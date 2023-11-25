Чешская строительная отрасль катится в пропасть. Компании предлагают услуги ниже себестоимости

По мнению компаний и статистиков, чешская строительная отрасль находится в упадке. Помимо экономического спада, причиной такого развития рынка стало ухудшение доступности кредитов и продолжающееся охлаждение спроса. И это касается всего сегмента.



По словам главы Heluz Яна Смолы, производители материалов сейчас находятся в худшей ситуации за всю современную историю. Спрос резко упал, и производить продукцию стало не нужно. В итоге производители кирпича прибегли к остановке своих заводов.



Так, транснациональная компания Wienerberger закрыла на зиму восемь из девяти своих чешских заводов. «Мы не можем производить продукцию на половину мощности. Мы либо производим на полную мощность, либо закрываем завод», — объясняет Камил Ержабек, исполнительный директор компании.



Другой производитель — чешская компания Heluz — уже закрыла два своих завода в октябре. Сейчас она готовится к закрытию третьего завода, а четвертый завод остается под вопросом — решение будет зависеть от развития рыночного спроса.



Ситуация тем более серьезная, что это уже не первая приостановка заводов в этом году. «В этом году это уже вторая остановка. Практически все заводы простояли всю весну», — говорит Ян Смола в интервью программе SZ Agenda Byznys.



Охлаждение также связано с ценами. В прошлом году цены на строительные материалы взлетели до рекордных отметок — за последний год кирпич подорожал на четверть. Компании добились рекордных результатов, и теперь наступил откат. Компания Wienerberger в прошлом году увеличила объем продаж на пятую часть по сравнению с предыдущим годом, до 4,87 млрд крон. Прибыль до налогообложения выросла до 1,65 млрд чешских крон. Консолидированная прибыль компании Brickmaker Heluz после уплаты налогов в прошлом году выросла на 50% и составила почти 663 млн.



Материалы, лежащие на складах

Сейчас цены строительных материалов падают. Но спрос на них не растет. «Для меня это основной показатель состояния экономики и строительной отрасли в целом», — говорит Петр Ванерка, генеральный директор компании ProDoma.



Ситуация перекидывается с производителей на торговлю. Продавцы подтверждают спад, причем в первую очередь на те материалы, которые нужны на начальном этапе строительства.



В этом году ProDoma ожидает падения оборота на 18%. «И мы считаем это успехом», — добавляет Ванерка.



Если в первой половине 2022 года товары бронировались на полгода вперед, а производители сменяли друг друга в зависимости от того, кто был в состоянии поставить товар, то осенью 2023 года произошел абсолютный перелом.



Следующий год будет еще хуже

«Продажи жилья упали примерно на 25%, поэтому можно сказать, что продажи строительных материалов упали на столько же», — говорит Ванерка.



По его словам, тревогу вызывают не столько сами цифры, сколько тенденция и прогноз. «Есть материалы, продажи которых упали на 60%, и это именно те материалы, которые используются на ранних стадиях строительства. На самом деле, можно сказать, что это коснется всех», — добавляет Ванерка.



В то же время он отмечает, что 40–60% — это огромный спад, который будет нелегко восстановить.



И вот мы переходим к строительным компаниям, которые закупают материалы. Они тоже страдают от снижения спроса, на этот раз со стороны заказчиков строительства. И следующий год, по мнению экспертов, будет не лучше.



«Сейчас мощности строительных компаний загружены на 93%, но в ближайшие несколько месяцев, согласно нашему исследованию, средняя загрузка мощностей упадет до 85%. Некоторые компании сейчас имеют заказы только на два-три месяца, и это может стать проблемой», — говорит Петр Ондрашек, главный операционный директор аналитической компании CEEC Research, которая регулярно проводит опросы среди строительных компаний в Чехии.



Компании уступают в цене

Директора некоторых строительных фирм в ходе опроса признались, что демпингуют некоторые контракты, то есть занижают рыночную цену, чтобы обеспечить себе работу на следующие месяцы.



«Почти треть компаний сейчас ведут себя подобным образом, нарушая в своих предложениях внутренние правила, будь то ценовые ставки или сроки поставки. Это может быть риском для таких компаний и ограничить их возможности инвестировать в техническое обслуживание и развитие на следующий год», — предупреждает Петр Ондрашек.



По словам Роберта Шпалка, председателя Чешской палаты сертифицированных инженеров и техников, работающих в сфере строительства, в этом году спад в основном связан с сокращением объемов жилищного строительства.



«Мы не ожидаем значительного оживления рынка в следующем году. Вероятно, незначительный спад этого года повторится. Основной вклад в эту тенденцию вносит падение объемов жилищного строительства», — подтвердил он.



Только в этом году количество начатых проектов снизилось на 14,6% по сравнению с предыдущим годом, а в августе оно сократилось почти на четверть. С апреля количество разрешений на строительство также падает в среднем на 10,4% каждый месяц.



В основном это квартиры

Ряд застройщиков отложили строительство своих новых проектов в условиях дорогого финансирования и неопределенной экономической ситуации, что заставило большое количество потенциальных покупателей ждать более благоприятного момента.



Первой об этом объявила компания Central Group осенью прошлого года, отложив строительство более 700 новых квартир. Ее примеру последовали и другие застройщики.



«В результате за последний год в продажу поступило меньше квартир, чем в предыдущие годы, и если цены на строительные материалы и процентные ставки существенно не снизятся, откладывание строительства будет продолжаться», — говорит Ондржей Штястны, главный аналитик крупнейшего застройщика Чехии.



В результате дефицит жилья, с которым Чехия борется уже много лет, может усилиться. «В ближайшие два-три года количество предлагаемых квартир может сократиться на несколько тысяч», — добавляет Штястны из Central Group.



По оценкам застройщиков, для того чтобы строительство началось более активно, цены на строительные материалы должны снизиться примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом.



«В таких условиях проекты не работают экономически. Что касается доходной части, то есть цен на недвижимость, то в последние месяцы они довольно сильно стагнируют; напротив, мы не видим существенного снижения затрат на строительство», — комментирует Петр Михалек, генеральный директор Skanska Residential.



По мнению Эвжена Кореца, владельца компании Ekospol, одним из главных виновников сложившейся ситуации и ухудшения доступности собственного жилья, помимо дорогих материалов, является высокая стоимость строительных работ. «В октябре цены на строительные работы выросли еще на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Хотя мы уже не наблюдаем ошеломляющего двузначного роста, продолжающийся рост цен не сулит ничего хорошего», — говорит бизнесмен.



Меньше и дороже строить

Данные показывают простую тенденцию. В то время как количество выданных разрешений на строительство падает, общая стоимость разрешенных зданий значительно выросла — то есть строится меньше, но за гораздо большие деньги.



«В случае с многоквартирными домами речь идет о миллионах крон, в то время как крупные инфраструктурные здания дорожают на сотни миллионов», — добавляет Корец.



Кроме того, ситуация на рынке жилой недвижимости в последние месяцы изменила состав клиентов застройщиков. «Больший процент, чем раньше, составляют клиенты, способные оплатить жилье без ипотеки. Раньше это был небольшой процент клиентов. Сегодня это треть нашего строительства», — подтверждает Давид Менкл, генеральный директор компании Ekonomické stavby.



По словам главы компании, причина изменений кроется не только в высоких процентных ставках. Проблема начала накапливаться несколькими годами ранее, когда Чешский национальный банк стал ужесточать условия получения ипотеки.



Ужесточение ипотеки

«От ограничения соотношения между ипотечным кредитом и стоимостью недвижимости (LTV), сокращения максимального срока погашения с 40 до 30 лет или введения ограничений на DTI (соотношение суммы общего долга) и DSTI (процент среднегодовых расходов) — каждый из этих шагов значительно ухудшил доступность ипотеки», — говорит Дэвид Менкл из Ekonomické stavby.



«Сегодня многие ожидают, что после снижения высоких процентных ставок наступит благоприятная полоса. В действительности же глубокое вмешательство ЧНБ еще больше затруднит выдачу ипотечных кредитов молодым людям», — добавляет он.



Проблема падения спроса во всех сферах строительной отрасли характерна не только для Чехии. Другие европейские страны также борются со спадом.



«Среди соседних стран хуже обстоят дела в строительной отрасли Германии, где падение стоимости составляет 2%, или в строительной отрасли Венгрии, где падение составляет 3,1%», — говорит Петр Ондрашек из аналитической компании CEEC Research.



Словацкий строительный сектор в этом году находится в состоянии стагнации по сравнению с чешским, в Словакии наблюдается падение стоимости государственных закупок для строительных компаний на целую треть. «Это отразится на снижении объемов строительства в следующем году», — уточняет эксперт.



С другой стороны, строительное производство показывает лучшие результаты в Австрии (+1,4%) или в Польше (+2,1%), где строительный сектор переживает подъем. «Польское правительство создало программу для молодых людей в возрасте до 45 лет, предлагая им ипотечный кредит с процентной ставкой 2% с фиксацией на 10 лет, — говорит Петр Ондрашек.



Разница между банковской и дотационной ставкой оплачивается государством, которое помогает жилищным планам.



«В нашей стране мы связываем надежды на улучшение ситуации в основном с ускорением процесса выдачи разрешений с появлением нового строительного законодательства со следующего года», — заключает эксперт.