Центробанк Чехии смягчил условия выдачи ипотеки. Шансов получить кредит стало больше

Банковский совет Национального банка Чехии в среду обсудил отчет о финансовой стабильности, в котором оценивается состояние финансового сектора страны и его устойчивость к неблагоприятным потрясениям.





С января банки больше не должны будут применять ограничение на максимальную сумму общего долга заявителя по отношению к его годовому доходу (DTI). Таким образом, останется в силе только максимальное соотношение ипотечного кредита к его стоимости (LTV), которое сохранится на уровне 80%, а для заявителей моложе 36 лет — 90%.





Совет принял это решение на основе оценки финансового цикла, уязвимости банковского сектора и других факторов, влияющих на его устойчивость. Еще в июле ЧНБ перестал требовать применения лимита на сумму выплат по долгу к чистому ежемесячному доходу (DSTI).





«В условиях значительной макрофинансовой неопределенности сохраняется риск более выраженного снижения цен на жилье, что требует дальнейшего действия коэффициента LTV. Более высокие процентные ставки и низкая ипотечная активность значительно ограничивают риски, связанные с уровнем дохода заявителей, и мы оставляем управление этими рисками полностью на усмотрение кредиторов», — заявила член правления ЧНБ Карина Кубелкова после заседания в среду.





Менее 10% домохозяйств имеют доход, достаточный для безопасного долгового финансирования среднего дома при текущих процентных ставках.





Финансовый сектор остается устойчивым





Отчет о финансовой стабильности — осень 2023 года также содержит результаты стресс-теста банковского сектора с пятилетним горизонтом. Банковский сектор в целом будет соответствовать нормативным требованиям к капиталу как при базовом экономическом сценарии, так и при гипотетическом неблагоприятном сценарии.





«Исходное положение банковского сектора благоприятно. Мы считаем ключевым фактором развитие качества кредитного портфеля. Мы видим признаки небольшого ухудшения качества кредитов нефинансовым корпорациям и домашним хозяйствам, поэтому внимательно следим за ситуацией. Однако в целом банковский сектор пока не испытывает роста кредитных потерь и остается в очень хорошей форме», — заявил Либор Холуб, директор Департамента финансовой стабильности ЧНБ.





«Однако предприятия и домохозяйства продолжат сталкиваться со сложными экономическими условиями в 2024 г. Мы продолжим оценивать потенциальное воздействие на их финансовое состояние и внимательно следить за ситуацией в банковском секторе», — добавил он.





Кредитные показатели CNB для ипотечных кредитов





Коэффициент соотношения суммы кредита к стоимости (LTV) представляет собой процентное соотношение между суммой кредита и стоимостью заложенной недвижимости. С 1 апреля 2022 года банки не имеют права выдавать кредиты с LTV выше 80%, то есть выше 80% от стоимости заложенного имущества (90% для заявителей моложе 36 лет). Ограничения для заявителей моложе 36 лет распространяются только на кредиты, выдаваемые на покупку собственного жилья.





Соотношение DTI (Debt to Income) — это отношение суммы общего долга заявителя к сумме его чистого годового дохода. С апреля 2022 года ЧНБ установил этот коэффициент на уровне 8,5 (с максимальным значением 9,5 для молодых людей в возрасте до 36 лет). С 1 января 2024 года банк отменил это правило.





Показатель DSTI (Debt Service to Income) — это процентное соотношение среднегодовых расходов соискателя кредита, связанных с его общим долгом (обслуживание долга), к его годовому чистому доходу. Проще говоря, это процентное соотношение общей суммы всех ежемесячных выплат к чистому ежемесячному доходу заявителя. С апреля 2022 года ЧНБ установил этот показатель на уровне 45 % (50 % для молодых людей до 36 лет). С 1 июля 2023 года банк отменяет этот кредитный показатель.





Банки могут сделать исключение и не применять ограничения для заявителей, которые, по их мнению, в будущем смогут без проблем погасить кредит — каждый квартал в размере 5% от общего объема ипотечных кредитов, выданных ими в предыдущем календарном квартале.