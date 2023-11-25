Без квартир и на успокоительных. Истории тех, кого адвокат обокрала на миллионы

У них очень похожие истории, и рассказывают они их примерно одинаково.



«Я не собираюсь сдаваться. Не могу жить с ощущением, что не сделала все возможное, чтобы вернуть свои деньги», — говорит Зузана Р. «Я буду требовать выплаты денег у кого-нибудь», — говорит Михала М.



Вот уже больше года Зузана Р. и Михала М. живут в состоянии постоянного стресса, злятся, но в то же время верят, что в конце концов придут к единому решению.



Их семьи стали жертвами Ганы Суковой, 73-летнего адвоката, присвоившей 153 миллиона средств своих клиентов. При заключении сделок по недвижимости люди передавали ей деньги в так называемый адвокатский депозит. Все шло гладко в течение многих лет, без малейшего намека на скандал.



Он разразился только в прошлом году после того, как опытный пражский адвокат оказалась под стражей. Она обчистила счета 44 клиентов, которые оказались в безвыходной ситуации. Ожидалось, что они получат от Суковой миллионы за проданные квартиры, землю или дома. Но сегодня у них нет ни денег, ни недвижимости.



Как было установлено и описано в серии материалов издания Seznam Zprávy, власти, полицейские и Чешская коллегия адвокатов с 2017 года фиксируют, что Сукова проводит подозрительные операции с деньгами своих клиентов. Она даже снимала деньги с эскроу-счетов наличными. Но никто не вмешивался.



Теперь Seznam Zprávy удалось поговорить с пятью женщинами, чьи деньги пропали из офиса Суковой.



Их объединяет ощущение, что с сентября прошлого года они значатся потерпевшими в материалах уголовного дела, но никому нет дела до того, что они — не по своей вине — оказались в роли жертв. Некоторые из них психологически сломались, другим пришлось найти вторую работу, чтобы расплатиться с долгами, в которые они влезли из-за адвоката, в семье с маленькими детьми.



«Уже год мы работаем как роботы. С работы на работу, потом уход за детьми — а в свободное время мы занимаемся с юристами», — говорит одна из женщин, Дагмар К.



Она и ее муж потеряли почти 5,8 миллиона.



Вместо миллионов — всего 150 крон

Все женщины почти точно помнят момент, когда они узнали о хищении.



Ход событий был идентичен: они продавали или покупали недвижимость, и агентство недвижимости рекомендовало им Сукову, которая составляла договоры, а затем покупатели переводили деньги на ее эскроу-счет в банке. Деньги должны были поступить продавцам после регистрации нового владельца в земельном кадастре.



Но этого не произошло. 10 сентября прошлого года сотрудники полиции предъявили Гане Суковой обвинение, и суд заключил ее под стражу. Изначально ущерб составлял «всего» 50 миллионов, но сегодня он уже составляет 153 миллиона.



Как работает адвокатское хранение

Адвокатский условный депозит — это хранение денег на нейтральной, безопасной «территории» до завершения оговоренной сделки. Чаще всего это происходит при купле-продаже недвижимости. Покупатель переводит деньги на специальный счет, созданный адвокатом. Они остаются там до тех пор, пока земельный кадастр не зарегистрирует нового владельца. Затем поверенный дает указание перевести деньги со счета на счет продавца. То же самое происходит, например, при продаже компании, когда на кону стоят десятки или сотни миллионов. Адвокат не должен прикасаться к деньгам, иначе это растрата. Чешская коллегия адвокатов утверждает, что безжалостно карает такие случаи лишением лицензии.



Некоторые семьи узнали об этом от полиции, другие — от агента по недвижимости. Другие отправились в штаб-квартиру юридической фирмы, чтобы лично задать вопрос, но обнаружили, что дверь заклеена полицейской лентой.



Зузана Р. и ее муж в то время продавали трехкомнатную квартиру в Праге, а новый дом ждал их за пределами столицы. Они должны были получить за квартиру 2,5 миллиона чешских крон с эскроу-счета адвоката (к счастью, большая часть продажной цены сразу же ушла со счета в банк на ипотеку), но на момент предъявления обвинения Суковой на счету было всего 150 чешских крон.



Семья с годовалой дочерью и трехлетним сыном рисковала остаться без гроша в кармане. «Это было ощущение полной беспомощности», — вспоминает Зузана Р.



Заняв деньги у родственников и друзей, ограбленная семья смогла найти средства, чтобы не потерять свой новый дом. Чтобы расплатиться с долгами, Зузане пришлось по ночам работать администратором в отеле. Она заботилась о детях днем, вечером шла на работу, потом спала несколько часов — и снова дети.



«Я продержалась так четыре месяца, а потом сорвалась. Я до сих пор принимаю лекарства», — говорит Зузана.



У семьи Дагмар К. была и другая недвижимость, связанная с продажей их квартиры в Рузине, — они хотели купить ее на вырученные деньги. Для этого она внесла залог в полмиллиона, который потеряла после ареста Суковой.



До последнего момента она не признавала, что ее деньги могут быть потеряны адвокатом, хотя Гана Сукова постоянно переносила сроки выплаты около 6 миллионов. Она оправдывалась, например, тем, что находилась на даче в горах, где плохой сигнал, и поэтому не могла общаться.



После этого муж Дагмар столкнулся с отключенными телефонами и информацией из полиции о том, что было совершено преступление. «Квартира была продана и переписана на нового владельца, мы сдавали ее в субаренду, а денег нигде не было. Моя дочь спала на матрасе, потому что у нас не было денег даже на новую кровать», — вспоминает Дагмар тот момент, когда она узнала, что адвокат находится под стражей.



Согласно обвинительному заключению по делу ограбленных Барбары Л. и ее мужа, Сукова присвоила 8 миллионов чешских крон из их сбережений и наследства, которые они собирались потратить на покупку своего первого дома и создание семьи. По всей видимости, они были последними, кто отправил все, что у них было, Суковой в сентябре, за несколько дней до ее ареста.



«Мы оба ходим на терапию. Это постоянный стресс — каждый день просыпаться с мыслями о том, что произошло год назад», — говорит Барбара.



Предупреждения приходили, она продолжала работать.



В конце этого года люди пережили еще один удар. Из полицейского досье, к которому они имеют доступ как жертвы, они узнали, что о подозрительной практике Суковой было известно за пять лет до того, как она попала под стражу.



Бюро финансового анализа, которое отслеживает подозрительные финансовые операции, сообщило полиции в 2017 году, что Сукова снимала деньги с эскроу-счетов наличными или переводила их на другие эскроу-счета.



Было подозрение, что с деньгами своих клиентов она работает по классической схеме: переводит на счета недостающие миллионы, собранные из денег, которые она получает от новых эскроу-счетов. В этом и заключается суть ее обвинения.



«Поведение госпожи Ганы Суковой, произвольно распоряжающейся средствами, доверенными ей другими людьми, вызывает тревогу», — заявили аналитики в 2017 году. В то время прокуроры не сочли это преступлением, поскольку клиенты в итоге получили свои деньги в положенный срок.



Чешская коллегия адвокатов считает посягательство на деньги клиента худшим преступлением для адвоката, и наказанием за это является немедленное лишение лицензии. Палата провела две проверки в отношении Суковой — и пришла к выводу, что информация аналитиков «не основана на правде».



«В рамках проверок адвокат предоставила истории операций по счетам эскроу, которые не подтвердили подозрений FAÚ», — сказала пресс-секретарь палаты Ива Чалоупкова.



Гана Сукова предстала перед судом по обвинению в растрате и мошенничестве. Как и ее дочь Павла Марешова, которая работала помощником в офисе своей матери. Ни одна из обвиняемых женщин не прокомментировала дело, адвокат лишь сказал, что они не заинтересованы в комментариях.



Палата не стала комментировать, насколько тщательными были проверки и глубоко ли она вникала в отдельные денежные переводы. Документы по проверкам не видел никто, кроме руководства палаты.



Ограбленные люди не верят, что проверки Суковой были основательными.



«У меня случился приступ, я страшно кричала. Неужели они замяли дело и позволили ей воровать еще пять лет? Невероятно», — вспоминает Йитка Ш., еще одна из тех, кого обокрали, о том дне, когда она узнала о проверке Суковой в 2017 году.



Она ухаживает за тремя детьми и братом в инвалидном кресле. В прошлом году она продала свою квартиру, и в результате ее адвокат пропал с 3,3 миллиона крон.



Где 153 миллиона?

В постановлении о возбуждении уголовного дела против адвоката полицейские признаются, что не знают, где искать деньги. «Полиция до сих пор не смогла выяснить, как распоряжались полученной наличностью», — признали следователи в сентябре прошлого года, и с тех пор ничего не изменилось. Гана Сукова созналась в хищении во время допроса. Она также сказала, что у нее были долги, но отказалась назвать их сумму. Она добавила, что инвестировала часть денег, но опять же без подробностей.



Самой необычной частью ее показаний является та, где адвокат обвиняемой говорит, что она сотрудничала с изобретателем из Градца-Кралове, который открыл бесконечный источник электроэнергии. «Этот продукт должен был производить электричество бесплатно. Первый импульс от генератора приводил бы устройство в движение, а дальше оно работало бы само по себе за счет электромагнита», — рассказала Сукова полиции.



Как бы то ни было, у Ганы Суковой и ее дочери Павлы Марешовой нет достаточного количества имущества, чтобы покрыть ущерб. Следователи изъяли два автомобиля, два трейлера и наложили арест на их загородный дом в Мартинице в Крконоше. На счетах нашли 10 миллионов.



«Мы были очень злы. Кто-то, должно быть, спровоцировал все это своей ленью — они хоть понимают?» — говорит Барбара Р. «Они пренебрегли всем этим и прекрасно об этом знают», — добавляет Михала М.



Жертвы этого дела также жалуются на отсутствие помощи со стороны коллегии адвокатов. Михала М. пыталась получить юридическую консультацию в коллегии адвокатов год назад. Она надеялась, что, поскольку коллегия адвокатов создана по закону и все, кто хочет оказывать юридические услуги, должны быть ее членами, она выступит против преступлений своих членов.



«Я звонила, писала по электронной почте, но все безрезультатно. И они по-прежнему были настроены недоброжелательно. Все, что от них я услышала, — это то, что с нами случилось ужасное и что воровство повсюду», — резюмирует Михала М.



Палата называет растрату Суковой «эксцессом». «Очевидно, что в случае Ганы Суковой это личный человеческий и профессиональный провал, а не провал системы адвокатских поручений как таковой, без которой, в частности, сделки с недвижимостью вряд ли проходили бы гладко», — говорит Халоупкова, пресс-секретарь палаты.



Роберт Немец, председатель коллегии адвокатов, ранее рекомендовал доверять деньги проверенным адвокатам. А не просто слепо верить тем, с кем их свел агент по недвижимости.



Пострадавшие семьи, с которыми беседовала редакция, продали свою недвижимость через агентов, работающих с Суковой. Ее рекомендовали как проверенного специалиста в сфере недвижимости. Кроме того, она была застрахована от ущерба — так предписывает адвокатский регламент.



«В договоре с агентством недвижимости был пункт о том, что г-жа Сукова застрахована на 58 миллионов. Я была убеждена: она застрахована, так что, если что-то случится, все будет в порядке», — говорит Йитка Ш.



Риелтор настаивал на комиссии

Обворованные клиенты адвоката Ганы Суковой жалуются, что агентства недвижимости не помогли им в трудной ситуации — напротив, оставили себе комиссию за сделку. Зузана Р. потеряла квартиру (которая уже принадлежит новому владельцу) и 2,5 миллиона (которые исчезли с ее депозитного счета). Агентство недвижимости Chirš, которое выступило посредником при продаже и порекомендовало Сукову, взяло плату за бронирование в размере 360 000 крон, которая включала комиссию. «Они знали, что у нас совсем нет денег. Но у них не хватило порядочности простить нам комиссионные — и это за сделку, которая закончилась для нас катастрофой», — говорит Зузана Р.



Артем Егоров, глава офиса Chirš, говорит, что ему пришлось оставить деньги. По его словам, это произошло исключительно по юридическим причинам. «Дело не в деньгах. Но если бы мы вернули комиссионные, мы бы признали соучастие в растрате госпожи Суковой», — говорит Егоров. Он признается, что работал с адвокатом много лет без каких-либо проблем. Поэтому он рекомендовал Сукову клиентам. «Когда тебе 15 лет нравится ресторан, ты его еще и хвалишь. И ничего не поделаешь, если твой друг там отравился», — говорит Егоров.



Некоторые люди также обвиняют банк в том, что он позволил Суковой опустошить депозитные счета. У Суковой было более 40 эскроу-счетов в Česká spořitelna. Но пресс-секретарь банка Филип Грубый говорит, что в договоре эскроу есть только две стороны — адвокат и банк. «У банка нет никаких юридических или договорных обязательств следить за тем, кому и куда переводятся средства со счета. Это исключительно отношения между адвокатом и его клиентом», — объясняет Грубый.



Только после ареста Ганы Суковой люди с удивлением обнаружили, что на самом деле эскроу никак не защищены: обязательная страховка для адвокатов не покрывает случаи растраты. И у Ганы Суковой нет активов, из которых можно было бы возместить ущерб.



Поэтому Хана Кордова Марванова, адвокат и сенатор (избрана от KDU+ODS+TOP 09), хочет изменить правила эскроу. Например, сделать их принудительно застрахованными. Другой вариант — создать фонд, финансируемый самими адвокатами, который будет выплачивать компенсации жертвам растрат.



«Сегодня клиенту приходится полагаться только на честность адвоката. Других гарантий нет», — подтверждает Марванова, которая на прошлой неделе уже обсуждала изменения в законе с руководством Ассоциации адвокатов. В этом году Чешская коллегия адвокатов ввела нововведение, согласно которому каждый клиент может получить от банка текстовое сообщение о том, что на его эскроу-счете двуижутся средства. Однако, по словам Марвановой, этого недостаточно.



Люди, которых обокрали, не понимают, почему палата не ручается за работу своих членов.



«Мы не пошли на рискованную сделку — наоборот, продали квартиру именно так, как это принято: через риелтора и адвокатский эскроу. Как и тысячи других людей. И вот теперь мы узнаем, что нам следовало выбрать лучшего адвоката и что у нас был какой-то эксцесс?» — не понимает Зузана Р.