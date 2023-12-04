«Признак скорой беды: никто не покупает рабочие руковицы», — объясняет начальник строительного отдела

Интерес к строительным материалам ослабевает. В среднем продажи стройматериалов упали на 20–25%, но некоторые материалы на рынке продаются еще хуже, а интерес к ним упал на 60%.



«Это именно те материалы, которые нужны на начальном этапе строительства, то есть кладка и основные материалы», — говорит Петр Ванерка, глава компании Pro-Doma, в интервью программе SZ Agenda Byznys. Он добавляет, что хотя сейчас каждый производитель может рассуждать по-своему, но постепенно все это признают. Кроме того, дилеры распродают все запасы и не заказывают много новых партий у производителей.



Компания Pro-Doma входит в «Чешскую элиту» — рейтинг 100 самых ценных чешских компаний, составленный Seznam Zprávy в сотрудничестве с экспертом-консультантом Deloitte.



Пик пришелся на прошлый год

Петр Ванерка также отмечает, что пик строительной отрасли пришелся на прошлый год. «Это был рекордный и ни с чем не сравнимый год, поэтому мы должны принимать цифры такими, какие они есть, и следовать правилу: все, что имеет причину, имеет и следствие», — объясняет Ванерка.



Он рассказывает, что если до ковида строительная отрасль росла, то после данного периода в ней начались путаница, сбои и логистические трудности, что привело к тому, что строительная отрасль «сошла с ума». «Пик сумасшествия пришелся на прошлый год, однако затем кривая стала круче, и в этом году наступил полный крах», — говорит Ванерка, добавляя, что причин тому несколько: от социальных до политических, от процентных ставок до цен на энергоносители и стоимости материалов.



«Мы можем рассуждать о том, какая цена является правильной, высокой или низкой. Но в этом году никто не получает прибыль от продажи строительных материалов по всей цепочке. Инвестор во всем винит дорогие строительные компании, они в свою очередь винят дорогие материалы, то есть нас, продавцов, а мы виним производителей. Производители винят в сложившейся ситуации поставщиков первичного сырья. У каждого есть свой виновник, и каждый сам чувствует себя жертвой. Но факт остается фактом: в этом году никто не получит прибыли, и все ищут решение, как выйти из положения», — говорит Ванерка, добавляя, что вряд ли будут значительные скидки, потому что сегодня компании уже продают себе в убыток.



Но рынок больше не допустит повышения цен. «У сложившейся ситуации нет другого выхода, кроме как как-то выжить и снова начать получать прибыль», — добавляет он.



Возрождение? Ставки в 4,3% будет недостаточно

Он отмечает, что нынешний спад — это огромное, тревожное падение, которое будет нелегко обратить вспять. И он не ожидает значительного оживления и в следующем году. «Если предположить, что инфляция снизится до уровня, близкого к 2%, то ставки составят 4,3%, а этого, конечно, будет недостаточно, чтобы оживить рынок за счет интереса инвесторов и покупателей», — говорит Ванерка.



Перчатки перестали продавать

Строительная отрасль, по его словам, является своего рода гегемоном экономики, а также «оракулом», который подсказывает, как будут обстоять дела в будущем. В том числе благодаря тому, что в отрасли действуют определенные законы, а строительство занимает относительно много времени на подготовку и возведение. «Говорят, что, когда люди перестают покупать рабочие рукавицы, это первый сигнал», — говорит Ванерка, добавляя, что рукавицы уже перестали продавать.



«Это действительно тот инструмент, с помощью которого можно сразу понять, что происходит. Именно поэтому Pro-Doma готовилась к нынешней ситуации с середины 2022 года. Она перестала расширяться, стремясь к экономии, эффективности и сокращению расходов. Мы — большая компания, и мы не хотим закончить как "Титаник"», — говорит Ванерка.



«Я работаю в строительстве уже 20 лет, и за эти 20 лет кризисы случались, но мы их никогда не предвидели. Теперь мы чувствуем это вокруг себя», — добавляет он.