальные цены — на сайте Bezrealitky.cz, также Ownest. Человек вводит свои доходы и расходы, система показывает ему, имеет ли он шансы получить ипотечный кредит и в каких банках. Одновременно она показывает ему квартиры, выставленные на продажу, и предлагает сравнение с реальными ценами на каждую из них. Система дает оценку безопасности улиц по статистике преступности, уровню шума, риску наводнений, если таковые имеются, транспортной доступности или досягаемости близлежащих начальных школ.



Хотя эта информация доступна в интернете, людям приходилось много искать. Теперь же все это находится в одном месте.



Компании Bezrealitky.cz и Ownest могут провести первичную оценку возможностей клиента по погашению ипотечного кредита за четыре минуты. Таким образом, заинтересованные лица могут заранее понять, какое жилье им по карману. «Кредит — хороший слуга, но плохой хозяин. Он никогда не должен доставаться потом и кровью», — подтверждает Владимир Бруна, руководитель компании B&K Nemovitostní investice.Люди, которые не занимаются недвижимостью профессионально, теперь могут получить информацию о ценах на квартиры в том или ином районе из земельного кадастра и не полагаться только на заявления маклеров. Карта цен доступна на сайте Sreality.cz , а актуальные цены — на сайте Bezrealitky.cz, также Ownest. Человек вводит свои доходы и расходы, система показывает ему, имеет ли он шансы получить ипотечный кредит и в каких банках. Одновременно она показывает ему квартиры, выставленные на продажу, и предлагает сравнение с реальными ценами на каждую из них. Система дает оценку безопасности улиц по статистике преступности, уровню шума, риску наводнений, если таковые имеются, транспортной доступности или досягаемости близлежащих начальных школ.Хотя эта информация доступна в интернете, людям приходилось много искать. Теперь же все это находится в одном месте.Компании Bezrealitky.cz и Ownest могут провести первичную оценку возможностей клиента по погашению ипотечного кредита за четыре минуты. Таким образом, заинтересованные лица могут заранее понять, какое жилье им по карману.